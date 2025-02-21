В Белоруссии заявили о попытках давления Запада на Польшу и страны Балтии
Хренин: Запад подталкивает Польшу и страны Балтии к действиям против Минска и РФ
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны Белоруссии Виктор Хренин
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Архивное фото
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МИНСК, 21 фев - РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Запад, включая США, стремится подтолкнуть Польшу и страны Балтии к более решительным действиям против Минска и Москвы.
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"Поддерживается и высокий уровень присутствия подразделений вооруженных сил Польши и балтийский стран в приграничных с нашей страной районах. Очевидно, что Запад, и прежде всего США, стремятся подтолкнуть Польшу и страны Прибалтики к более решительным действиям. С этой целью создаются условия для использования указанных государств в прокси-войне против Союзного государства Беларуси и России", - сказал министр, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и вооруженных сил Белоруссии.
По его словам, росту напряженности в восточноевропейском регионе способствует набирающая темпы милитаризация государств-членов Североатлантического союза.
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"Наряду с постоянными призывами к скорейшему размещению на своих территориях воинских контингентов НАТО, Польша и страны Балтии активно наращивают боевой потенциал национальных вооруженных сил. Стоит отметить, что по импорту вооружений в прошедшем году Польша впервые стала мировым лидером", - сказал Хренин.
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Глава минобороны отметил, что сегодня обеспечение национальной, в том числе военной, безопасности Белоруссии осуществляется в условиях дальнейшего обострения борьбы за мировое лидерство между США и их союзниками и государствами, стремящимися к формированию многополярного мира.
По словам Хренина, нынешняя эскалация напряженности в регионе фактически схожа даже не с периодом холодной войны, а с годами, которые предшествовали Второй мировой. "Сегодня наша страна буквально находится в прифронтовой полосе", констатировал Хренин.
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Министр подчеркнул, что белорусам есть, что защищать, ведь они обрели независимость и доказали свое право быть хозяевами на своей земле. "Мы выстоим и сегодня, ведь как никогда весь белорусский народ един и предан родной земле", - сказал Хренин.
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Он пояснил, что в основе этого единства – верность идеалам мира, справедливости и правды. "Благодаря этим идеалам, мы смогли бережно сохранить и передать следующим поколениям память о подвиге поколения героев-освободителей и величайшей жертвенности белорусов. Они помогли нам извлечь из-под земли свидетельства геноцида белорусского народа и показать всему миру истинное лицо так называемых "западных демократий"", - заявил министр.
По его словам, эти идеалы помогают и сегодня защищать Белоруссию и надежно охранять рубежи Союзного государства.