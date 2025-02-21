https://ria.ru/20250221/feyk-2000897581.html

Власти Смоленской области назвали фейком информацию о смерти губернатора

Власти Смоленской области назвали фейком информацию о смерти губернатора - РИА Новости, 21.02.2025

Власти Смоленской области назвали фейком информацию о смерти губернатора

Видеоролик о смерти губернатора Смоленской области сгенерирован нейросетями, информация является фейком, а сам Василий Анохин находится в рабочей поездке,... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T19:08:00+03:00

2025-02-21T19:08:00+03:00

2025-02-21T19:15:00+03:00

смоленская область

василий анохин

вячеслав федорищев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Видеоролик о смерти губернатора Смоленской области сгенерирован нейросетями, информация является фейком, а сам Василий Анохин находится в рабочей поездке, сообщил центр управления регионом. "Неизвестные запустили фейк о смерти губернатора Смоленской области Василия Анохина. Сгенерированный нейросетями ролик появился в ряде Telegram-каналов. На самом деле губернатор находится в рабочей поездке. Следите за актуальной информацией в его аккаунте", - говорится в сообщении. В видеоролике сообщалось, что губернатор Анохин якобы скончался в отделении реанимации после срочной госпитализации из-за отравления. Позже сам губернатор в своем Telegram-канале заявил, что "жив, здоров" и находится в рабочей поездке. Он рассказал, что возглавил бизнес-миссию крупных производителей Смоленской области в составе делегации Российского экспортного центра и презентовал инвестиционный и экспортный потенциал региона деловым кругам ОАЭ. В четверг в соцсетях появилась информация о самоубийстве губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Сам губернатор в своем Telegram-канале назвал эту информацию фейком, заверив, что жив и продолжает работать.

https://ria.ru/20250220/mnogoetazhki-2000615975.html

https://ria.ru/20250221/bolnitsa-2000895767.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий анохин, вячеслав федорищев