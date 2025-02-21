https://ria.ru/20250221/matushkin-2000746798.html

Матушкин: в Тамбовской областной думе открылась выставка "Отец Героя"

Матушкин: в Тамбовской областной думе открылась выставка "Отец Героя" - РИА Новости, 21.02.2025

Матушкин: в Тамбовской областной думе открылась выставка "Отец Героя"

В преддверии Дня защитника Отечества в Тамбовской областной думе открылась выставка "Отец Героя", состоящая из 39 фотографий, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T11:45:00+03:00

2025-02-21T11:45:00+03:00

2025-02-21T11:45:00+03:00

тамбовская область

россия

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

тамбовская областная дума

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000743330_0:135:2592:1593_1920x0_80_0_0_9e2817b8bd6fce797ea71f30768e16ac.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В преддверии Дня защитника Отечества в Тамбовской областной думе открылась выставка "Отец Героя", состоящая из 39 фотографий, сообщает пресс-служба регионального парламента. Экспозиция представляет собой фотографии мужчин, которые держат в руках портреты своих сыновей – героев специальной военной операции. Спикер регионального парламента Евгений Матушкин в приветственном слове поблагодарил родителей за достойное воспитание сыновей и отметил, что 2025 год объявлен президентом Годом защитника Отечества, чтобы подчеркнуть особое значение профессии военнослужащего и их ответственной миссии по защите суверенитета нашей страны. "Во все времена защитники нашего государства являлись образцом доблести и чести, самопожертвования и любви к Отчизне. И неимоверно велика роль отца в нелегком деле воспитания сына мужественным и храбрым, настоящим патриотом и человеком высоких морально-нравственных качеств. От депутатского корпуса хочу поблагодарить родителей за достойное воспитание сыновей", - сказал Матушкин. В открытии выставки приняли участие те, кто изображен на фотографиях – отцы героев, их матери. Присутствовали и сами участники СВО. Но большинство героев сейчас продолжают отстаивать интересы государства на СВО. Некоторые из защитников Родины представлены к наградам посмертно. "И тем важнее знать их имена, хранить память об их подвиге, передавать следующим поколениям традиции патриотизма и духовности. "Героями не рождаются, героями становятся", - говорил русский полководец Александр Суворов. Как воспитать героя? И можно ли вообще это сделать? Наверное, на эти вопросы знают ответы лишь отцы и матери таких ребят", - отметил спикер областной думы. Минутой молчания собравшиеся почтили память героев, отдавших жизнь за будущее России. В церемонии открытия выставки приняли участие юнармейцы отряда "Русичи" и ансамбль барабанщиц "Артритм". Прозвучали стихи о подвиге защитников Отечества.

https://ria.ru/20250131/vyplaty-1996674062.html

https://ria.ru/20250128/matushkin-1995957568.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума