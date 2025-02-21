Рейтинг@Mail.ru
В Иране рассказали об укреплении отношений с Россией - РИА Новости, 21.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/iran-2000719723.html
В Иране рассказали об укреплении отношений с Россией
В Иране рассказали об укреплении отношений с Россией - РИА Новости, 21.02.2025
В Иране рассказали об укреплении отношений с Россией
Член Совета экспертов при руководстве Исламской Республики Иран (ИРИ) аятолла шейх Ахмад Мобаллеги сообщил РИА Новости, что дружеские и доверительные отношения... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T10:22:00+03:00
2025-02-21T10:22:00+03:00
россия
тегеран (город)
москва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_0:30:2500:1436_1920x0_80_0_0_f98a1e4148cceb858518e115d5472490.jpg
МАНАМА, 21 фев – РИА Новости. Член Совета экспертов при руководстве Исламской Республики Иран (ИРИ) аятолла шейх Ахмад Мобаллеги сообщил РИА Новости, что дружеские и доверительные отношения между РФ и ИРИ в ближайшей перспективе будут только крепнуть и расширяться. "Традиционно теплые, доверительные связи Тегерана и Москвы, прямые связи глав наших государств и визиты друг к другу, расширение экономических, культурных и религиозных контактов, деятельность в рамках "народной дипломатии" свидетельствует о том, что в ближайшие годы отношения между Ираном и Россией будут только крепнуть. В этом можно быть уверенным. Складывающаяся политическая ситуация складывается таким образом, что нам нужно быть вместе в решение важнейших задач современности", - рассказал Мобаллеги. Он отметил, что вызовы времени легче решать совместными действиями в интересах двух государств. "Время и наши совместные дела показали, что мы действуем правильно, идем по правильному пути. Какие бы преграды перед нами не стояли, мы их обязательно преодолеем ради блага наших народов", - добавил Мобаллеги.
https://ria.ru/20250113/iran-1993411486.html
россия
тегеран (город)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_163:0:2374:1658_1920x0_80_0_0_e37399634fe322af08fb5766dbf6cc1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, тегеран (город), москва, в мире
Россия, Тегеран (город), Москва, В мире
В Иране рассказали об укреплении отношений с Россией

Мобаллеги: отношения между Ираном и Россией будут только крепнуть

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАНАМА, 21 фев – РИА Новости. Член Совета экспертов при руководстве Исламской Республики Иран (ИРИ) аятолла шейх Ахмад Мобаллеги сообщил РИА Новости, что дружеские и доверительные отношения между РФ и ИРИ в ближайшей перспективе будут только крепнуть и расширяться.
"Традиционно теплые, доверительные связи Тегерана и Москвы, прямые связи глав наших государств и визиты друг к другу, расширение экономических, культурных и религиозных контактов, деятельность в рамках "народной дипломатии" свидетельствует о том, что в ближайшие годы отношения между Ираном и Россией будут только крепнуть. В этом можно быть уверенным. Складывающаяся политическая ситуация складывается таким образом, что нам нужно быть вместе в решение важнейших задач современности", - рассказал Мобаллеги.
Он отметил, что вызовы времени легче решать совместными действиями в интересах двух государств.
"Время и наши совместные дела показали, что мы действуем правильно, идем по правильному пути. Какие бы преграды перед нами не стояли, мы их обязательно преодолеем ради блага наших народов", - добавил Мобаллеги.
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Посол в Москве раскрыл детали договора о сотрудничестве России и Ирана
13 января, 08:11
 
РоссияТегеран (город)МоскваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала