https://ria.ru/20250221/frg-2000784532.html

В Германии призвали не воспринимать слова Трампа буквально

В Германии призвали не воспринимать слова Трампа буквально - РИА Новости, 21.02.2025

В Германии призвали не воспринимать слова Трампа буквально

Заявления президента США Дональда Трампа не следует воспринимать буквально, заявил министр по особым поручениям ФРГ Вольфганг Шмидт в интервью испанской газете... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T13:35:00+03:00

2025-02-21T13:35:00+03:00

2025-02-21T13:35:00+03:00

в мире

сша

германия

дональд трамп

мюнхенская конференция по безопасности

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МАДРИД, 21 фев — РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа не следует воспринимать буквально, заявил министр по особым поручениям ФРГ Вольфганг Шмидт в интервью испанской газете Pais. "США остаются нашим главным союзником. Похоже, что в новом правительстве существуют разные взгляды. Новый президент действует как разрушитель: воспринимайте его всерьез, но не воспринимайте буквально каждое его слово или его каждый твит", — сказал он. Шмидт также прокомментировал поддержку вице-президента США Джей Ди Вэнса в адрес партии "Альтернатива для Германии" (AfD) и его резкие высказывания на Мюнхенской конференции по безопасности. По словам Шмидта, Германия не нуждается в советах извне. "Только мы сами определяем свою судьбу. Мы не нуждаемся в чьих-либо подсказках", — заявил он. Министр подчеркнул, что европейские страны осознали необходимость сплочения в новых условиях.

https://ria.ru/20250217/konferentsiya-1999740815.html

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в мире, сша, германия, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности