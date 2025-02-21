https://ria.ru/20250221/medvedev-2000868902.html
Россию победить невозможно, пока она едина, заявил Медведев
Россию победить невозможно, пока она едина, заявил Медведев - РИА Новости, 21.02.2025
Россию победить невозможно, пока она едина, заявил Медведев
Победить Россию невозможно, пока она едина, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T17:33:00+03:00
2025-02-21T17:33:00+03:00
2025-02-21T19:10:00+03:00
дмитрий медведев
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политика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Победить Россию невозможно, пока она едина, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Только когда на нашу страну посыпались неприятности, когда нашим людям пришлось объединиться для защиты отечества, мы снова стали единым народом... Когда мы едины, победить Россию невозможно", - сказал он на встрече руководства партии с ветеранами боевых действий разных поколений.Медведев в пятницу в Музее Победы провел встречу с ветеранами боевых действий разных поколений, в том числе с участниками войны в Афганистане и бойцами СВО. Они собрались, чтобы обсудить патриотическое воспитание молодежи, защиту традиционных ценностей, сохранение исторической правды.
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дмитрий медведев, единая россия, россия, политика, афганистан, музей победы, общество
Дмитрий Медведев, Единая Россия, Россия, Политика, Афганистан, Музей Победы, Общество
Россию победить невозможно, пока она едина, заявил Медведев
Медведев: Россию победить невозможно, пока она едина