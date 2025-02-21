Министр обороны Израиля приказал активизировать операции на Западном берегу
Израиль активизирует операции на Западном берегу после взрывов под Тель-Авивом
© AP Photo / Ohad ZwigenbergМесто взрыва в автобусе в тель-авивском пригороде Бат-Яме
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац после взрывов в пригороде Тель-Авива приказал ЦАХАЛ активизировать операции на Западном берегу реки Иордан, пишет газета Times of Israel.
"В свете серьезных попыток террористических атак в районе Тель-Авива со стороны палестинских террористических организаций против гражданского населения Израиля я дал указание ЦАХАЛ повысить интенсивность антитеррористической деятельности в лагере беженцев Тулькарм и во всех лагерях беженцев в Иудее и Самарии", — говорится в публикации.
Армия уже заявила, что заблокировала несколько контрольно-пропускных пунктов, ведущих на Западный берег, в определенных районах, и активизирует деятельность в так называемой стыковой зоне — между зеленой линиейи израильским разделительным барьером.
Ранее в четверг сообщалось, что в тель-авивском пригороде Бат-Яме прогремели три взрыва в пустых автобусах, вернувшихся в депо. Еще два несработавших взрывных устройства оказались в двух других транспортных средствах. Все пять бомб были оснащены таймерами, и должны были сдетонировать одновременно.
Как утверждает начальник тель-авивской полиции Хаим Саргроф, серию взрывов подготовили на Западном берегу реки Иордан.
В свою очередь, военное подразделение ХАМАС в Тулькарме опубликовало заявление, подразумевающее ответственность за попытку теракта.