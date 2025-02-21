Подмосковный медцентр Рошаля принял 80 тысяч детей со дня открытия
Подмосковный медцентр Рошаля принял 80 тысяч детей за полгода работы
© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиДетский клинический центр имени Рошаля в Подмосковье
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Детский клинический центр имени Рошаля в Подмосковье принял 80 тысяч пациентов за полгода работы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В ведомстве отметили, что специалисты медцентра имени Рошаля уже провели более 8,5 тысяч телемедицинских консультаций не только для жителей региона, но и для пациентов из других областей.
"В стационаре врачи центра пролечили более 10 тысяч пациентов и провели более пяти тысяч операций. В центре критических состояний зафиксировано более полутора тысяч обращений по поводу детей, находящихся в тяжелом состоянии, что подчеркивает значимость нашей работы", – приводит пресс-служба слова главного врача Детского клинического центра имени Рошаля Татьяны Шаповаленко.
Первый камень центра был заложен 10 июня 2021 года губернатором Московской области Андреем Воробьевым совместно с зампредседателя правительства РФ Татьяной Голиковой. Торжественное открытие состоялось 21 августа 2024 года. На нем присутствовал президент России Владимир Путин.
По информации министерства, каждый год стационарную помощь в центре будут получать около 25 тысяч юных пациентов и более 135 тысяч пациентов амбулаторно.