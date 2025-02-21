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Власти Смоленской области назвали фейком информацию о смерти губернатора - РИА Новости, 21.02.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
19:08 21.02.2025 (обновлено: 19:15 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/feyk-2000897581.html
Власти Смоленской области назвали фейком информацию о смерти губернатора
Власти Смоленской области назвали фейком информацию о смерти губернатора - РИА Новости, 21.02.2025
Власти Смоленской области назвали фейком информацию о смерти губернатора
Видеоролик о смерти губернатора Смоленской области сгенерирован нейросетями, информация является фейком, а сам Василий Анохин находится в рабочей поездке,... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T19:08:00+03:00
2025-02-21T19:15:00+03:00
смоленская область
василий анохин
вячеслав федорищев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Видеоролик о смерти губернатора Смоленской области сгенерирован нейросетями, информация является фейком, а сам Василий Анохин находится в рабочей поездке, сообщил центр управления регионом. "Неизвестные запустили фейк о смерти губернатора Смоленской области Василия Анохина. Сгенерированный нейросетями ролик появился в ряде Telegram-каналов. На самом деле губернатор находится в рабочей поездке. Следите за актуальной информацией в его аккаунте", - говорится в сообщении. В видеоролике сообщалось, что губернатор Анохин якобы скончался в отделении реанимации после срочной госпитализации из-за отравления. Позже сам губернатор в своем Telegram-канале заявил, что "жив, здоров" и находится в рабочей поездке. Он рассказал, что возглавил бизнес-миссию крупных производителей Смоленской области в составе делегации Российского экспортного центра и презентовал инвестиционный и экспортный потенциал региона деловым кругам ОАЭ. В четверг в соцсетях появилась информация о самоубийстве губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Сам губернатор в своем Telegram-канале назвал эту информацию фейком, заверив, что жив и продолжает работать.
https://ria.ru/20250220/mnogoetazhki-2000615975.html
https://ria.ru/20250221/bolnitsa-2000895767.html
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василий анохин, вячеслав федорищев
Смоленская область, Василий Анохин, Вячеслав Федорищев
Власти Смоленской области назвали фейком информацию о смерти губернатора

Центр управления регионом назвал новость о смерти губернатора Анохина фейком

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Видеоролик о смерти губернатора Смоленской области сгенерирован нейросетями, информация является фейком, а сам Василий Анохин находится в рабочей поездке, сообщил центр управления регионом.
"Неизвестные запустили фейк о смерти губернатора Смоленской области Василия Анохина. Сгенерированный нейросетями ролик появился в ряде Telegram-каналов. На самом деле губернатор находится в рабочей поездке. Следите за актуальной информацией в его аккаунте", - говорится в сообщении.
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В видеоролике сообщалось, что губернатор Анохин якобы скончался в отделении реанимации после срочной госпитализации из-за отравления.
Позже сам губернатор в своем Telegram-канале заявил, что "жив, здоров" и находится в рабочей поездке. Он рассказал, что возглавил бизнес-миссию крупных производителей Смоленской области в составе делегации Российского экспортного центра и презентовал инвестиционный и экспортный потенциал региона деловым кругам ОАЭ.
В четверг в соцсетях появилась информация о самоубийстве губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Сам губернатор в своем Telegram-канале назвал эту информацию фейком, заверив, что жив и продолжает работать.
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Смоленская областьВасилий АнохинВячеслав Федорищев
 
 
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