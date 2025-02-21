https://ria.ru/20250221/aeroflot-2000783558.html

"Аэрофлот" открывает рейсы на курорт Санья КНР из Петербурга, Казани и Уфы

"Аэрофлот" открывает рейсы на курорт Санья КНР из Петербурга, Казани и Уфы - РИА Новости, 21.02.2025

"Аэрофлот" открывает рейсы на курорт Санья КНР из Петербурга, Казани и Уфы

Авиакомпания "Аэрофлот" запустит прямые рейсы на китайский курорт Санья из Санкт-Петербурга, Казани и Уфы в конце марта 2025 года, сообщила авиакомпания. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T13:33:00+03:00

2025-02-21T13:33:00+03:00

2025-02-21T13:33:00+03:00

санкт-петербург

казань

уфа

аэрофлот

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" запустит прямые рейсы на китайский курорт Санья из Санкт-Петербурга, Казани и Уфы в конце марта 2025 года, сообщила авиакомпания. "Аэрофлот" расширяет программу прямых полетов на китайский курорт Санья (остров Хайнань, КНР) из регионов России. Авиакомпания открывает рейсы из Санкт-Петербурга, Казани и Уфы", - сообщила авиакомпания. Полеты из Казани начнутся с 21 марта (в Китай по пятницам, обратно по понедельникам). Второй еженедельный рейс по этому направлению добавится с 31 марта (в КНР по понедельникам, обратно по пятницам). Полеты из Санкт-Петербурга начнутся с 22 марта (туда и обратно по субботам). Второй еженедельный рейс по этому направлению добавится с 1 апреля (в КНР по средам, обратно по вторникам). Полеты из Уфы начнутся с 23 марта (туда и обратно по воскресеньям). Второй еженедельный рейс добавится с 3 апреля (туда и обратно по четвергам). Вместе с новыми направлениями группа "Аэрофлот" предлагает прямые рейсы на остров Хайнань из 9 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Красноярск, Екатеринбург, Владивосток, Хабаровск, Новосибирск.Ранее гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский в интервью телеканалу "Россия 24" говорил о том, что в ближайших планах авиакомпании — открытие нового направления в Нячанг (Вьетнам) в конце марта, а также рейсов на остров Хайнань из Казани, Уфы и Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20250130/aeroflot-1996468923.html

https://ria.ru/20250121/aeroflot-1994751230.html

санкт-петербург

казань

уфа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург, казань, уфа, аэрофлот