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В Белоруссии заявили о попытках давления Запада на Польшу и страны Балтии - РИА Новости, 21.02.2025
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18:01 21.02.2025 (обновлено: 18:49 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/belorussiya-2000879635.html
В Белоруссии заявили о попытках давления Запада на Польшу и страны Балтии
В Белоруссии заявили о попытках давления Запада на Польшу и страны Балтии - РИА Новости, 21.02.2025
В Белоруссии заявили о попытках давления Запада на Польшу и страны Балтии
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Запад, включая США, стремится подтолкнуть Польшу и страны Балтии к более решительным действиям против... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T18:01:00+03:00
2025-02-21T18:49:00+03:00
в мире
польша
белоруссия
сша
виктор хренин
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МИНСК, 21 фев - РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Запад, включая США, стремится подтолкнуть Польшу и страны Балтии к более решительным действиям против Минска и Москвы. "Поддерживается и высокий уровень присутствия подразделений вооруженных сил Польши и балтийский стран в приграничных с нашей страной районах. Очевидно, что Запад, и прежде всего США, стремятся подтолкнуть Польшу и страны Прибалтики к более решительным действиям. С этой целью создаются условия для использования указанных государств в прокси-войне против Союзного государства Беларуси и России", - сказал министр, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и вооруженных сил Белоруссии. По его словам, росту напряженности в восточноевропейском регионе способствует набирающая темпы милитаризация государств-членов Североатлантического союза. "Наряду с постоянными призывами к скорейшему размещению на своих территориях воинских контингентов НАТО, Польша и страны Балтии активно наращивают боевой потенциал национальных вооруженных сил. Стоит отметить, что по импорту вооружений в прошедшем году Польша впервые стала мировым лидером", - сказал Хренин.Глава минобороны отметил, что сегодня обеспечение национальной, в том числе военной, безопасности Белоруссии осуществляется в условиях дальнейшего обострения борьбы за мировое лидерство между США и их союзниками и государствами, стремящимися к формированию многополярного мира.По словам Хренина, нынешняя эскалация напряженности в регионе фактически схожа даже не с периодом холодной войны, а с годами, которые предшествовали Второй мировой. "Сегодня наша страна буквально находится в прифронтовой полосе", констатировал Хренин.Министр подчеркнул, что белорусам есть, что защищать, ведь они обрели независимость и доказали свое право быть хозяевами на своей земле. "Мы выстоим и сегодня, ведь как никогда весь белорусский народ един и предан родной земле", - сказал Хренин.Он пояснил, что в основе этого единства – верность идеалам мира, справедливости и правды. "Благодаря этим идеалам, мы смогли бережно сохранить и передать следующим поколениям память о подвиге поколения героев-освободителей и величайшей жертвенности белорусов. Они помогли нам извлечь из-под земли свидетельства геноцида белорусского народа и показать всему миру истинное лицо так называемых "западных демократий"", - заявил министр.По его словам, эти идеалы помогают и сегодня защищать Белоруссию и надежно охранять рубежи Союзного государства.
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в мире, польша, белоруссия, сша, виктор хренин, нато, балтия
В мире, Польша, Белоруссия, США, Виктор Хренин, НАТО, Балтия
В Белоруссии заявили о попытках давления Запада на Польшу и страны Балтии

Хренин: Запад подталкивает Польшу и страны Балтии к действиям против Минска и РФ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны Белоруссии Виктор Хренин
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Архивное фото
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МИНСК, 21 фев - РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Запад, включая США, стремится подтолкнуть Польшу и страны Балтии к более решительным действиям против Минска и Москвы.
«
"Поддерживается и высокий уровень присутствия подразделений вооруженных сил Польши и балтийский стран в приграничных с нашей страной районах. Очевидно, что Запад, и прежде всего США, стремятся подтолкнуть Польшу и страны Прибалтики к более решительным действиям. С этой целью создаются условия для использования указанных государств в прокси-войне против Союзного государства Беларуси и России", - сказал министр, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и вооруженных сил Белоруссии.
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По его словам, росту напряженности в восточноевропейском регионе способствует набирающая темпы милитаризация государств-членов Североатлантического союза.
«
"Наряду с постоянными призывами к скорейшему размещению на своих территориях воинских контингентов НАТО, Польша и страны Балтии активно наращивают боевой потенциал национальных вооруженных сил. Стоит отметить, что по импорту вооружений в прошедшем году Польша впервые стала мировым лидером", - сказал Хренин.
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Глава минобороны отметил, что сегодня обеспечение национальной, в том числе военной, безопасности Белоруссии осуществляется в условиях дальнейшего обострения борьбы за мировое лидерство между США и их союзниками и государствами, стремящимися к формированию многополярного мира.
По словам Хренина, нынешняя эскалация напряженности в регионе фактически схожа даже не с периодом холодной войны, а с годами, которые предшествовали Второй мировой. "Сегодня наша страна буквально находится в прифронтовой полосе", констатировал Хренин.
«
Министр подчеркнул, что белорусам есть, что защищать, ведь они обрели независимость и доказали свое право быть хозяевами на своей земле. "Мы выстоим и сегодня, ведь как никогда весь белорусский народ един и предан родной земле", - сказал Хренин.
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Он пояснил, что в основе этого единства – верность идеалам мира, справедливости и правды. "Благодаря этим идеалам, мы смогли бережно сохранить и передать следующим поколениям память о подвиге поколения героев-освободителей и величайшей жертвенности белорусов. Они помогли нам извлечь из-под земли свидетельства геноцида белорусского народа и показать всему миру истинное лицо так называемых "западных демократий"", - заявил министр.
По его словам, эти идеалы помогают и сегодня защищать Белоруссию и надежно охранять рубежи Союзного государства.
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