https://ria.ru/20250221/iran-2000719723.html

В Иране рассказали об укреплении отношений с Россией

В Иране рассказали об укреплении отношений с Россией - РИА Новости, 21.02.2025

В Иране рассказали об укреплении отношений с Россией

Член Совета экспертов при руководстве Исламской Республики Иран (ИРИ) аятолла шейх Ахмад Мобаллеги сообщил РИА Новости, что дружеские и доверительные отношения... РИА Новости, 21.02.2025

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МАНАМА, 21 фев – РИА Новости. Член Совета экспертов при руководстве Исламской Республики Иран (ИРИ) аятолла шейх Ахмад Мобаллеги сообщил РИА Новости, что дружеские и доверительные отношения между РФ и ИРИ в ближайшей перспективе будут только крепнуть и расширяться. "Традиционно теплые, доверительные связи Тегерана и Москвы, прямые связи глав наших государств и визиты друг к другу, расширение экономических, культурных и религиозных контактов, деятельность в рамках "народной дипломатии" свидетельствует о том, что в ближайшие годы отношения между Ираном и Россией будут только крепнуть. В этом можно быть уверенным. Складывающаяся политическая ситуация складывается таким образом, что нам нужно быть вместе в решение важнейших задач современности", - рассказал Мобаллеги. Он отметил, что вызовы времени легче решать совместными действиями в интересах двух государств. "Время и наши совместные дела показали, что мы действуем правильно, идем по правильному пути. Какие бы преграды перед нами не стояли, мы их обязательно преодолеем ради блага наших народов", - добавил Мобаллеги.

https://ria.ru/20250113/iran-1993411486.html

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