https://ria.ru/20250221/gorlovka-2000918243.html
Обстрелы ВСУ повредили дома в Горловке
Обстрелы ВСУ повредили дома в Горловке - РИА Новости, 21.02.2025
Обстрелы ВСУ повредили дома в Горловке
Украинские войска вновь подвергли Горловку в ДНР обстрелу "натовскими" боеприпасами, повреждения получил ряд домов, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T21:24:00+03:00
2025-02-21T21:24:00+03:00
2025-02-21T21:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские войска вновь подвергли Горловку в ДНР обстрелу "натовскими" боеприпасами, повреждения получил ряд домов, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее ВСУ выпустили восемь "натовских" снарядов по Горловке, включая кассетные. Приходько сообщал, что вследствие прямого попадания украинского снаряда полностью разрушен дом в поселке шахты имени Ю. А. Гагарина. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило в своем Telegram-канале, что ВСУ с 17.00 по 19.20 мск выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки. "В результате обстрела посёлка Победа и микрорайона "Квартал 88" (Центрально-Городской район Горловки) со стороны украинских террористов повреждён ряд домов", - написал Приходько. По данным управления, ВСУ с начала суток выпустили по городу не менее 28 снарядов калибром 155 миллиметров, включая кассетного типа. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250221/podpole-2000912254.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, НАТО, Происшествия, Россия
Обстрелы ВСУ повредили дома в Горловке
Мэр Приходько: ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами, повредив дома