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"Аэрофлот" открывает рейсы на курорт Санья КНР из Петербурга, Казани и Уфы - РИА Новости, 21.02.2025
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13:33 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/aeroflot-2000783558.html
"Аэрофлот" открывает рейсы на курорт Санья КНР из Петербурга, Казани и Уфы
"Аэрофлот" открывает рейсы на курорт Санья КНР из Петербурга, Казани и Уфы - РИА Новости, 21.02.2025
"Аэрофлот" открывает рейсы на курорт Санья КНР из Петербурга, Казани и Уфы
Авиакомпания "Аэрофлот" запустит прямые рейсы на китайский курорт Санья из Санкт-Петербурга, Казани и Уфы в конце марта 2025 года, сообщила авиакомпания. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:33:00+03:00
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санкт-петербург
казань
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аэрофлот
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" запустит прямые рейсы на китайский курорт Санья из Санкт-Петербурга, Казани и Уфы в конце марта 2025 года, сообщила авиакомпания. "Аэрофлот" расширяет программу прямых полетов на китайский курорт Санья (остров Хайнань, КНР) из регионов России. Авиакомпания открывает рейсы из Санкт-Петербурга, Казани и Уфы", - сообщила авиакомпания. Полеты из Казани начнутся с 21 марта (в Китай по пятницам, обратно по понедельникам). Второй еженедельный рейс по этому направлению добавится с 31 марта (в КНР по понедельникам, обратно по пятницам). Полеты из Санкт-Петербурга начнутся с 22 марта (туда и обратно по субботам). Второй еженедельный рейс по этому направлению добавится с 1 апреля (в КНР по средам, обратно по вторникам). Полеты из Уфы начнутся с 23 марта (туда и обратно по воскресеньям). Второй еженедельный рейс добавится с 3 апреля (туда и обратно по четвергам). Вместе с новыми направлениями группа "Аэрофлот" предлагает прямые рейсы на остров Хайнань из 9 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Красноярск, Екатеринбург, Владивосток, Хабаровск, Новосибирск.Ранее гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский в интервью телеканалу "Россия 24" говорил о том, что в ближайших планах авиакомпании — открытие нового направления в Нячанг (Вьетнам) в конце марта, а также рейсов на остров Хайнань из Казани, Уфы и Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20250130/aeroflot-1996468923.html
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санкт-петербург, казань, уфа, аэрофлот
Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Аэрофлот
"Аэрофлот" открывает рейсы на курорт Санья КНР из Петербурга, Казани и Уфы

"Аэрофлот" открывает рейсы на китайский курорт Санья из Петербурга, Казани и Уфы

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот" во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево
Самолеты авиакомпании Аэрофлот во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" запустит прямые рейсы на китайский курорт Санья из Санкт-Петербурга, Казани и Уфы в конце марта 2025 года, сообщила авиакомпания.
"Аэрофлот" расширяет программу прямых полетов на китайский курорт Санья (остров Хайнань, КНР) из регионов России. Авиакомпания открывает рейсы из Санкт-Петербурга, Казани и Уфы", - сообщила авиакомпания.
Компания Аэрофлот - Российские авиалинии - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Новый флагманский клиентский офис "Аэрофлота" откроется в центре Москвы
30 января, 18:35
Полеты из Казани начнутся с 21 марта (в Китай по пятницам, обратно по понедельникам). Второй еженедельный рейс по этому направлению добавится с 31 марта (в КНР по понедельникам, обратно по пятницам).
Полеты из Санкт-Петербурга начнутся с 22 марта (туда и обратно по субботам). Второй еженедельный рейс по этому направлению добавится с 1 апреля (в КНР по средам, обратно по вторникам).
Полеты из Уфы начнутся с 23 марта (туда и обратно по воскресеньям). Второй еженедельный рейс добавится с 3 апреля (туда и обратно по четвергам).
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Группа "Аэрофлот" перевезла через Петербург более 11 млн пассажиров за год
21 января, 10:39
Вместе с новыми направлениями группа "Аэрофлот" предлагает прямые рейсы на остров Хайнань из 9 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Красноярск, Екатеринбург, Владивосток, Хабаровск, Новосибирск.
Ранее гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский в интервью телеканалу "Россия 24" говорил о том, что в ближайших планах авиакомпании — открытие нового направления в Нячанг (Вьетнам) в конце марта, а также рейсов на остров Хайнань из Казани, Уфы и Санкт-Петербурга.
 
Санкт-ПетербургКазаньУфаАэрофлот
 
 
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