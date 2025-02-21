https://ria.ru/20250221/arktika-2000840773.html

Путин назвал Россию абсолютным лидером в Арктике

Путин назвал Россию абсолютным лидером в Арктике - РИА Новости, 21.02.2025

Путин назвал Россию абсолютным лидером в Арктике

Россия сегодня является абсолютным лидером в Арктике, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T16:07:00+03:00

2025-02-21T16:07:00+03:00

2025-02-21T16:16:00+03:00

наука

россия

арктика

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия сегодня является абсолютным лидером в Арктике, сказал президент РФ Владимир Путин."Арктика, мы безусловные лидеры там", - сказал Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.

https://ria.ru/20250218/geopolitika-1999864524.html

россия

арктика

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, арктика