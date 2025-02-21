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Ефимов: москвичи по итогам торгов приобрели более 44 гектаров земли для ИЖС - РИА Новости, 21.02.2025
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16:26 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/efimov-2000766293.html
Ефимов: москвичи по итогам торгов приобрели более 44 гектаров земли для ИЖС
Ефимов: москвичи по итогам торгов приобрели более 44 гектаров земли для ИЖС - РИА Новости, 21.02.2025
Ефимов: москвичи по итогам торгов приобрели более 44 гектаров земли для ИЖС
Москвичи купили у города по итогам торгов за пять лет свыше 44 гектаров земли, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщил... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:26:00+03:00
2025-02-21T16:26:00+03:00
градостроительный комплекс москвы
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Москвичи купили у города по итогам торгов за пять лет свыше 44 гектаров земли, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. "Земля для индивидуального жилищного строительства пользуется высоким спросом. С 2020 года по результатам торгов физические лица приобрели около 44,5 гектара земли, что превышает 92 процента от общего числа реализованных объектов для ИЖС", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что более чем на 340 участках планируют возвести около 185,8 тысячи квадратных метров недвижимости, куда входят частные дома и сооружения, которые нужны для ведения хозяйства.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что москвичи за пять лет смогли купить объекты в восьми административных округах. Большая их часть расположена в Новой Москве и на востоке столицы. Средняя площадь одного реализованного участка составляет 13 соток. Самый большой объект находится в Новомосковском административном округе. Его площадь составляет 0,3 гектара. Также предложения выставляли в Западном, Северном, Северо-Западном, Юго-Западном округах Москвы и Зеленограде.
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градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Градостроительный комплекс Москвы, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: москвичи по итогам торгов приобрели более 44 гектаров земли для ИЖС

Ефимов: в Москве за пять лет на торгах купили свыше 44 гектаров земли для ИЖС

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Москвичи купили у города по итогам торгов за пять лет свыше 44 гектаров земли, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Земля для индивидуального жилищного строительства пользуется высоким спросом. С 2020 года по результатам торгов физические лица приобрели около 44,5 гектара земли, что превышает 92 процента от общего числа реализованных объектов для ИЖС", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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Вчера, 10:14
В сообщении уточняется, что более чем на 340 участках планируют возвести около 185,8 тысячи квадратных метров недвижимости, куда входят частные дома и сооружения, которые нужны для ведения хозяйства.
В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что москвичи за пять лет смогли купить объекты в восьми административных округах. Большая их часть расположена в Новой Москве и на востоке столицы. Средняя площадь одного реализованного участка составляет 13 соток. Самый большой объект находится в Новомосковском административном округе. Его площадь составляет 0,3 гектара. Также предложения выставляли в Западном, Северном, Северо-Западном, Юго-Западном округах Москвы и Зеленограде.
 
Градостроительный комплекс МосквыМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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