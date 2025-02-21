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Власти Израиля заявили о необходимости проверить все автобусы и поезда - РИА Новости, 21.02.2025
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00:15 21.02.2025 (обновлено: 11:15 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/izrail-2000670801.html
Власти Израиля заявили о необходимости проверить все автобусы и поезда
Власти Израиля заявили о необходимости проверить все автобусы и поезда - РИА Новости, 21.02.2025
Власти Израиля заявили о необходимости проверить все автобусы и поезда
Министр транспорта Израиля Мири Регев после тройного взрыва в пригороде Тель-Авива заявила, что нужно остановить и проверить "автобусы, поезда и легкорельсовые... РИА Новости, 21.02.2025
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министр транспорта Израиля Мири Регев после тройного взрыва в пригороде Тель-Авива заявила, что нужно остановить и проверить "автобусы, поезда и легкорельсовые составы", сообщает газета Times of Israel. Ранее сообщалось, что в тель-авивском пригороде Бат-Яме прогремело три взрыва в пустых автобусах. Еще два несработавших взрывных устройств были обнаружены в двух других автобусах. Все пять взрывных устройств были оснащены таймерами, и взрывы должны были произойти одновременно. "Министр транспорта Мири Регев заявила главе Управления общественного транспорта, что необходимо остановить и проверить все автобусы, поезда и легкорельсовые составы и действовать в соответствии с указаниями "Шин Бет" и полиции", - пишет издание. Источники в службе безопасности говорят о неудавшейся террористической атаке.
https://ria.ru/20250221/izrail-2000670662.html
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в мире, израиль, тель-авив
В мире, Израиль, Тель-Авив
Власти Израиля заявили о необходимости проверить все автобусы и поезда

Министр транспорта Израиля Регев просит остановить движение поездов и автобусов

© Getty Images / picture allianceМесто взрыва в автобусе в тель-авивском пригороде Бат-Яме. 20 февраля 2025
Место взрыва в автобусе в тель-авивском пригороде Бат-Яме. 20 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Getty Images / picture alliance
Место взрыва в автобусе в тель-авивском пригороде Бат-Яме. 20 февраля 2025
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министр транспорта Израиля Мири Регев после тройного взрыва в пригороде Тель-Авива заявила, что нужно остановить и проверить "автобусы, поезда и легкорельсовые составы", сообщает газета Times of Israel.
Ранее сообщалось, что в тель-авивском пригороде Бат-Яме прогремело три взрыва в пустых автобусах. Еще два несработавших взрывных устройств были обнаружены в двух других автобусах. Все пять взрывных устройств были оснащены таймерами, и взрывы должны были произойти одновременно.
Место взрыва в автобусе в тель-авивском пригороде Бат-Яме - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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"Министр транспорта Мири Регев заявила главе Управления общественного транспорта, что необходимо остановить и проверить все автобусы, поезда и легкорельсовые составы и действовать в соответствии с указаниями "Шин Бет" и полиции", - пишет издание.
Источники в службе безопасности говорят о неудавшейся террористической атаке.
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