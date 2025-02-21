https://ria.ru/20250221/gumgruz-2000863493.html

Почти две тонны гуманитарного груза отправили из Сочи бойцам СВО

Почти две тонны гуманитарного груза отправили из Сочи бойцам СВО - РИА Новости, 21.02.2025

Почти две тонны гуманитарного груза отправили из Сочи бойцам СВО

Неравнодушные сочинцы отправили участникам спецоперации в Луганской Народной Республике около 2 тонн гуманитарного груза, состоящего из продуктов питания,... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T17:16:00+03:00

2025-02-21T17:16:00+03:00

2025-02-21T17:16:00+03:00

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сочи

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сво

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СОЧИ, 21 фев – РИА Новости. Неравнодушные сочинцы отправили участникам спецоперации в Луганской Народной Республике около 2 тонн гуманитарного груза, состоящего из продуктов питания, средств личной гигиены и медикаментов, сообщили в пресс-службе администрации города. Посылку собрали совместно с координационным советом в Сочи по просьбе десантно-штурмового полка и военного госпиталя. "Вместе с неравнодушными жителями курорта удалось организовать отправку так, чтобы бойцы получили партию из Сочи ко Дню защитника Отечества. В Луганскую Народную Республику направлены продукты питания с длительным сроком хранения, товары первой необходимости и средства личной гигиены – всего около двух тонн груза. Также от медицинских учреждений курорта отправлена машина с медикаментами", - говорится в сообщении горадминистрации. Мобилизованные сочинцы и их товарищи на передовой регулярно получают помощь из Сочи, говорит заместитель главы курорта Галина Москвалева. "Ранее мы также направили праздничный гуманитарный груз – 20 тонн – на кураховское направление. Ведем эту работу по поручению главы города Андрея Прошунина. Также постоянно держим связь с семьями сочинских бойцов, оказываем им помощь и поддержку", - сказала Москалева.

https://ria.ru/20240829/pomosch-1969170547.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сочи, луганская народная республика, сво