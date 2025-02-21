https://ria.ru/20250221/japonija-2000700474.html

В Японии обсудят ответные меры на пошлины США

В Японии обсудят ответные меры на пошлины США - РИА Новости, 21.02.2025

В Японии обсудят ответные меры на пошлины США

Власти Японии проведут на следующей неделе консультации с бизнес-кругами, в частности, из сталелитейной, алюминиевой и автомобильной отраслей, чтобы обсудить... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T08:09:00+03:00

2025-02-21T08:09:00+03:00

2025-02-21T08:09:00+03:00

экономика

сша

япония

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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ТОКИО, 21 фев – РИА Новости. Власти Японии проведут на следующей неделе консультации с бизнес-кругами, в частности, из сталелитейной, алюминиевой и автомобильной отраслей, чтобы обсудить дальнейшие шаги в ответ на решение президента США Дональда Трампа ввести высокие пошлины на импортные товары, заявил в ходе пресс-конференции министр экономики, торговли и промышленности страны Ёдзи Муто. Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Он также отмечал, что будет объявлено о введении зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров США, и заявил о намерении ввести пошлины на автомобили "в районе 2 апреля". "При рассмотрении наших ответных шагов на дополнительные пошлины США важно учесть мнение японской промышленности. Поэтому я решил провести встречу для обмена мнениями с представителями сталелитейной, алюминиевой и автомобильной отраслей, которые могут быть затронуты (пошлинами – ред.)", - пояснил министр. По словам Муто, такая встреча может пройти уже на следующей неделе. При этом, министр воздержался от комментариев на вопрос журналистов относительно возможности введения ответных мер со стороны японского правительства. "На данный момент я воздержусь от комментариев о введении ответных пошлин", - подчеркнул он, добавив, что введение ответных мер может повлечь за собой изменения во всех дальнейших действиях, поэтому необходима тщательная проработка подобных шагов.

https://ria.ru/20250208/tramp-1998183616.html

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экономика, сша, япония, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире