https://ria.ru/20250221/lavrov-2000859406.html

Лавров заявил, что из США звучат более здравые голоса по Украине

Лавров заявил, что из США звучат более здравые голоса по Украине - РИА Новости, 21.02.2025

Лавров заявил, что из США звучат более здравые голоса по Украине

Из Вашингтона звучат более здравые голоса по конфликту вокруг Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T17:07:00+03:00

2025-02-21T17:07:00+03:00

2025-02-21T18:18:00+03:00

украина

сша

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

в мире

вашингтон (штат)

россия

сергей лавров

большая двадцатка

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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Из Вашингтона звучат более здравые голоса по конфликту вокруг Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Далеко не все хотят продолжать тратить деньги на вооружение Украины... Сейчас вот уже, видите, более здравые голоса звучат не только из ряда европейских стран, но и из Вашингтона", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогу СМИД G20.

https://ria.ru/20250221/lavrov-2000857836.html

украина

сша

вашингтон (штат)

россия

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