https://ria.ru/20250221/khimki-2000756662.html

Более 60 жителей пришли на встречу с врип главы Химок

Более 60 жителей пришли на встречу с врип главы Химок - РИА Новости, 21.02.2025

Более 60 жителей пришли на встречу с врип главы Химок

Временно исполняющая полномочия главы городского округа Химки Елена Землякова приняла 63 жителя на выездной встрече. РИА Новости, 21.02.2025

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химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Временно исполняющая полномочия главы городского округа Химки Елена Землякова приняла 63 жителя на выездной встрече. Встреча в формате выездной администрации состоялась в Новых Химках. На ней Землякова ответила на вопросы жителей. "Самые главные темы — содержание домов, ремонт подъездов, уборка дворов. Это то, с чем жители сталкиваются каждый день, поэтому такие обращения требуют особой вовлеченности со стороны служб", — написала врип главы округа в своем телеграм-канале. Так, жительница Химок Марина Федорова пришла на выездную администрацию от лица жителей дома №66 на Юбилейном проспекте. "Для нас самое основное — это утепление контура дома, нужно проверить окна с входными дверями. Это самая основная задача", — сказала Федорова, ее слова приводит пресс-служба администрации округа. Уточняется, что вопрос находится в работе. Многоквартирный дом по этому адресу включен в программу "Мой подъезд". В июне 2025 года здесь проведут ремонтные работы. Кроме вопросов, жители Химок на встрече делились своими инициативами и предложениями о том, что нужно улучшить в округе.

https://ria.ru/20250214/khimki-1999412550.html

https://ria.ru/20241122/vystavki-1985232856.html

химки (городской округ в московской области)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области)