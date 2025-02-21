https://ria.ru/20250221/energetiki-2000850598.html

В Белгородской области ужесточили продажу безалкогольных энергетиков

В Белгородской области ужесточили продажу безалкогольных энергетиков - РИА Новости, 21.02.2025

В Белгородской области ужесточили продажу безалкогольных энергетиков

В Белгородской области установлен запрет продажи безалкогольных тонизирующих напитков в зданиях, где находятся учреждения здравоохранения, образования, культуры РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T16:52:00+03:00

2025-02-21T16:52:00+03:00

2025-02-21T16:52:00+03:00

белгородская область

юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)

белгородская областная дума

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Белгородской области установлен запрет продажи безалкогольных тонизирующих напитков в зданиях, где находятся учреждения здравоохранения, образования, культуры и спорта, сообщил спикер Белгородской областной Думы Юрий Клепиков. Он уточнил, что это решение было принято во время сессии регионального парламента. "Кроме того, в скором времени нахождение несовершеннолетних в так называемых "табачных лавках", реализующих только табачную или никотиносодержащую продукцию, будет запрещено", - написал Клепиков в своем телеграм-канале. Изменения направлены на защиту несовершеннолетних от потребления данной продукции. Речь идет о вейпах, электронных сигаретах, табаке, кальянах, использование которых вызывает психическую и физическую зависимость, что в последующем может привести к серьезным заболеваниям. Социально-педагогическая реабилитация детей, находящихся в социально опасном положении, связанном с потреблением сжиженных углеводородных газов и их паров, будет отнесена к задачам комиссий по делам несовершеннолетних.

https://ria.ru/20250221/deputaty-2000847640.html

https://ria.ru/20250221/oblast-2000744701.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума