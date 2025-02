https://ria.ru/20250221/gimn-2000710383.html

Певица изменила текст гимна Канады в ответ на слова Трампа

Певица изменила текст гимна Канады в ответ на слова Трампа - РИА Новости, 21.02.2025

Певица изменила текст гимна Канады в ответ на слова Трампа

Певица, исполнявшая гимн Канады перед началом игры канадских и американских хоккеистов изменила текст песни в ответ на высказывания президента США Дональда... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T09:27:00+03:00

2025-02-21T09:27:00+03:00

2025-02-21T11:29:00+03:00

канада

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

джастин трюдо

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000241099_0:46:3068:1772_1920x0_80_0_0_2e99bece465dff677e94cc439a6673e8.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Певица, исполнявшая гимн Канады перед началом игры канадских и американских хоккеистов изменила текст песни в ответ на высказывания президента США Дональда Трампа, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Ранее Трамп называл премьера Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами пошлин на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата. На встрече с губернаторами-республиканцами в четверг Трамп пошутил, что позволит Канаде оставить ее гимн, если она станет 51-м штатом США.Исполнительница Шанталь Кревязюк изменила строчку гимна O Canada о патриотической любви к стране с "In all of us command" ("Пусть направляет каждого из нас") на "That only us command" ("Направляет только нас"). Певица подтвердила, что причиной ее вмешательства в текст гимна стали высказывания Трампа о 51-м штате. "Потому что я верю в демократию, и суверенная нация не должна оправдываться перед лицом тирании и фашизма", - сказала она агентству. Кревязюк также написала фразу "That only us command" тушью для ресниц на своей левой руке. Она выложила фотографию в своих социальных сетях с эмодзи, изображающими канадский флаг и напряженную мышцу. Сборные Канады и США в ночь на пятницу встречались в финальном матче Турнира четырех наций. Игра закончилась победой канадцев в овертайме.

https://ria.ru/20250106/tramp-1992691049.html

https://ria.ru/20250212/kanada-1998949264.html

канада

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

канада, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, джастин трюдо, в мире