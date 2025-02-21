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В Германии призвали не воспринимать слова Трампа буквально
В Германии призвали не воспринимать слова Трампа буквально - РИА Новости, 21.02.2025
В Германии призвали не воспринимать слова Трампа буквально
Заявления президента США Дональда Трампа не следует воспринимать буквально, заявил министр по особым поручениям ФРГ Вольфганг Шмидт в интервью испанской газете... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:35:00+03:00
2025-02-21T13:35:00+03:00
2025-02-21T13:35:00+03:00
в мире
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дональд трамп
мюнхенская конференция по безопасности
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МАДРИД, 21 фев — РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа не следует воспринимать буквально, заявил министр по особым поручениям ФРГ Вольфганг Шмидт в интервью испанской газете Pais. "США остаются нашим главным союзником. Похоже, что в новом правительстве существуют разные взгляды. Новый президент действует как разрушитель: воспринимайте его всерьез, но не воспринимайте буквально каждое его слово или его каждый твит", — сказал он. Шмидт также прокомментировал поддержку вице-президента США Джей Ди Вэнса в адрес партии "Альтернатива для Германии" (AfD) и его резкие высказывания на Мюнхенской конференции по безопасности. По словам Шмидта, Германия не нуждается в советах извне. "Только мы сами определяем свою судьбу. Мы не нуждаемся в чьих-либо подсказках", — заявил он. Министр подчеркнул, что европейские страны осознали необходимость сплочения в новых условиях.
https://ria.ru/20250217/konferentsiya-1999740815.html
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в мире, сша, германия, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Германия, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности
В Германии призвали не воспринимать слова Трампа буквально
Глава МИД ФРГ Шмидт призвал не воспринимать слова Трампа буквально