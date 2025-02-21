https://ria.ru/20250221/arktika-2000840773.html
Путин назвал Россию абсолютным лидером в Арктике
Путин назвал Россию абсолютным лидером в Арктике - РИА Новости, 21.02.2025
Путин назвал Россию абсолютным лидером в Арктике
Россия сегодня является абсолютным лидером в Арктике, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:07:00+03:00
2025-02-21T16:07:00+03:00
2025-02-21T16:16:00+03:00
наука
россия
арктика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000833448_0:115:2921:1758_1920x0_80_0_0_e7004cf99b2ab9165c3e2459fb872852.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия сегодня является абсолютным лидером в Арктике, сказал президент РФ Владимир Путин."Арктика, мы безусловные лидеры там", - сказал Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.
https://ria.ru/20250218/geopolitika-1999864524.html
россия
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000833448_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_bd402c36728700107c0c5384bdddec27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, арктика
Путин назвал Россию абсолютным лидером в Арктике
Путин: Россия сегодня является абсолютным лидером в Арктике