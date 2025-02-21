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Спецпосланник Трампа разрабатывает план саммита по Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2025
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06:17 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/gaza-2000691924.html
Спецпосланник Трампа разрабатывает план саммита по Газе, пишут СМИ
Спецпосланник Трампа разрабатывает план саммита по Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2025
Спецпосланник Трампа разрабатывает план саммита по Газе, пишут СМИ
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф разрабатывает план саммита застройщиков и архитекторов, которые предложат свои... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T06:17:00+03:00
2025-02-21T06:17:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
майами
стив уиткофф
дональд трамп
джаред кушнер
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф разрабатывает план саммита застройщиков и архитекторов, которые предложат свои идеи по восстановлению сектора Газа, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник. Уиткофф обсудил свой план с зятем Трампа Джаредом Кушнером на инвестиционном форуме в Майами. "Мы говорили о том, чтобы собрать людей со всего мира, генеральных проектировщиков, застройщиков и архитекторов, обсудить идеи и так далее", - цитирует Уиткоффа издание. По словам источника, Уиткофф работает над потенциальным планом созыва саммита в Белом доме, на который соберутся застройщики и другие лидеры отрасли, чтобы дать старт усилиям по восстановлению Газы. Источник добавил, что. как предполагается, саммит будет включать в себя публичную демонстрацию строительной техники. Заинтересованные компании должны объяснить, как они будут решать логистические и технические вопросы, обнаруживать бомбы, бороться с подземными туннелями и людьми, которые не хотят покидать застраиваемый район. План проведения саммита пока находится на ранней стадии, отмечает издание. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично.
https://ria.ru/20250210/tramp-1998465805.html
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сша
ближний восток
майами
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в мире, сша, ближний восток, майами, стив уиткофф, дональд трамп, джаред кушнер, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Ближний Восток, Майами, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Джаред Кушнер, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Спецпосланник Трампа разрабатывает план саммита по Газе, пишут СМИ

WSJ: эмиссар Трампа готовит саммит застройщиков и архитекторов по сектору Газа

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф разрабатывает план саммита застройщиков и архитекторов, которые предложат свои идеи по восстановлению сектора Газа, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник.
Уиткофф обсудил свой план с зятем Трампа Джаредом Кушнером на инвестиционном форуме в Майами. "Мы говорили о том, чтобы собрать людей со всего мира, генеральных проектировщиков, застройщиков и архитекторов, обсудить идеи и так далее", - цитирует Уиткоффа издание.
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По словам источника, Уиткофф работает над потенциальным планом созыва саммита в Белом доме, на который соберутся застройщики и другие лидеры отрасли, чтобы дать старт усилиям по восстановлению Газы.
Источник добавил, что. как предполагается, саммит будет включать в себя публичную демонстрацию строительной техники. Заинтересованные компании должны объяснить, как они будут решать логистические и технические вопросы, обнаруживать бомбы, бороться с подземными туннелями и людьми, которые не хотят покидать застраиваемый район.
План проведения саммита пока находится на ранней стадии, отмечает издание.
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично.
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В миреСШАБлижний ВостокМайамиСтив УиткоффДональд ТрампДжаред КушнерОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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