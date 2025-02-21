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Лавров заявил, что из США звучат более здравые голоса по Украине - РИА Новости, 21.02.2025
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17:07 21.02.2025 (обновлено: 18:18 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/lavrov-2000859406.html
Лавров заявил, что из США звучат более здравые голоса по Украине
Лавров заявил, что из США звучат более здравые голоса по Украине - РИА Новости, 21.02.2025
Лавров заявил, что из США звучат более здравые голоса по Украине
Из Вашингтона звучат более здравые голоса по конфликту вокруг Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T17:07:00+03:00
2025-02-21T18:18:00+03:00
украина
сша
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
вашингтон (штат)
россия
сергей лавров
большая двадцатка
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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Из Вашингтона звучат более здравые голоса по конфликту вокруг Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Далеко не все хотят продолжать тратить деньги на вооружение Украины... Сейчас вот уже, видите, более здравые голоса звучат не только из ряда европейских стран, но и из Вашингтона", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогу СМИД G20.
https://ria.ru/20250221/lavrov-2000857836.html
украина
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украина, сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, вашингтон (штат), россия, сергей лавров, большая двадцатка
Украина, США, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире, Вашингтон (штат), Россия, Сергей Лавров, Большая двадцатка
Лавров заявил, что из США звучат более здравые голоса по Украине

Лавров: более здравые голоса по вопросу Украины звучат из США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Лавров. Архивное фото
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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Из Вашингтона звучат более здравые голоса по конфликту вокруг Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Далеко не все хотят продолжать тратить деньги на вооружение Украины... Сейчас вот уже, видите, более здравые голоса звучат не только из ряда европейских стран, но и из Вашингтона", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогу СМИД G20.
Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова на СМИД Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Лавров положительно оценил итоги встреч на полях G20
Вчера, 16:58
 
УкраинаСШАПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ миреВашингтон (штат)РоссияСергей ЛавровБольшая двадцатка
 
 
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