https://ria.ru/20250221/lavrov-2000859406.html
Лавров заявил, что из США звучат более здравые голоса по Украине
Лавров заявил, что из США звучат более здравые голоса по Украине - РИА Новости, 21.02.2025
Лавров заявил, что из США звучат более здравые голоса по Украине
Из Вашингтона звучат более здравые голоса по конфликту вокруг Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T17:07:00+03:00
2025-02-21T17:07:00+03:00
2025-02-21T18:18:00+03:00
украина
сша
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
вашингтон (штат)
россия
сергей лавров
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg
ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Из Вашингтона звучат более здравые голоса по конфликту вокруг Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Далеко не все хотят продолжать тратить деньги на вооружение Украины... Сейчас вот уже, видите, более здравые голоса звучат не только из ряда европейских стран, но и из Вашингтона", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогу СМИД G20.
https://ria.ru/20250221/lavrov-2000857836.html
украина
сша
вашингтон (штат)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3280f5a452c5c6395c900f60644796f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, вашингтон (штат), россия, сергей лавров, большая двадцатка
Украина, США, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире, Вашингтон (штат), Россия, Сергей Лавров, Большая двадцатка
Лавров заявил, что из США звучат более здравые голоса по Украине
Лавров: более здравые голоса по вопросу Украины звучат из США