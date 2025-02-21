https://ria.ru/20250221/konkurs-2000781990.html

Почти 4 тысячи заявок из всех регионов поступило на конкурс "Создай Наше"

Почти 4 тысячи заявок из всех регионов поступило на конкурс "Создай Наше" - РИА Новости, 21.02.2025

Почти 4 тысячи заявок из всех регионов поступило на конкурс "Создай Наше"

Почти 4 тысячи участников из всех субъектов РФ, включая новые регионы, подали заявки на федеральный конкурс молодежного предпринимательства "Создай Наше" в... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T13:26:00+03:00

2025-02-21T13:26:00+03:00

2025-02-21T13:26:00+03:00

россия

москва

республика татарстан (татарстан)

александр исаевич

корпорация мсп

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Почти 4 тысячи участников из всех субъектов РФ, включая новые регионы, подали заявки на федеральный конкурс молодежного предпринимательства "Создай Наше" в первые три недели с начала старта регистрации, сообщает Корпорация МСП. "В этом году конкурс "Создай Наше" по праву можно назвать всероссийским. Уже за первые недели мы получили заявки со всех регионов России от молодых предпринимателей и тех, кто только мечтает открыть свой бизнес. В этом году в финале конкурса, помимо денежного вознаграждения в 1 миллион рублей, будут предусмотрены специальные номинации от крупнейших компаний страны, в рамках которых ребята смогут получить возможности акселерации на их базе своих проектов", – приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича. Наибольшее количество заявок поступило из Москвы (192), Республики Татарстан (131) и Краснодарского края (130). В числе регионов-лидеров по количеству заявок также Санкт-Петербург (105), Московская область (101), Республика Башкортостан (95), Нижегородская область (88), Иркутская и Самарская области (по 71), Приморский край (66). Заявку для участия в конкурсе "Создай Наше" можно подать на Цифровой платформе МСП.РФ до 15:00 3 марта. К отбору приглашаются начинающие предприниматели от 14 до 28 лет. В этом году открыто два направления — "Молодежь без бизнеса" и "Бизнес до трех лет". Каждый участник сможет пройти обучение по основам предпринимательской деятельности, а затем разработать проект открытия нового или масштабирования действующего бизнеса. По итогам конкурса эксперты определят 30 победителей, которые получат по 1 миллиону рублей и право на участие в специальной акселерационной программе от Корпорации МСП. Имена победителей будут названы 26 мая на церемонии награждения. "Конкурс "Создай Наше" стал настоящим драйвером молодежных инициатив: уже в первые недели мы видим беспрецедентный отклик — тысячи заявок из всех регионов страны, включая новые территории. Особенно важно, что проект объединяет не только действующих предпринимателей, но и тех, кто только делает первые шаги в бизнесе, предоставляя им инструменты для роста: от образовательных программ до акселерации с ведущими экспертами. АСИ видит своей задачей создать для участников "зеленый коридор" — среду, где талантливые идеи превращаются в реальные проекты, усиливающие экономику регионов", - отметил директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Вайно. Федеральный конкурс молодежного предпринимательства "Создай Наше" - совместный проект АСИ, Корпорации МСП и фонда "Молодежная предпринимательская инициатива". Впервые конкурс проводился в 2024 году.

https://ria.ru/20250219/dogovory-2000169950.html

https://ria.ru/20250218/turproekt-2000105004.html

россия

москва

республика татарстан (татарстан)

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Артем Смирнов

россия, москва, республика татарстан (татарстан), александр исаевич, корпорация мсп, агентство стратегических инициатив (аси)