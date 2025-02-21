https://ria.ru/20250221/investory-2000830861.html

Путин пообещал продолжить поддержку частных инвесторов в сфере науки

Путин пообещал продолжить поддержку частных инвесторов в сфере науки - РИА Новости, 21.02.2025

Путин пообещал продолжить поддержку частных инвесторов в сфере науки

Президент РФ Владимир Путин пообещал продолжить поддержку частных инвесторов в секторе научных разработок. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T15:44:00+03:00

2025-02-21T15:44:00+03:00

2025-02-21T16:25:00+03:00

наука

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал продолжить поддержку частных инвесторов в секторе научных разработок."И дальше будем настраивать механизм поддержки частных инвестиций, в том числе в сектор исследований и разработок", - сказал Путин во время пленарной сессии Форума будущих технологий.

https://ria.ru/20250221/tekhnologii-2000826336.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, россия