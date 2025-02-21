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Матушкин: в Тамбовской областной думе открылась выставка "Отец Героя" - РИА Новости, 21.02.2025
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Тамбовская область
 
11:45 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/matushkin-2000746798.html
Матушкин: в Тамбовской областной думе открылась выставка "Отец Героя"
Матушкин: в Тамбовской областной думе открылась выставка "Отец Героя" - РИА Новости, 21.02.2025
Матушкин: в Тамбовской областной думе открылась выставка "Отец Героя"
В преддверии Дня защитника Отечества в Тамбовской областной думе открылась выставка "Отец Героя", состоящая из 39 фотографий, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T11:45:00+03:00
2025-02-21T11:45:00+03:00
тамбовская область
россия
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В преддверии Дня защитника Отечества в Тамбовской областной думе открылась выставка "Отец Героя", состоящая из 39 фотографий, сообщает пресс-служба регионального парламента. Экспозиция представляет собой фотографии мужчин, которые держат в руках портреты своих сыновей – героев специальной военной операции. Спикер регионального парламента Евгений Матушкин в приветственном слове поблагодарил родителей за достойное воспитание сыновей и отметил, что 2025 год объявлен президентом Годом защитника Отечества, чтобы подчеркнуть особое значение профессии военнослужащего и их ответственной миссии по защите суверенитета нашей страны. "Во все времена защитники нашего государства являлись образцом доблести и чести, самопожертвования и любви к Отчизне. И неимоверно велика роль отца в нелегком деле воспитания сына мужественным и храбрым, настоящим патриотом и человеком высоких морально-нравственных качеств. От депутатского корпуса хочу поблагодарить родителей за достойное воспитание сыновей", - сказал Матушкин. В открытии выставки приняли участие те, кто изображен на фотографиях – отцы героев, их матери. Присутствовали и сами участники СВО. Но большинство героев сейчас продолжают отстаивать интересы государства на СВО. Некоторые из защитников Родины представлены к наградам посмертно. "И тем важнее знать их имена, хранить память об их подвиге, передавать следующим поколениям традиции патриотизма и духовности. "Героями не рождаются, героями становятся", - говорил русский полководец Александр Суворов. Как воспитать героя? И можно ли вообще это сделать? Наверное, на эти вопросы знают ответы лишь отцы и матери таких ребят", - отметил спикер областной думы. Минутой молчания собравшиеся почтили память героев, отдавших жизнь за будущее России. В церемонии открытия выставки приняли участие юнармейцы отряда "Русичи" и ансамбль барабанщиц "Артритм". Прозвучали стихи о подвиге защитников Отечества.
https://ria.ru/20250131/vyplaty-1996674062.html
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россия, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума
Тамбовская область, Россия, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума
Матушкин: в Тамбовской областной думе открылась выставка "Отец Героя"

Евгений Матушкин: в Тамбовской областной думе открылась выставка "Отец Героя"

© Фото предоставлено пресс-службой Тамбовской областной думыВыставка "Отец Героя" в Тамбовской областной думе
Выставка Отец Героя в Тамбовской областной думе - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Тамбовской областной думы
Выставка "Отец Героя" в Тамбовской областной думе
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В преддверии Дня защитника Отечества в Тамбовской областной думе открылась выставка "Отец Героя", состоящая из 39 фотографий, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Экспозиция представляет собой фотографии мужчин, которые держат в руках портреты своих сыновей – героев специальной военной операции.
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Спикер регионального парламента Евгений Матушкин в приветственном слове поблагодарил родителей за достойное воспитание сыновей и отметил, что 2025 год объявлен президентом Годом защитника Отечества, чтобы подчеркнуть особое значение профессии военнослужащего и их ответственной миссии по защите суверенитета нашей страны.
"Во все времена защитники нашего государства являлись образцом доблести и чести, самопожертвования и любви к Отчизне. И неимоверно велика роль отца в нелегком деле воспитания сына мужественным и храбрым, настоящим патриотом и человеком высоких морально-нравственных качеств. От депутатского корпуса хочу поблагодарить родителей за достойное воспитание сыновей", - сказал Матушкин.
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В открытии выставки приняли участие те, кто изображен на фотографиях – отцы героев, их матери. Присутствовали и сами участники СВО. Но большинство героев сейчас продолжают отстаивать интересы государства на СВО. Некоторые из защитников Родины представлены к наградам посмертно.
"И тем важнее знать их имена, хранить память об их подвиге, передавать следующим поколениям традиции патриотизма и духовности. "Героями не рождаются, героями становятся", - говорил русский полководец Александр Суворов. Как воспитать героя? И можно ли вообще это сделать? Наверное, на эти вопросы знают ответы лишь отцы и матери таких ребят", - отметил спикер областной думы.
Минутой молчания собравшиеся почтили память героев, отдавших жизнь за будущее России. В церемонии открытия выставки приняли участие юнармейцы отряда "Русичи" и ансамбль барабанщиц "Артритм". Прозвучали стихи о подвиге защитников Отечества.
 
Тамбовская областьРоссияЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Тамбовская областная Дума
 
 
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