https://ria.ru/20250221/izrail-2000670801.html

Власти Израиля заявили о необходимости проверить все автобусы и поезда

Власти Израиля заявили о необходимости проверить все автобусы и поезда - РИА Новости, 21.02.2025

Власти Израиля заявили о необходимости проверить все автобусы и поезда

Министр транспорта Израиля Мири Регев после тройного взрыва в пригороде Тель-Авива заявила, что нужно остановить и проверить "автобусы, поезда и легкорельсовые... РИА Новости, 21.02.2025

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министр транспорта Израиля Мири Регев после тройного взрыва в пригороде Тель-Авива заявила, что нужно остановить и проверить "автобусы, поезда и легкорельсовые составы", сообщает газета Times of Israel. Ранее сообщалось, что в тель-авивском пригороде Бат-Яме прогремело три взрыва в пустых автобусах. Еще два несработавших взрывных устройств были обнаружены в двух других автобусах. Все пять взрывных устройств были оснащены таймерами, и взрывы должны были произойти одновременно. "Министр транспорта Мири Регев заявила главе Управления общественного транспорта, что необходимо остановить и проверить все автобусы, поезда и легкорельсовые составы и действовать в соответствии с указаниями "Шин Бет" и полиции", - пишет издание. Источники в службе безопасности говорят о неудавшейся террористической атаке.

https://ria.ru/20250221/izrail-2000670662.html

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Дарья Буймова

в мире, израиль, тель-авив