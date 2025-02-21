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Более 60 жителей пришли на встречу с врип главы Химок - РИА Новости, 21.02.2025
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12:12 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/khimki-2000756662.html
Более 60 жителей пришли на встречу с врип главы Химок
Более 60 жителей пришли на встречу с врип главы Химок - РИА Новости, 21.02.2025
Более 60 жителей пришли на встречу с врип главы Химок
Временно исполняющая полномочия главы городского округа Химки Елена Землякова приняла 63 жителя на выездной встрече. РИА Новости, 21.02.2025
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2025-02-21T12:12:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Временно исполняющая полномочия главы городского округа Химки Елена Землякова приняла 63 жителя на выездной встрече. Встреча в формате выездной администрации состоялась в Новых Химках. На ней Землякова ответила на вопросы жителей. "Самые главные темы — содержание домов, ремонт подъездов, уборка дворов. Это то, с чем жители сталкиваются каждый день, поэтому такие обращения требуют особой вовлеченности со стороны служб", — написала врип главы округа в своем телеграм-канале. Так, жительница Химок Марина Федорова пришла на выездную администрацию от лица жителей дома №66 на Юбилейном проспекте. "Для нас самое основное — это утепление контура дома, нужно проверить окна с входными дверями. Это самая основная задача", — сказала Федорова, ее слова приводит пресс-служба администрации округа. Уточняется, что вопрос находится в работе. Многоквартирный дом по этому адресу включен в программу "Мой подъезд". В июне 2025 года здесь проведут ремонтные работы. Кроме вопросов, жители Химок на встрече делились своими инициативами и предложениями о том, что нужно улучшить в округе.
https://ria.ru/20250214/khimki-1999412550.html
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химки (городской округ в московской области)
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химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Более 60 жителей пришли на встречу с врип главы Химок

Более 60 жителей Химок пришли на встречу с Земляковой

© Фото : пресс-служба администрации ХимокБолее 60 жителей пришли на встречу с врип главы Химок
Более 60 жителей пришли на встречу с врип главы Химок - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : пресс-служба администрации Химок
Более 60 жителей пришли на встречу с врип главы Химок
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Временно исполняющая полномочия главы городского округа Химки Елена Землякова приняла 63 жителя на выездной встрече.
Встреча в формате выездной администрации состоялась в Новых Химках. На ней Землякова ответила на вопросы жителей.
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"Самые главные темы — содержание домов, ремонт подъездов, уборка дворов. Это то, с чем жители сталкиваются каждый день, поэтому такие обращения требуют особой вовлеченности со стороны служб", — написала врип главы округа в своем телеграм-канале.
Так, жительница Химок Марина Федорова пришла на выездную администрацию от лица жителей дома №66 на Юбилейном проспекте.
"Для нас самое основное — это утепление контура дома, нужно проверить окна с входными дверями. Это самая основная задача", — сказала Федорова, ее слова приводит пресс-служба администрации округа.
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Уточняется, что вопрос находится в работе. Многоквартирный дом по этому адресу включен в программу "Мой подъезд". В июне 2025 года здесь проведут ремонтные работы.
Кроме вопросов, жители Химок на встрече делились своими инициативами и предложениями о том, что нужно улучшить в округе.
 
Химки (городской округ в Московской области)
 
 
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