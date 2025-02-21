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Певица изменила текст гимна Канады в ответ на слова Трампа
Певица изменила текст гимна Канады в ответ на слова Трампа - РИА Новости, 21.02.2025
Певица изменила текст гимна Канады в ответ на слова Трампа
Певица, исполнявшая гимн Канады перед началом игры канадских и американских хоккеистов изменила текст песни в ответ на высказывания президента США Дональда... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T09:27:00+03:00
2025-02-21T09:27:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Певица, исполнявшая гимн Канады перед началом игры канадских и американских хоккеистов изменила текст песни в ответ на высказывания президента США Дональда Трампа, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Ранее Трамп называл премьера Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами пошлин на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата. На встрече с губернаторами-республиканцами в четверг Трамп пошутил, что позволит Канаде оставить ее гимн, если она станет 51-м штатом США.Исполнительница Шанталь Кревязюк изменила строчку гимна O Canada о патриотической любви к стране с "In all of us command" ("Пусть направляет каждого из нас") на "That only us command" ("Направляет только нас"). Певица подтвердила, что причиной ее вмешательства в текст гимна стали высказывания Трампа о 51-м штате. "Потому что я верю в демократию, и суверенная нация не должна оправдываться перед лицом тирании и фашизма", - сказала она агентству. Кревязюк также написала фразу "That only us command" тушью для ресниц на своей левой руке. Она выложила фотографию в своих социальных сетях с эмодзи, изображающими канадский флаг и напряженную мышцу. Сборные Канады и США в ночь на пятницу встречались в финальном матче Турнира четырех наций. Игра закончилась победой канадцев в овертайме.
https://ria.ru/20250106/tramp-1992691049.html
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канада, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, джастин трюдо, в мире
Канада, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Джастин Трюдо, В мире
Певица изменила текст гимна Канады в ответ на слова Трампа
Певица Кревязюк, исполнявшая гимн Канады, изменила его в ответ на слова Трампа
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости.
Певица, исполнявшая гимн Канады перед началом игры канадских и американских хоккеистов изменила текст песни в ответ на высказывания президента США Дональда Трампа, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
.
Ранее Трамп
называл премьера Канады Джастина Трюдо
"губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами пошлин на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном
торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США
на правах 51-го штата.
На встрече с губернаторами-республиканцами в четверг Трамп пошутил, что позволит Канаде оставить ее гимн, если она станет 51-м штатом США.
Исполнительница Шанталь Кревязюк изменила строчку гимна O Canada о патриотической любви к стране с "In all of us command" ("Пусть направляет каждого из нас") на "That only us command" ("Направляет только нас").
Певица подтвердила, что причиной ее вмешательства в текст гимна стали высказывания Трампа о 51-м штате. "Потому что я верю в демократию, и суверенная нация не должна оправдываться перед лицом тирании и фашизма", - сказала она агентству.
Кревязюк также написала фразу "That only us command" тушью для ресниц на своей левой руке. Она выложила фотографию в своих социальных сетях с эмодзи, изображающими канадский флаг и напряженную мышцу.
Сборные Канады и США в ночь на пятницу встречались в финальном матче Турнира четырех наций. Игра закончилась победой канадцев в овертайме.