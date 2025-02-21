https://ria.ru/20250221/lavrov-2000859502.html

Лавров оценил реакцию Запада на переговоры России и США

Лавров оценил реакцию Запада на переговоры России и США - РИА Новости, 21.02.2025

Лавров оценил реакцию Запада на переговоры России и США

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры российской и американской делегаций в Эр-рияде воспринимаются Западом как предательство его интересов. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T17:07:00+03:00

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россия

сша

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

сергей лавров

европа

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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры российской и американской делегаций в Эр-рияде воспринимаются Западом как предательство его интересов. По словам министра, руководство Евросоюза и НАТО воспринимают "сам факт того, что представители двух великих держав сели и поговорили, изложили каждый свою позицию" как "предательство интересов Запада".

https://ria.ru/20250221/lavrov-2000863172.html

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россия, сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, сергей лавров, европа, в мире, нато