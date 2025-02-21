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Почти две тонны гуманитарного груза отправили из Сочи бойцам СВО - РИА Новости, 21.02.2025
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Надежные люди
 
17:16 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/gumgruz-2000863493.html
Почти две тонны гуманитарного груза отправили из Сочи бойцам СВО
Почти две тонны гуманитарного груза отправили из Сочи бойцам СВО - РИА Новости, 21.02.2025
Почти две тонны гуманитарного груза отправили из Сочи бойцам СВО
Неравнодушные сочинцы отправили участникам спецоперации в Луганской Народной Республике около 2 тонн гуманитарного груза, состоящего из продуктов питания,... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T17:16:00+03:00
2025-02-21T17:16:00+03:00
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СОЧИ, 21 фев – РИА Новости. Неравнодушные сочинцы отправили участникам спецоперации в Луганской Народной Республике около 2 тонн гуманитарного груза, состоящего из продуктов питания, средств личной гигиены и медикаментов, сообщили в пресс-службе администрации города. Посылку собрали совместно с координационным советом в Сочи по просьбе десантно-штурмового полка и военного госпиталя. "Вместе с неравнодушными жителями курорта удалось организовать отправку так, чтобы бойцы получили партию из Сочи ко Дню защитника Отечества. В Луганскую Народную Республику направлены продукты питания с длительным сроком хранения, товары первой необходимости и средства личной гигиены – всего около двух тонн груза. Также от медицинских учреждений курорта отправлена машина с медикаментами", - говорится в сообщении горадминистрации. Мобилизованные сочинцы и их товарищи на передовой регулярно получают помощь из Сочи, говорит заместитель главы курорта Галина Москвалева. "Ранее мы также направили праздничный гуманитарный груз – 20 тонн – на кураховское направление. Ведем эту работу по поручению главы города Андрея Прошунина. Также постоянно держим связь с семьями сочинских бойцов, оказываем им помощь и поддержку", - сказала Москалева.
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сочи, луганская народная республика, сво
Надежные люди, Сочи, Луганская Народная Республика, СВО
Почти две тонны гуманитарного груза отправили из Сочи бойцам СВО

Неравнодушные сочинцы отправили в ЛНР около двух тонн гуманитарного груза

© Фото : Пресс-служба администрации СочиПочти 2 тонны гуманитарного груза отправили из Сочи бойцам СВО к 23 февраля
Почти 2 тонны гуманитарного груза отправили из Сочи бойцам СВО к 23 февраля - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : Пресс-служба администрации Сочи
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СОЧИ, 21 фев – РИА Новости. Неравнодушные сочинцы отправили участникам спецоперации в Луганской Народной Республике около 2 тонн гуманитарного груза, состоящего из продуктов питания, средств личной гигиены и медикаментов, сообщили в пресс-службе администрации города.
Посылку собрали совместно с координационным советом в Сочи по просьбе десантно-штурмового полка и военного госпиталя.
© Фото : Пресс-служба администрации СочиПочти 2 тонны гуманитарного груза отправили из Сочи бойцам СВО к 23 февраля
Почти 2 тонны гуманитарного груза отправили из Сочи бойцам СВО к 23 февраля - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : Пресс-служба администрации Сочи
Почти 2 тонны гуманитарного груза отправили из Сочи бойцам СВО к 23 февраля
"Вместе с неравнодушными жителями курорта удалось организовать отправку так, чтобы бойцы получили партию из Сочи ко Дню защитника Отечества. В Луганскую Народную Республику направлены продукты питания с длительным сроком хранения, товары первой необходимости и средства личной гигиены – всего около двух тонн груза. Также от медицинских учреждений курорта отправлена машина с медикаментами", - говорится в сообщении горадминистрации.
Мобилизованные сочинцы и их товарищи на передовой регулярно получают помощь из Сочи, говорит заместитель главы курорта Галина Москвалева. "Ранее мы также направили праздничный гуманитарный груз – 20 тонн – на кураховское направление. Ведем эту работу по поручению главы города Андрея Прошунина. Также постоянно держим связь с семьями сочинских бойцов, оказываем им помощь и поддержку", - сказала Москалева.
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Надежные людиСочиЛуганская Народная РеспубликаСВО
 
 
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