Почти две тонны гуманитарного груза отправили из Сочи бойцам СВО
Неравнодушные сочинцы отправили в ЛНР около двух тонн гуманитарного груза
© Фото : Пресс-служба администрации СочиПочти 2 тонны гуманитарного груза отправили из Сочи бойцам СВО к 23 февраля
© Фото : Пресс-служба администрации Сочи
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СОЧИ, 21 фев – РИА Новости. Неравнодушные сочинцы отправили участникам спецоперации в Луганской Народной Республике около 2 тонн гуманитарного груза, состоящего из продуктов питания, средств личной гигиены и медикаментов, сообщили в пресс-службе администрации города.
Посылку собрали совместно с координационным советом в Сочи по просьбе десантно-штурмового полка и военного госпиталя.
© Фото : Пресс-служба администрации СочиПочти 2 тонны гуманитарного груза отправили из Сочи бойцам СВО к 23 февраля
© Фото : Пресс-служба администрации Сочи
Почти 2 тонны гуманитарного груза отправили из Сочи бойцам СВО к 23 февраля
"Вместе с неравнодушными жителями курорта удалось организовать отправку так, чтобы бойцы получили партию из Сочи ко Дню защитника Отечества. В Луганскую Народную Республику направлены продукты питания с длительным сроком хранения, товары первой необходимости и средства личной гигиены – всего около двух тонн груза. Также от медицинских учреждений курорта отправлена машина с медикаментами", - говорится в сообщении горадминистрации.
Мобилизованные сочинцы и их товарищи на передовой регулярно получают помощь из Сочи, говорит заместитель главы курорта Галина Москвалева. "Ранее мы также направили праздничный гуманитарный груз – 20 тонн – на кураховское направление. Ведем эту работу по поручению главы города Андрея Прошунина. Также постоянно держим связь с семьями сочинских бойцов, оказываем им помощь и поддержку", - сказала Москалева.
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