https://ria.ru/20250221/efimov-2000766293.html

Ефимов: москвичи по итогам торгов приобрели более 44 гектаров земли для ИЖС

Ефимов: москвичи по итогам торгов приобрели более 44 гектаров земли для ИЖС - РИА Новости, 21.02.2025

Ефимов: москвичи по итогам торгов приобрели более 44 гектаров земли для ИЖС

Москвичи купили у города по итогам торгов за пять лет свыше 44 гектаров земли, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщил... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T16:26:00+03:00

2025-02-21T16:26:00+03:00

2025-02-21T16:26:00+03:00

градостроительный комплекс москвы

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Москвичи купили у города по итогам торгов за пять лет свыше 44 гектаров земли, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. "Земля для индивидуального жилищного строительства пользуется высоким спросом. С 2020 года по результатам торгов физические лица приобрели около 44,5 гектара земли, что превышает 92 процента от общего числа реализованных объектов для ИЖС", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что более чем на 340 участках планируют возвести около 185,8 тысячи квадратных метров недвижимости, куда входят частные дома и сооружения, которые нужны для ведения хозяйства.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что москвичи за пять лет смогли купить объекты в восьми административных округах. Большая их часть расположена в Новой Москве и на востоке столицы. Средняя площадь одного реализованного участка составляет 13 соток. Самый большой объект находится в Новомосковском административном округе. Его площадь составляет 0,3 гектара. Также предложения выставляли в Западном, Северном, Северо-Западном, Юго-Западном округах Москвы и Зеленограде.

https://ria.ru/20250221/efimov-2000632789.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы)