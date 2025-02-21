https://ria.ru/20250221/lgota-2000814745.html

Семьям участников СВО в Тюменской области предложили новую льготу

Семьям участников СВО в Тюменской области предложили новую льготу - РИА Новости, 21.02.2025

Семьям участников СВО в Тюменской области предложили новую льготу

Участники программы "Молодая семья" в Тюменской области, где один или оба родителя служат в зоне специальной военной операции, могут получить заём не только на... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T15:03:00+03:00

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2025-02-21T15:03:00+03:00

тюменская область

жилье

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 21 фев – РИА Новости. Участники программы "Молодая семья" в Тюменской области, где один или оба родителя служат в зоне специальной военной операции, могут получить заём не только на строительство, но и на покупку жилья или погашение кредита, взятого на эти цели, сообщается на сайте регионального правительства. Направленные на поддержку участников специальной военной операции изменения внесены в региональный закон "О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета". "Теперь семьи – участники программы "Молодая семья" 2025 года, где один или оба родителя участвуют в специальной военной операции, могут получить заём не только на строительство, но и на приобретение жилого помещения либо на погашение кредита на приобретение жилого помещения. Ранее такое право имели только молодые семьи с тремя и более детьми", - указано в сообщении. Помимо этого, семьи, где один или оба родителя участвуют в специальной военной операции, с 2026 года будут иметь первоочередное право на получение субсидии и займа. Отмечается, что инициативу по новой льготе выразил губернатор Александр Моор, депутаты облдумы ее накануне единогласно поддержали. Теперь в Тюменской области действует 38 региональных мер социальной поддержки участников СВО и их семей.

https://ria.ru/20241016/vyplaty--1978389803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, тюменская область, александр моор