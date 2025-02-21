https://ria.ru/20250221/investory-2000830861.html
Путин пообещал продолжить поддержку частных инвесторов в сфере науки
Путин пообещал продолжить поддержку частных инвесторов в сфере науки - РИА Новости, 21.02.2025
Путин пообещал продолжить поддержку частных инвесторов в сфере науки
Президент РФ Владимир Путин пообещал продолжить поддержку частных инвесторов в секторе научных разработок. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T15:44:00+03:00
2025-02-21T15:44:00+03:00
2025-02-21T16:25:00+03:00
наука
экономика
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:84:3086:1820_1920x0_80_0_0_faad885677221c20053be1a879e99e9c.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал продолжить поддержку частных инвесторов в секторе научных разработок."И дальше будем настраивать механизм поддержки частных инвестиций, в том числе в сектор исследований и разработок", - сказал Путин во время пленарной сессии Форума будущих технологий.
https://ria.ru/20250221/tekhnologii-2000826336.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1eb507a3b3eca8bd2b1981dbf91f86fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия
Наука, Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин пообещал продолжить поддержку частных инвесторов в сфере науки
Путин пообещал продолжить поддержку частных инвесторов в научных разработках