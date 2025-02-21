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Анохин презентовал инвестпотенциал Смоленской области в ОАЭ - РИА Новости, 21.02.2025
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Смоленская область
 
19:59 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/investpotentsial-2000905378.html
Анохин презентовал инвестпотенциал Смоленской области в ОАЭ
Анохин презентовал инвестпотенциал Смоленской области в ОАЭ - РИА Новости, 21.02.2025
Анохин презентовал инвестпотенциал Смоленской области в ОАЭ
Губернатор Смоленской области Василий Анохин презентовал инвестиционный и экспортный потенциал региона деловым кругам Объединенных Арабских Эмиратов, сообщил в... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T19:59:00+03:00
2025-02-21T19:59:00+03:00
смоленская область
поддержка бизнеса
василий анохин
россия
оаэ
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин презентовал инвестиционный и экспортный потенциал региона деловым кругам Объединенных Арабских Эмиратов, сообщил в своем телеграм-канале глава области. Анохин возглавил бизнес-миссию крупных производителей Смоленской области в составе делегации Российского экспортного центра. "Здесь сегодня открылась фестиваль-ярмарка "Сделано в России", свою продукцию на ней представляют 80 производителей из 30 регионов России, в том числе и наш регион", – написал губернатор. И добавил, что опыт работы команды Смоленской области вызывает интерес, так как подкреплен реальными результатами. Центр поддержки экспорта региона второй год подряд становится лучшим в России. "Встретились с представителями иностранных компаний, которые помогают организовать поставки и продвигать продукцию на рынки Персидского залива. Обсудили возможные варианты оптимизации сотрудничества с потенциальными иностранными партнерами, логистику и другие вопросы", – уточнил Анохин. Кроме того, губернатор вместе с представителями смоленских предприятий провел переговоры с потенциальными партнерами из ОАЭ. Основные пути сотрудничества – поставки пищевой продукции нашими компаниями в страну, обмен опытом между предприятиями. "По итогам встреч заключено несколько соглашений. Наш "Лазертаг" договорился с зарубежной компанией XStrike о совместном запуске новой лазертаг-игры, адаптированной под местную специфику. Налаживать поставки своей продукции будут также смоленские предприятия "Инфуд", "Роял Кейк", "Тавеал Трейд" и "Эггер Древпродукт Гагарин". Деловые контакты с зарубежными коллегами установили НИЦ "Завант", Вяземский машиностроительный завод и Стэртех. Ждем новых партнеров с ответным визитом в Смоленскую область в ближайшее время", – написал глава региона. Он также поблагодарил генерального директора РЭЦ Веронику Никишину за возможность налаживания взаимовыгодного сотрудничества с компаниями из ОАЭ. Фестиваль-ярмарка будет работать на набережной Яс-Бэй до 25 февраля.
https://ria.ru/20250221/feyk-2000897581.html
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поддержка бизнеса , василий анохин, россия, оаэ, вероника никишина
Смоленская область, Поддержка бизнеса , Василий Анохин, Россия, ОАЭ, Вероника Никишина
Анохин презентовал инвестпотенциал Смоленской области в ОАЭ

Губернатор Смоленской области Анохин презентовал инвестпотенциал региона в ОАЭ

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин презентовал инвестиционный и экспортный потенциал региона деловым кругам Объединенных Арабских Эмиратов, сообщил в своем телеграм-канале глава области.
Анохин возглавил бизнес-миссию крупных производителей Смоленской области в составе делегации Российского экспортного центра.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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"Здесь сегодня открылась фестиваль-ярмарка "Сделано в России", свою продукцию на ней представляют 80 производителей из 30 регионов России, в том числе и наш регион", – написал губернатор.
И добавил, что опыт работы команды Смоленской области вызывает интерес, так как подкреплен реальными результатами. Центр поддержки экспорта региона второй год подряд становится лучшим в России.
"Встретились с представителями иностранных компаний, которые помогают организовать поставки и продвигать продукцию на рынки Персидского залива. Обсудили возможные варианты оптимизации сотрудничества с потенциальными иностранными партнерами, логистику и другие вопросы", – уточнил Анохин.
Кроме того, губернатор вместе с представителями смоленских предприятий провел переговоры с потенциальными партнерами из ОАЭ. Основные пути сотрудничества – поставки пищевой продукции нашими компаниями в страну, обмен опытом между предприятиями.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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"По итогам встреч заключено несколько соглашений. Наш "Лазертаг" договорился с зарубежной компанией XStrike о совместном запуске новой лазертаг-игры, адаптированной под местную специфику. Налаживать поставки своей продукции будут также смоленские предприятия "Инфуд", "Роял Кейк", "Тавеал Трейд" и "Эггер Древпродукт Гагарин". Деловые контакты с зарубежными коллегами установили НИЦ "Завант", Вяземский машиностроительный завод и Стэртех. Ждем новых партнеров с ответным визитом в Смоленскую область в ближайшее время", – написал глава региона.
Он также поблагодарил генерального директора РЭЦ Веронику Никишину за возможность налаживания взаимовыгодного сотрудничества с компаниями из ОАЭ.
Фестиваль-ярмарка будет работать на набережной Яс-Бэй до 25 февраля.
 
Смоленская областьПоддержка бизнесаВасилий АнохинРоссияОАЭВероника Никишина
 
 
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