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Министр обороны Израиля приказал активизировать операции на Западном берегу - РИА Новости, 21.02.2025
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00:08 21.02.2025 (обновлено: 11:31 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/izrail-2000670662.html
Министр обороны Израиля приказал активизировать операции на Западном берегу
Министр обороны Израиля приказал активизировать операции на Западном берегу - РИА Новости, 21.02.2025
Министр обороны Израиля приказал активизировать операции на Западном берегу
Министр обороны Израиля Исраэль Кац после взрывов в пригороде Тель-Авива приказал ЦАХАЛ активизировать операции на Западном берегу реки Иордан, пишет газета... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T00:08:00+03:00
2025-02-21T11:31:00+03:00
в мире
израиль
тель-авив
западный берег реки иордан
исраэль кац
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац после взрывов в пригороде Тель-Авива приказал ЦАХАЛ активизировать операции на Западном берегу реки Иордан, пишет газета Times of Israel."В свете серьезных попыток террористических атак в районе Тель-Авива со стороны палестинских террористических организаций против гражданского населения Израиля я дал указание ЦАХАЛ повысить интенсивность антитеррористической деятельности в лагере беженцев Тулькарм и во всех лагерях беженцев в Иудее и Самарии", — говорится в публикации.Армия уже заявила, что заблокировала несколько контрольно-пропускных пунктов, ведущих на Западный берег, в определенных районах, и активизирует деятельность в так называемой стыковой зоне — между зеленой линиейи израильским разделительным барьером.Ранее в четверг сообщалось, что в тель-авивском пригороде Бат-Яме прогремели три взрыва в пустых автобусах, вернувшихся в депо. Еще два несработавших взрывных устройства оказались в двух других транспортных средствах. Все пять бомб были оснащены таймерами, и должны были сдетонировать одновременно.Как утверждает начальник тель-авивской полиции Хаим Саргроф, серию взрывов подготовили на Западном берегу реки Иордан.В свою очередь, военное подразделение ХАМАС в Тулькарме опубликовало заявление, подразумевающее ответственность за попытку теракта.
https://ria.ru/20250220/izrail-2000579412.html
https://ria.ru/20250220/konflikt-1915630213.html
израиль
тель-авив
западный берег реки иордан
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в мире, израиль, тель-авив, западный берег реки иордан, исраэль кац
В мире, Израиль, Тель-Авив, Западный берег реки Иордан, Исраэль Кац
Министр обороны Израиля приказал активизировать операции на Западном берегу

Израиль активизирует операции на Западном берегу после взрывов под Тель-Авивом

© AP Photo / Ohad ZwigenbergМесто взрыва в автобусе в тель-авивском пригороде Бат-Яме
Место взрыва в автобусе в тель-авивском пригороде Бат-Яме - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац после взрывов в пригороде Тель-Авива приказал ЦАХАЛ активизировать операции на Западном берегу реки Иордан, пишет газета Times of Israel.
"В свете серьезных попыток террористических атак в районе Тель-Авива со стороны палестинских террористических организаций против гражданского населения Израиля я дал указание ЦАХАЛ повысить интенсивность антитеррористической деятельности в лагере беженцев Тулькарм и во всех лагерях беженцев в Иудее и Самарии", — говорится в публикации.
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Армия уже заявила, что заблокировала несколько контрольно-пропускных пунктов, ведущих на Западный берег, в определенных районах, и активизирует деятельность в так называемой стыковой зоне — между зеленой линиейи израильским разделительным барьером.
Ранее в четверг сообщалось, что в тель-авивском пригороде Бат-Яме прогремели три взрыва в пустых автобусах, вернувшихся в депо. Еще два несработавших взрывных устройства оказались в двух других транспортных средствах. Все пять бомб были оснащены таймерами, и должны были сдетонировать одновременно.
Как утверждает начальник тель-авивской полиции Хаим Саргроф, серию взрывов подготовили на Западном берегу реки Иордан.
В свою очередь, военное подразделение ХАМАС в Тулькарме опубликовало заявление, подразумевающее ответственность за попытку теракта.
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В миреИзраильТель-АвивЗападный берег реки ИорданИсраэль Кац
 
 
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