https://ria.ru/20250221/festival-yarmarka-2000848610.html

Ярмарка "Сделано в России" открылась в Абу-Даби

Ярмарка "Сделано в России" открылась в Абу-Даби - РИА Новости, 21.02.2025

Ярмарка "Сделано в России" открылась в Абу-Даби

При поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) на открывшемся в столице Объединенных Арабских Эмиратов фестивале-ярмарке "Сделано в России" свою... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T16:47:00+03:00

2025-02-21T16:47:00+03:00

2025-02-21T16:47:00+03:00

россия

абу-даби

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вероника никишина

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росэксимбанк

в мире

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. При поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) на открывшемся в столице Объединенных Арабских Эмиратов фестивале-ярмарке "Сделано в России" свою продукцию представляют 80 производителей из 30 регионов России, сообщает центр.Фестиваль-ярмарка будет работать на набережной Яс-Бэй до 25 февраля."Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" поможет производителям найти новых покупателей и партнеров. РЭЦ организует розничную продажу российской продукции и деловые переговоры компаний-участниц ярмарки с представителями деловых кругов ОАЭ. Для посетителей также подготовлена насыщенная культурная программа, которая позволит жителям и гостям Абу-Даби узнать больше о российских традициях и достижениях в области креативных индустрий", - говорится в сообщении."ОАЭ - один из ключевых партнеров России. Мы активно развиваем торговые отношения, инвестиционные и кооперационные проекты, культурное и гуманитарное сотрудничество. Последние пять лет ОАЭ уверенно входит в число лидеров по объемам внешнеторгового оборота России на Ближнем Востоке. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" в Абу-Даби предоставляет бизнесу наших стран площадку для укрепления контактов, которые, мы уверены, перерастут во взаимовыгодные контракты и долгосрочные проекты", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на церемонии открытия ярмарки.Около половины компаний представляют на ярмарке "Сделано в России" продукты питания: кондитерские изделия, бакалею, мясную и молочную продукцию, напитки, морепродукты, овощную и масложировую продукцию. Например, посетители могут приобрести веганские батончики от московского производителя, сублимированные фрукты и ягоды из Севастополя, сладости из Воронежской, Самарской и Ленинградской областей, овощные консервы из Подмосковья и многое другое.Для посетителей ярмарки организованы дегустации и мастер-классы по приготовлению национальных арабских и русских блюд из российских продуктов.Кроме того, на прилавках ярмарки можно найти косметику и парфюмерию от 13 брендов в специальном бьюти-корнере, а также приобрести сувенирную продукцию и одежду.Посетители также могут посетить детскую игровую площадку от московского производителя "Лебер", оценить световые фигуры от компании "Сад Радости" из Волгоградской области. Для любителей активного отдыха также работает VR-зона от смоленской компании "Лазертаг".В течение ярмарки, с 21 по 25 февраля, бизнес проведет переговоры с потенциальными партнерами, в числе которых дистрибьюторы и трейдеры, отраслевые ведомства, деловые ассоциации, представители свободных экономических зон ОАЭ. Будут обсуждаться совместные проекты и поставки в Эмираты и страны MENA строительных материалов и мебели, решений для городской инфраструктуры и ИТ, а также продуктов питания и косметики. Возможности сотрудничества с российскими предприятиями обсудят более 60 контрагентов.Кроме того, жители и гости Абу-Даби смогут увидеть выступления творческих коллективов из России, посетить показы мультфильмов от отечественных студий, а также ознакомиться с работами цифровых художников на выставке Digital Art Russia от платформы Простор от VK.Мероприятие состоится в рамках государственной программы продвижения российской продукции под национальным брендом "Сделано в России". Четыре фестиваля-ярмарки "Сделано в России" уже прошли в различных провинциях Китая. Ярмарка в ОАЭ проходит впервые.Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" организован Российским экспортным центром при поддержке Торгово-промышленной палаты Абу-Даби и посольства ОАЭ в России. Официальный партнер ярмарки - Московский экспортный центр. Информационные партнеры - RT и сетевое издание "Русские Эмираты". Партнер РЭЦ по продвижению программы "Сделано в России" - Фонд "Росконгресс".Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), Росэксимбанк и "Школа экспорта". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".Больше о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20250221/rets-2000773038.html

https://ria.ru/20250221/vystavka-2000726384.html

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Артем Смирнов

россия, абу-даби, оаэ, вероника никишина, фонд "росконгресс", росэксимбанк, в мире, российский экспортный центр (рэц)