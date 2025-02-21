https://ria.ru/20250221/izrail-2000813192.html

Израиль получил список заложников, которых должны освободить 22 февраля

Израиль получил список заложников, которых должны освободить 22 февраля - РИА Новости, 21.02.2025

Израиль получил список заложников, которых должны освободить 22 февраля

Израиль получил список заложников, которых палестинское движение ХАМАС должно освободить в ближайшую субботу в рамках сделки о перемирии в секторе Газа,... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T14:50:00+03:00

2025-02-21T14:50:00+03:00

2025-02-21T14:54:00+03:00

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

хамас

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 фев - РИА Новости. Израиль получил список заложников, которых палестинское движение ХАМАС должно освободить в ближайшую субботу в рамках сделки о перемирии в секторе Газа, сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху."Израиль получил список заложников, которые должны быть освобождены завтра в рамках соглашения. Семьи заложников, включенных в список, были уведомлены", - говорится в сообщении.В офисе премьер-министра также попросили общественность и журналистов воздержаться от распространения слухов и неподтвержденной информации.Ранее в пятницу бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) опубликовали имена шести израильских заложников, которых освободят в субботу.С 19 января Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных. Уже состоялось семь обменов, в рамках которых Израиль вернул 22 заложника, включая трех погибших, а также пятерых иностранных граждан. В обмен на это из израильских тюрем было отпущено свыше 1000 палестинских заключенных, включая десятки осужденных на пожизненные сроки за терроризм. По израильским официальным данным, в Газе еще остаются 70 заложников, включая тех, которые были признаны погибшими.

https://ria.ru/20250220/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250220/palestintsy-2000598577.html

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, хамас, биньямин нетаньяху, израиль