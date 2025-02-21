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Лавров оценил реакцию Запада на переговоры России и США - РИА Новости, 21.02.2025
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17:07 21.02.2025 (обновлено: 17:40 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/lavrov-2000859502.html
Лавров оценил реакцию Запада на переговоры России и США
Лавров оценил реакцию Запада на переговоры России и США - РИА Новости, 21.02.2025
Лавров оценил реакцию Запада на переговоры России и США
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры российской и американской делегаций в Эр-рияде воспринимаются Западом как предательство его интересов. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T17:07:00+03:00
2025-02-21T17:40:00+03:00
россия
сша
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
сергей лавров
европа
в мире
нато
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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры российской и американской делегаций в Эр-рияде воспринимаются Западом как предательство его интересов. По словам министра, руководство Евросоюза и НАТО воспринимают "сам факт того, что представители двух великих держав сели и поговорили, изложили каждый свою позицию" как "предательство интересов Запада".
https://ria.ru/20250221/lavrov-2000863172.html
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россия, сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, сергей лавров, европа, в мире, нато
Россия, США, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Сергей Лавров, Европа, В мире, НАТО
Лавров оценил реакцию Запада на переговоры России и США

Лавров: переговоры РФ и США воспринимаются на Западе как предательство

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры российской и американской делегаций в Эр-рияде воспринимаются Западом как предательство его интересов.
По словам министра, руководство Евросоюза и НАТО воспринимают "сам факт того, что представители двух великих держав сели и поговорили, изложили каждый свою позицию" как "предательство интересов Запада".
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Лавров заявил о трагикомическом элементе в антироссийских выступлениях
Вчера, 17:14
 
РоссияСШАПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеСергей ЛавровЕвропаВ миреНАТО
 
 
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