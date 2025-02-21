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Россию победить невозможно, пока она едина, заявил Медведев - РИА Новости, 21.02.2025
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17:33 21.02.2025 (обновлено: 19:10 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/medvedev-2000868902.html
Россию победить невозможно, пока она едина, заявил Медведев
Россию победить невозможно, пока она едина, заявил Медведев - РИА Новости, 21.02.2025
Россию победить невозможно, пока она едина, заявил Медведев
Победить Россию невозможно, пока она едина, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T17:33:00+03:00
2025-02-21T19:10:00+03:00
дмитрий медведев
единая россия
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политика
афганистан
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Победить Россию невозможно, пока она едина, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Только когда на нашу страну посыпались неприятности, когда нашим людям пришлось объединиться для защиты отечества, мы снова стали единым народом... Когда мы едины, победить Россию невозможно", - сказал он на встрече руководства партии с ветеранами боевых действий разных поколений.Медведев в пятницу в Музее Победы провел встречу с ветеранами боевых действий разных поколений, в том числе с участниками войны в Афганистане и бойцами СВО. Они собрались, чтобы обсудить патриотическое воспитание молодежи, защиту традиционных ценностей, сохранение исторической правды.
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дмитрий медведев, единая россия, россия, политика, афганистан, музей победы, общество
Дмитрий Медведев, Единая Россия, Россия, Политика, Афганистан, Музей Победы, Общество
Россию победить невозможно, пока она едина, заявил Медведев

Медведев: Россию победить невозможно, пока она едина

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев встретился с ветеранами боевых действий разных поколений. 21 февраля 2025
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев встретился с ветеранами боевых действий разных поколений. 21 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев встретился с ветеранами боевых действий разных поколений. 21 февраля 2025
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Победить Россию невозможно, пока она едина, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Только когда на нашу страну посыпались неприятности, когда нашим людям пришлось объединиться для защиты отечества, мы снова стали единым народом... Когда мы едины, победить Россию невозможно", - сказал он на встрече руководства партии с ветеранами боевых действий разных поколений.
Медведев в пятницу в Музее Победы провел встречу с ветеранами боевых действий разных поколений, в том числе с участниками войны в Афганистане и бойцами СВО. Они собрались, чтобы обсудить патриотическое воспитание молодежи, защиту традиционных ценностей, сохранение исторической правды.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает на встрече с ветеранами боевых действий разных поколений в Москве. 21 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Россияне снова стали единым народом, заявил Медведев
Вчера, 17:33
 
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