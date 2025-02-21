https://ria.ru/20250221/liksutov-2000742529.html

Ликсутов: выпуск высокотехнологичных изделий вырос более чем вдвое

Ликсутов: выпуск высокотехнологичных изделий вырос более чем вдвое - РИА Новости, 21.02.2025

Ликсутов: выпуск высокотехнологичных изделий вырос более чем вдвое

Компании, работающие на территории столицы, фиксируют устойчивый рост выпуска компьютеров, оптики и электроники; в прошлом году индекс промышленного... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T12:13:00+03:00

2025-02-21T12:13:00+03:00

2025-02-21T12:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

россия

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Компании, работающие на территории столицы, фиксируют устойчивый рост выпуска компьютеров, оптики и электроники; в прошлом году индекс промышленного производства отрасли увеличился на 113,9%, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин отметил, что за пять лет компании этой сферы показали увеличение выпуска более чем в 5,4 раза."По поручению Сергея Собянина мы развиваем промышленность и создаем условия для роста столичных инновационных предприятий. Сегодня выпуском компьютеров, оптики и электроники в городе занимается около 370 компаний со штатом более 30 тысяч человек. В минувшем году они более чем вдвое по сравнению с 2023-м нарастили производство высокотехнологичной продукции и отгрузили товаров на сумму около 881 миллиарда рублей, что более чем в полтора раза превышает результаты 2023-го", – сказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.Так, в 2024 году заказчикам поставили компьютеров и периферийного оборудования на сумму около 257 миллиардов рублей, контрольно-измерительных и навигационных приборов – более чем на 353 миллиарда рублей, коммуникационного оборудования – на сумму свыше 131,5 миллиарда рублей, печатных схем – почти на 80 миллиардов рублей.Как рассказал министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов, в прошлом году предприятия нарастили производство полупроводниковых приборов, печатных, звуковых и видеоплат, электронных вычислительных машин, ноутбуков, устройств сигнализации и другого оборудования.Министр подчеркнул, что рост выпуска этой продукции связан с активной поддержкой Москвы, а также высоким качеством продукции, которая востребована не только внутри столичной агломерации, но и в других регионах."Для промышленников создано более 20 инструментов, которые формируют комфортную среду для привлечения инвестиций, модернизации площадок, обновления оборудования и внедрения новейших технологий", – подчеркнул Гарбузов.Так, на территории мегаполиса работает организация "АТБ Электроника", производящая аппаратные платформы, промышленные компьютеры и устройства для промышленного интернета вещей – в ассортименте более 100 моделей. В прошлом году предприятие выпустило примерно 400 тысяч изделий и пополнило парк оборудования трафаретными принтерами и 13-ти зонными печами конвекционного оплавления. В настоящий момент высокотехнологичные изделия компании поставляются в субъекты России и страны СНГ.Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" – предприятие "Некс-Т" занимается производством дисплеев, интерактивного оборудования, программно-аппаратных комплексов, средств вычислительной техники – всего 45 типов устройств. Сейчас свыше 30% всего российского рынка интерактивного оборудования составляет продукция предприятия. В 2024 году здесь нарастили выручку и объем выпуска на четверть по сравнению с результатами 2023-го, при этом существенно снизив отпускные цены для покупателей, а также изготовили более 30 тысяч дисплеев больших диагоналей.В настоящий момент компании могут воспользоваться льготными инвесткредитами, арендовать землю у города по льготной ставке при строительстве предприятий в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), получить специальный статус, который предусматривает значительные налоговые льготы, заключить с городом офсетный контракт на поставку важнейшей продукции.

https://ria.ru/20250219/liksutov-2000246066.html

https://ria.ru/20250219/liksutov-2000166534.html

https://ria.ru/20250215/moskva-1999564684.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, россия, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов