Спецпосланник Трампа разрабатывает план саммита по Газе, пишут СМИ
WSJ: эмиссар Трампа готовит саммит застройщиков и архитекторов по сектору Газа
© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф разрабатывает план саммита застройщиков и архитекторов, которые предложат свои идеи по восстановлению сектора Газа, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник.
Уиткофф обсудил свой план с зятем Трампа Джаредом Кушнером на инвестиционном форуме в Майами. "Мы говорили о том, чтобы собрать людей со всего мира, генеральных проектировщиков, застройщиков и архитекторов, обсудить идеи и так далее", - цитирует Уиткоффа издание.
Трамп пообещал построить для палестинцев "новое место"
10 февраля, 17:45
По словам источника, Уиткофф работает над потенциальным планом созыва саммита в Белом доме, на который соберутся застройщики и другие лидеры отрасли, чтобы дать старт усилиям по восстановлению Газы.
Источник добавил, что. как предполагается, саммит будет включать в себя публичную демонстрацию строительной техники. Заинтересованные компании должны объяснить, как они будут решать логистические и технические вопросы, обнаруживать бомбы, бороться с подземными туннелями и людьми, которые не хотят покидать застраиваемый район.
План проведения саммита пока находится на ранней стадии, отмечает издание.
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично.