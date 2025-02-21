Анохин презентовал инвестпотенциал Смоленской области в ОАЭ
Губернатор Смоленской области Анохин презентовал инвестпотенциал региона в ОАЭ
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин презентовал инвестиционный и экспортный потенциал региона деловым кругам Объединенных Арабских Эмиратов, сообщил в своем телеграм-канале глава области.
Анохин возглавил бизнес-миссию крупных производителей Смоленской области в составе делегации Российского экспортного центра.
"Здесь сегодня открылась фестиваль-ярмарка "Сделано в России", свою продукцию на ней представляют 80 производителей из 30 регионов России, в том числе и наш регион", – написал губернатор.
И добавил, что опыт работы команды Смоленской области вызывает интерес, так как подкреплен реальными результатами. Центр поддержки экспорта региона второй год подряд становится лучшим в России.
"Встретились с представителями иностранных компаний, которые помогают организовать поставки и продвигать продукцию на рынки Персидского залива. Обсудили возможные варианты оптимизации сотрудничества с потенциальными иностранными партнерами, логистику и другие вопросы", – уточнил Анохин.
Кроме того, губернатор вместе с представителями смоленских предприятий провел переговоры с потенциальными партнерами из ОАЭ. Основные пути сотрудничества – поставки пищевой продукции нашими компаниями в страну, обмен опытом между предприятиями.
"По итогам встреч заключено несколько соглашений. Наш "Лазертаг" договорился с зарубежной компанией XStrike о совместном запуске новой лазертаг-игры, адаптированной под местную специфику. Налаживать поставки своей продукции будут также смоленские предприятия "Инфуд", "Роял Кейк", "Тавеал Трейд" и "Эггер Древпродукт Гагарин". Деловые контакты с зарубежными коллегами установили НИЦ "Завант", Вяземский машиностроительный завод и Стэртех. Ждем новых партнеров с ответным визитом в Смоленскую область в ближайшее время", – написал глава региона.
Он также поблагодарил генерального директора РЭЦ Веронику Никишину за возможность налаживания взаимовыгодного сотрудничества с компаниями из ОАЭ.
Фестиваль-ярмарка будет работать на набережной Яс-Бэй до 25 февраля.