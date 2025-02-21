Власти Израиля заявили о необходимости проверить все автобусы и поезда
Министр транспорта Израиля Регев просит остановить движение поездов и автобусов
© Getty Images / picture allianceМесто взрыва в автобусе в тель-авивском пригороде Бат-Яме. 20 февраля 2025
© Getty Images / picture alliance
Место взрыва в автобусе в тель-авивском пригороде Бат-Яме. 20 февраля 2025
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министр транспорта Израиля Мири Регев после тройного взрыва в пригороде Тель-Авива заявила, что нужно остановить и проверить "автобусы, поезда и легкорельсовые составы", сообщает газета Times of Israel.
Ранее сообщалось, что в тель-авивском пригороде Бат-Яме прогремело три взрыва в пустых автобусах. Еще два несработавших взрывных устройств были обнаружены в двух других автобусах. Все пять взрывных устройств были оснащены таймерами, и взрывы должны были произойти одновременно.
"Министр транспорта Мири Регев заявила главе Управления общественного транспорта, что необходимо остановить и проверить все автобусы, поезда и легкорельсовые составы и действовать в соответствии с указаниями "Шин Бет" и полиции", - пишет издание.
Источники в службе безопасности говорят о неудавшейся террористической атаке.
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