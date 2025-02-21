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Пресс-конференция Лаврова по итогам заседания глав МИД G20
Пресс-конференция Лаврова по итогам заседания глав МИД G20 - РИА Новости, 21.02.2025
Пресс-конференция Лаврова по итогам заседания глав МИД G20
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам третьего пленарного заседания Совета министров иностранных дел G20. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:42:00+03:00
2025-02-21T16:42:00+03:00
2025-02-21T16:42:00+03:00
россия
сергей лавров
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Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам третьего пленарного заседания Совета министров иностранных дел G20.
россия
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Пресс-конференция Лаврова после заседания Совета министров иностранных дел G20
Пресс-конференция Лаврова после заседания Совета министров иностранных дел G20
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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россия, сергей лавров, видео
Россия, Сергей Лавров
Пресс-конференция Лаврова по итогам заседания глав МИД G20
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам третьего пленарного заседания Совета министров иностранных дел G20.
2025-02-21T16:42
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PT28M02S
Пресс-конференция Лаврова по итогам заседания глав МИД G20
Читать ria.ru в
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам третьего пленарного заседания Совета министров иностранных дел G20.