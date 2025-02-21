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Первый Московский кинофестиваль 1935 года

Первый Московский кинофестиваль 1935 года - РИА Новости, 21.02.2025

Первый Московский кинофестиваль 1935 года

Московский международный кинофестиваль – один из самых представительных киносмотров в мире, относящийся к классу "А", наряду с кинофестивалями в Берлине,... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T01:16:00+03:00

2025-02-21T01:16:00+03:00

2025-02-21T01:16:00+03:00

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россия

московский международный кинофестиваль

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Московский международный кинофестиваль – один из самых представительных киносмотров в мире, относящийся к классу "А", наряду с кинофестивалями в Берлине, Каннах, Венеции, Сан-Себастьяне и Карловых Варах.Является вторым старейшим кинофорумом мира после Венецианского фестиваля, впервые проведенного в 1932 году.Венецианский кинофестиваль отчасти способствовал появлению Московского международного кинофестиваля. В 1934 году СССР направил в Венецию большую делегацию во главе с главной советской звездой Любовью Орловой, а также обширную программу фильмов: "Пышка" Михаила Ромма, "Новый Гулливер" Александра Птушко, "Иван" Александра Довженко, "Петербургская ночь" Григория Рошаля. Наибольший интерес вызвала "джаз-комедия" Григория Александрова "Веселые ребята". Советскому кинематографу был присужден "Золотой кубок". "Кубок Муссолини" в номинации "Лучший иностранный фильм" получили советские картины "Челюскин" Якова Посельского, "Петербургская ночь" Григория Рошаля, "Веселые ребята" Григория Александрова (все – 1934) и "Гроза" Владимира Петрова (1933). После успеха Венецианского фестиваля в Наркомпросе решили провести свой фестиваль советского кино, собрав кинематографистов из разных стран. Это был первый в стране большой профессиональный кинофорум. 21 февраля 1935 года первый советский кинофестиваль торжественно открылся в Доме кино на Васильевской улице в Москве. От правительства СССР на нем присутствовал нарком иностранных дел Максим Литвинов, вступительное слово произнес начальник Главного управления кинофотопромышленности Борис Шумяцкий. После его приветствия гостям продемонстрировали снятую накануне операторами "Союзкинохроники" ленту о прибытии западных делегаций на столичные вокзалы, а затем были показаны две конкурсные картины – "Чапаев" братьев Васильевых и "Мария Шапделен" французского режиссера Жюльена Дювивье.Помимо Дома кино, фестивальные картины демонстрировались в кинотеатре "Ударник".Тогда кинофорум носил название "Первый советский кинофестиваль".В фестивале участвовали девять стран: СССР, США, Великобритания, Франция, Италия, Чехословакия, Венгрия, Китай и Польша. Советский Союз представил девять фильмов, США – семь картин, Великобритания - две. Остальные страны привезли по одной ленте.Председателем жюри был Борис Шумяцкий, членами жюри – Анри Дебри (представитель французской семьи изобретателей и изготовителей киноаппаратуры), дипломат и писатель Александр Аросев, кинорежиссеры Всеволод Пудовкин, Сергей Эйзенштейн, Александр Довженко. Всего в конкурсной программе участвовало 26 лент, тщательно отобранных специальной комиссией Госкино СССР. Наряду с показом в фойе Дома кино была устроена обширная экспозиция с фотокадрами из лучших советских фильмов. Особое внимание посетителей привлекала витрина с кукольными персонажами из экспериментальной мультипликационно-художественной картины Александра Птушко "Новый Гулливер", также заявленной в программе. Из советских фильмов помимо "Чапаева" были показаны "Юность Максима" Григория Козинцева и Леонида Трауберга, "Крестьяне" Фридриха Эрмлера, "Летчики" режиссера Юрия Райзмана, "Любовь и ненависть" Альберта Гендельштейна, "Частная жизнь Петра Виноградова" Александра Мачерета и короткометражный фильм "Авиамарш" Михаила Кауфмана.Также были представлены кинокомедия "Горячие денечки" Александра Зархи и Иосифа Хейфица и "Новый Гулливер" Александра Птушко, использовавший новую для того времени технику комбинированных съемок.Международная программа включала "Лавку древностей" режиссера Томаса Бентли, "Клеопатру" Сесиля де Милля с Клодетт Кольбер в главной роли, комедию-ревю "Эвер Грин" Виктора Севилла, популярную комедию Генри Костерлица "Петер" с известной венгерской актрисой Франческой Гааль в главной роли, "Маленькие женщины" Джорджа Кьюкора, "Частную жизнь Генриха VIII" Александра Корды.В программе участвовали такие фильмы, как "Хлеб наш насущный" Кинга Видора, "Мария Шапделен" Жюльена Дювивье с участием Мадлен Рено и Жана Габена, "Последний миллиардер" Рене Клера "1860 год" Алессандро Блазетти, "Молодой лес" Йозефа Лейтеса, "Эй, ухнем!" Мартина Фрича. Фильм "Да здравствует Вилья!" Джека Конвея был показан вне конкурса.Просмотры всех конкурсных фильмов завершились 1 марта 1935 года, а на следующий день в Колонном зале Дома союзов состоялось торжественное заседание по случаю закрытия фестиваля. Заслуженный деятель искусств РСФСР кинорежиссер Сергей Эйзенштейн огласил текст постановления жюри о награждении лучших советских и зарубежных кинофильмов.Первая премия была удостоена киностудия "Ленфильм" за кинокартины "Чапаев", "Юность Максима" и "Крестьяне", как "утверждающие реалистический стиль советской кинематографии и сочетающие идейную глубину, жизненную правдивость и простоту с высоким качеством режиссерского мастерства, актерской игры и операторской работы".Вторую премию получил французский режиссер Рене Клер за фильм "Последний миллиардер".Третьей премией была удостоена компания Уолта Диснея (США) "за художественные мультипликационные фильмы, являющиеся высоким образцом мастерства".Почетными грамотами были отмечены фильмы "Пансион "Мимоза", "отличающийся простотой и правдивостью изображения некоторых сторон общественной среды и высотой кинематографической культуры – режиссерского и актерского мастерства" и "Петер", "соединяющий занимательный сюжет четко сконструированного сценария с высоким актерским мастерством"; киностудия "Мосфильм" за фильмы "Летчики" и "Новый Гулливер", "сочетающие большое формальное мастерство и развлекательность с идейной насыщенностью и правдивостью"; режиссер Кинг Видор "за высокое режиссерское мастерство фильма "Хлеб наш насущный"; режиссер Альфред Грин, сценаристы Юджин Солоу и Роберт Ли Джонсон "за интересную попытку художественного изображения жизни современной американской молодежи в фильме "Джентльмены рождаются"; режиссер Цай Чушэн "за смелую попытку реалистического показа жизни и благородных качеств китайского народа в фильме "Песня рыбака"; художница Сарра Мокиль "за мастерство, проявленное в создании маски и типажа кукол фильма "Новый Гулливер".Особо отмечены жюри Чарльз Лоутон за "прекрасное актерское мастерство" в главной роли в исторической драме "Частная жизнь Генриха VIII"; показанный вне конкурса фильм "Вива, Вилья!" и исполнитель главной роли Уоллес Бири за "исключительные художественные качества" и "выдающееся мастерство"; чехословацкие актеры Иржи Восковец и Ян Верих за мастерство в фильме "Эй, ухнем". Жюри также были отмчены "талантливая игра актерского ансамбля" в фильме "Молодой лес" и "ценные усилия кинематографии Италии художественно отобразить на экране великие эпизоды истории итальянского народа и большое мастерство, с которым эти фильмы выполнены".В последующие годы кинофестиваль не проводился. Московский международный кинофестиваль был возобновлен в 1959 году по инициативе министра культуры СССР Екатерины Фурцевой и стал проводиться каждые два года, а с 1999 года стал ежегодным.Наград фестиваля удостаивались выдающиеся мастера мирового кино – Джек Николсон, Мерил Стрип, Фанни Ардан, Даниэль Ольбрыхский, Жерар Депардье, Олег Янковский, Изабель Юппер, Катрин Денев , Жаклин Биссет, Хелен Миррен, Рэйф Файнс и др. Фестиваль посещали звезды мирового кино София Лорен, Элизабет Тейлор, Ричард Бартон, Симона Синьоре, Жан Марэ, Ив Монтан, Брэд Питт, Квентин Тарантино, Джон Малкович, Эдриен Броди, Тим Бертон и многие другие. ММКФ проложил дорогу кинематографистам, которые позднее получили известность и стали признанными мастерами: Кшиштоф Кесьлевский и Аки Каурисмяки, Атом Эгоян, Асгар Фархади, Борис Хлебников и Алексей Попогребский и другие. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ссср, россия, московский международный кинофестиваль