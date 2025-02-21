https://ria.ru/20250221/istoriya-2000806624.html

Эксперт оценил новый молдавский учебник по истории

Эксперт оценил новый молдавский учебник по истории - РИА Новости, 21.02.2025

Эксперт оценил новый молдавский учебник по истории

Новый молдавский учебник по истории превзошёл предыдущие по степени фальсификации советского периода, заявил РИА Новости директор тираспольского института... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T14:26:00+03:00

2025-02-21T14:26:00+03:00

2025-02-21T14:26:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Новый молдавский учебник по истории превзошёл предыдущие по степени фальсификации советского периода, заявил РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. Ранее представители молдавской общественности выразили возмущение в связи с тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун назвал эти заявления дезинформацией, заявив, что новые учебники отражают объективный подход к историческим событиям, включая осуждение Холокоста, и не содержат попыток оправдания нацизма или отдельных исторических фигур. Однако позже глава минобразования сообщил, что Молдавия попросит мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме дать рецензию на новые учебные пособия по истории. "Скандальный молдавский учебник по истории румын, содержание которого вызвало волну возмущения, по степени фальсификации не так далеко ушел от прежних учебников. Он стал последней каплей, переполнившей чашу терпения общества. Если проанализировать учебники истории румын за последние 30 лет, по которым учат детей в Молдове, а они регулярно обновляются каждые несколько лет, то мы увидим крайне неприглядную тенденцию, направленную на замалчивание преступлений румынских оккупантов и, в конечном итоге, реабилитацию фашизма", - сказал Шорников. По его словам, в Кишиневе начинали со стыдливых признаний в том, что румынские власти принимали участие в преступлениях нацистских захватчиков, но делали это под давлением обстоятельств международной политики того времени. Потом стали объяснять политику Бухареста желанием вернуть в состав Румынии земли, которые, якобы, "незаконно" отобрал у нее Советский Союз, а дальнейшее участие Румынии в "натиске на восток" было обусловлено необходимостью удержать территориальные приобретения. "В последние же годы авторы молдавских учебников прямо называют вторжение румынских армий в Молдавию "освобождением", диктатора Антонеску представляют лидером нации, а про Холокост вспоминают почему-то в контексте сталинских репрессий", - отметил эксперт. Он уточнил, что в нынешнем учебнике были вымараны последние здравые сведения о роли Советского Союза в победе над фашизмом, разгром немецко-румынских войск под Сталинградом объявляют "катастрофой", а послевоенное восстановление Молдавии, когда со всего СССР в республику направлялись молодые специалисты, представили нашествием бомжей и пьяниц. "Учитывая направление тенденции развития школьного образования в Молдове, то очень скоро бы в учебниках начали писать, что в Холокосте виновен СССР, примерно также как в Японии часть молодежи уже верит, что это Советский Союз бомбил Хиросиму и Нагасаки, а американцы их спасли от русских", - сказал собеседник агентства. Для чего это делается, показывает пример Украины, указал Шорников. "Молдавской молодежи намеренно внушают, что Россия – это враг, а русские и пророссийски настроенные люди – это опасность. В частности, в Стратегии национальной безопасности Молдовы прямо говорится: "Российская Федерация и ее сторонники в Республике Молдова представляют собой наиболее опасный и постоянный источник угроз". То есть Молдове в ускоренном порядке готовили судьбу Украины и последствия для молдавской государственности, видимо, могли бы быть аналогичные", - отметил эксперт. "Но тенденции в мировой политике сейчас иные, поэтому есть шанс, что обмануть или заставить замолчать всю молдавскую общественность не удастся, а политика Кишинева, направленная на разжигание конфликтных отношений с Россией и внутри молдавского общества, усилившаяся в последние годы, получит достойный отпор", - подчеркнул Шорников. В 2023 году министерство образования Молдавии представило новую программу, направленную на "десоветизацию" образования. Однако эксперты в стране отмечают, что такие шаги приводят к искажению исторической правды и разжиганию межнациональной розни. Споры вокруг преподавания истории в школах Молдавии возникают регулярно с момента обретения независимости в 1991 году. Особую дискуссию вызывает вопрос освещения советского периода в учебной литературе. Новый учебник "Румынская и всеобщая история" для 12 класса предназначен для выпускных классов лицеев с русским языком обучения, которые составляют около 20% от общего числа учебных заведений страны.

https://ria.ru/20250209/uchebnik-1998274437.html

https://ria.ru/20250201/moldaviya-1996794825.html

https://ria.ru/20250202/mid-1996876554.html

https://ria.ru/20230923/falsifikatsiya-1898147650.html

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