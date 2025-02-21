https://ria.ru/20250221/efimov-2000662599.html

Ефимов: на юге Москвы в рамках КРТ реорганизуют два участка

Ефимов: на юге Москвы в рамках КРТ реорганизуют два участка - РИА Новости, 21.02.2025

Ефимов: на юге Москвы в рамках КРТ реорганизуют два участка

В Даниловском районе на юге Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют два участка и построят там жилые дома и деловой центр, РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T09:24:00+03:00

2025-02-21T09:24:00+03:00

2025-02-21T09:24:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. В Даниловском районе на юге Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют два участка и построят там жилые дома и деловой центр, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Участки площадью 2,2 гектара находятся на Павловской улице, рядом со станцией метро "Тульская" и одноименной платформой Павелецкого направления МЖД."В ходе редевелопмента здесь появится многофункциональное пространство с жилыми, общественно-деловыми и социальными объектами. Всего на территории возведут 54,5 тысячи квадратных метров различной недвижимости. Объем вложений в проект составит 13,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 70,8 миллиона рублей. В результате город получит более 570 рабочих мест", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.После реорганизации территорий на них собираются построить жилые комплексы на 47,7 тысяч квадратных метров в рамках реновации. Общая площадь квартир должна составить около 30 тысяч "квадратов". Туда смогут переехать около тысячи человек.Рядом с ЖК разместят детские площадки и зоны для занятий спортом, проложат дороги, построят общественно-деловой центр и подстанцию скорой медицинской помощи на 15 автомобилей.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы