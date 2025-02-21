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Путин пообещал продолжить поддержку частных инвесторов в сфере науки - РИА Новости, 21.02.2025
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Наука
 
15:44 21.02.2025 (обновлено: 16:25 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/investory-2000830861.html
Путин пообещал продолжить поддержку частных инвесторов в сфере науки
Путин пообещал продолжить поддержку частных инвесторов в сфере науки - РИА Новости, 21.02.2025
Путин пообещал продолжить поддержку частных инвесторов в сфере науки
Президент РФ Владимир Путин пообещал продолжить поддержку частных инвесторов в секторе научных разработок. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T15:44:00+03:00
2025-02-21T16:25:00+03:00
наука
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал продолжить поддержку частных инвесторов в секторе научных разработок."И дальше будем настраивать механизм поддержки частных инвестиций, в том числе в сектор исследований и разработок", - сказал Путин во время пленарной сессии Форума будущих технологий.
https://ria.ru/20250221/tekhnologii-2000826336.html
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экономика, владимир путин, россия
Наука, Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин пообещал продолжить поддержку частных инвесторов в сфере науки

Путин пообещал продолжить поддержку частных инвесторов в научных разработках

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал продолжить поддержку частных инвесторов в секторе научных разработок.
"И дальше будем настраивать механизм поддержки частных инвестиций, в том числе в сектор исследований и разработок", - сказал Путин во время пленарной сессии Форума будущих технологий.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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