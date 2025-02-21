Рейтинг@Mail.ru
В Японии обсудят ответные меры на пошлины США - РИА Новости, 21.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:09 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/japonija-2000700474.html
В Японии обсудят ответные меры на пошлины США
В Японии обсудят ответные меры на пошлины США - РИА Новости, 21.02.2025
В Японии обсудят ответные меры на пошлины США
Власти Японии проведут на следующей неделе консультации с бизнес-кругами, в частности, из сталелитейной, алюминиевой и автомобильной отраслей, чтобы обсудить... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T08:09:00+03:00
2025-02-21T08:09:00+03:00
экономика
сша
япония
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919390355_0:253:2481:1648_1920x0_80_0_0_30209e8c59b422dbc1b84a70e397a448.jpg
ТОКИО, 21 фев – РИА Новости. Власти Японии проведут на следующей неделе консультации с бизнес-кругами, в частности, из сталелитейной, алюминиевой и автомобильной отраслей, чтобы обсудить дальнейшие шаги в ответ на решение президента США Дональда Трампа ввести высокие пошлины на импортные товары, заявил в ходе пресс-конференции министр экономики, торговли и промышленности страны Ёдзи Муто. Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Он также отмечал, что будет объявлено о введении зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров США, и заявил о намерении ввести пошлины на автомобили "в районе 2 апреля". "При рассмотрении наших ответных шагов на дополнительные пошлины США важно учесть мнение японской промышленности. Поэтому я решил провести встречу для обмена мнениями с представителями сталелитейной, алюминиевой и автомобильной отраслей, которые могут быть затронуты (пошлинами – ред.)", - пояснил министр. По словам Муто, такая встреча может пройти уже на следующей неделе. При этом, министр воздержался от комментариев на вопрос журналистов относительно возможности введения ответных мер со стороны японского правительства. "На данный момент я воздержусь от комментариев о введении ответных пошлин", - подчеркнул он, добавив, что введение ответных мер может повлечь за собой изменения во всех дальнейших действиях, поэтому необходима тщательная проработка подобных шагов.
https://ria.ru/20250208/tramp-1998183616.html
сша
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919390355_54:0:2251:1648_1920x0_80_0_0_eb73d7a6c13a2bf988c7691efe5c2714.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, япония, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Экономика, США, Япония, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
В Японии обсудят ответные меры на пошлины США

В Японии проведут консультации с бизнес-кругами по ответным мерам на пошлины США

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 21 фев – РИА Новости. Власти Японии проведут на следующей неделе консультации с бизнес-кругами, в частности, из сталелитейной, алюминиевой и автомобильной отраслей, чтобы обсудить дальнейшие шаги в ответ на решение президента США Дональда Трампа ввести высокие пошлины на импортные товары, заявил в ходе пресс-конференции министр экономики, торговли и промышленности страны Ёдзи Муто.
Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Он также отмечал, что будет объявлено о введении зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров США, и заявил о намерении ввести пошлины на автомобили "в районе 2 апреля".
"При рассмотрении наших ответных шагов на дополнительные пошлины США важно учесть мнение японской промышленности. Поэтому я решил провести встречу для обмена мнениями с представителями сталелитейной, алюминиевой и автомобильной отраслей, которые могут быть затронуты (пошлинами – ред.)", - пояснил министр.
По словам Муто, такая встреча может пройти уже на следующей неделе. При этом, министр воздержался от комментариев на вопрос журналистов относительно возможности введения ответных мер со стороны японского правительства.
"На данный момент я воздержусь от комментариев о введении ответных пошлин", - подчеркнул он, добавив, что введение ответных мер может повлечь за собой изменения во всех дальнейших действиях, поэтому необходима тщательная проработка подобных шагов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Трамп перепутал Nissan и Nippon Steel, пишет Киодо
8 февраля, 19:31
 
ЭкономикаСШАЯпонияДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала