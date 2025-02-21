https://ria.ru/20250221/izrail-2000670662.html

Министр обороны Израиля приказал активизировать операции на Западном берегу

Министр обороны Израиля приказал активизировать операции на Западном берегу - РИА Новости, 21.02.2025

Министр обороны Израиля приказал активизировать операции на Западном берегу

Министр обороны Израиля Исраэль Кац после взрывов в пригороде Тель-Авива приказал ЦАХАЛ активизировать операции на Западном берегу реки Иордан, пишет газета... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T00:08:00+03:00

2025-02-21T00:08:00+03:00

2025-02-21T11:31:00+03:00

в мире

израиль

тель-авив

западный берег реки иордан

исраэль кац

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац после взрывов в пригороде Тель-Авива приказал ЦАХАЛ активизировать операции на Западном берегу реки Иордан, пишет газета Times of Israel."В свете серьезных попыток террористических атак в районе Тель-Авива со стороны палестинских террористических организаций против гражданского населения Израиля я дал указание ЦАХАЛ повысить интенсивность антитеррористической деятельности в лагере беженцев Тулькарм и во всех лагерях беженцев в Иудее и Самарии", — говорится в публикации.Армия уже заявила, что заблокировала несколько контрольно-пропускных пунктов, ведущих на Западный берег, в определенных районах, и активизирует деятельность в так называемой стыковой зоне — между зеленой линиейи израильским разделительным барьером.Ранее в четверг сообщалось, что в тель-авивском пригороде Бат-Яме прогремели три взрыва в пустых автобусах, вернувшихся в депо. Еще два несработавших взрывных устройства оказались в двух других транспортных средствах. Все пять бомб были оснащены таймерами, и должны были сдетонировать одновременно.Как утверждает начальник тель-авивской полиции Хаим Саргроф, серию взрывов подготовили на Западном берегу реки Иордан.В свою очередь, военное подразделение ХАМАС в Тулькарме опубликовало заявление, подразумевающее ответственность за попытку теракта.

https://ria.ru/20250220/izrail-2000579412.html

https://ria.ru/20250220/konflikt-1915630213.html

израиль

тель-авив

западный берег реки иордан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, тель-авив, западный берег реки иордан, исраэль кац