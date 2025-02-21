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Ефимов: 10 спортобъектов возвели инвесторы в центре Москвы за пять лет - РИА Новости, 21.02.2025
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10:14 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/efimov-2000632789.html
Ефимов: 10 спортобъектов возвели инвесторы в центре Москвы за пять лет
Ефимов: 10 спортобъектов возвели инвесторы в центре Москвы за пять лет - РИА Новости, 21.02.2025
Ефимов: 10 спортобъектов возвели инвесторы в центре Москвы за пять лет
Десять спортивных объектов построили инвесторы в центре Москвы за пять лет, среди них ледовый дворец, культурно-спортивный и учебный центры, несколько... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T10:14:00+03:00
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москва
владислав овчинский
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Десять спортивных объектов построили инвесторы в центре Москвы за пять лет, среди них ледовый дворец, культурно-спортивный и учебный центры, несколько физкультурно-оздоровительных комплексов и аквапарк, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Наибольшее количество спортивных объектов построили в районе Хамовники – пять зданий. Также спорткомплексы появились в Пресненском, Красносельском, Мещанском районах и в Замоскворечье. Из десяти построенных в центральной части города сооружений самыми крупными стали ледовый дворец “Кристалл” и универсальный культурно-спортивный центр "Чайка", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что на месте аварийного тренировочного катка в "Лужниках" построили трехэтажный ледовый дворец “Кристалл”. Его площадь составила 24,5 тысячи квадратных метров. Сюда вошли две хоккейные арены, спортивные площадки для игры в бадминтон, пинг-понг и сквош, боксерский ринг. Кроме того, для гостей обустроили бильярдную, залы для групповых тренировок и занятий танцами.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в 2024 году на Звенигородской улице в составе культурно-делового центра оборудовали аквапарк. Его площадь составила 6 тысяч квадратных метров. Для гостей обустроили оздоровительный бассейн для взрослых, в том числе маломобильных, спа-зону. Также здесь есть соляная и снежная комнаты, детские и взрослые бассейны, тренажерный зал и прочие помещения.
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москва, владислав овчинский, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владислав Овчинский, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: 10 спортобъектов возвели инвесторы в центре Москвы за пять лет

Ефимов: инвесторы за пять лет построили в центре Москвы 10 спортивных объектов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Десять спортивных объектов построили инвесторы в центре Москвы за пять лет, среди них ледовый дворец, культурно-спортивный и учебный центры, несколько физкультурно-оздоровительных комплексов и аквапарк, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Наибольшее количество спортивных объектов построили в районе Хамовники – пять зданий. Также спорткомплексы появились в Пресненском, Красносельском, Мещанском районах и в Замоскворечье. Из десяти построенных в центральной части города сооружений самыми крупными стали ледовый дворец “Кристалл” и универсальный культурно-спортивный центр "Чайка", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
В сообщении уточняется, что на месте аварийного тренировочного катка в "Лужниках" построили трехэтажный ледовый дворец “Кристалл”. Его площадь составила 24,5 тысячи квадратных метров. Сюда вошли две хоккейные арены, спортивные площадки для игры в бадминтон, пинг-понг и сквош, боксерский ринг. Кроме того, для гостей обустроили бильярдную, залы для групповых тренировок и занятий танцами.
В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в 2024 году на Звенигородской улице в составе культурно-делового центра оборудовали аквапарк. Его площадь составила 6 тысяч квадратных метров. Для гостей обустроили оздоровительный бассейн для взрослых, в том числе маломобильных, спа-зону. Также здесь есть соляная и снежная комнаты, детские и взрослые бассейны, тренажерный зал и прочие помещения.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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