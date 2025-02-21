Ардзинба принял предложение Гунбы подписать соглашение о выборах
Пресс-служба Гунбы заявила о согласии Ардзинбы подписать договор о выборах
Адгур Ардзинба. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Оппозиционный кандидат Адгур Ардзинба согласился подписать договор об обеспечении безопасного проведения выборов в Абхазии, сообщила пресс-служба видного политика Бадры Гунбы.
Незадолго до этого в пятницу Гунба, одержавший победу в первом туре, сообщил, что инициирует подписание соглашения между кандидатами на пост руководителя республики, чтобы остановить эскалацию конфликта и обеспечить единство.
Второй тур выборов президента Абхазии пройдет 1 марта. На пост главы республики баллотируются видный политический деятель Бадра Гунба и оппозиционный кандидат Адгур Ардзинба.
Согласно тексту проекта:
- только народ Абхазии определяет свое будущее и принимает решение, каким оно будет;
- мнение абхазцев превыше всего;
- кандидаты примут меры, чтобы второй тур выборов президента прошел в строгом соответствии с законом.
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Для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта и сохранения народного единства кандидаты в президенты договорились, что они решительно осуждают нарушения закона и акты насилия, в том числе на этнической почве, с какой бы стороны они ни совершались.
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"Мы обращаемся к своим сторонникам с настоятельным призывом соблюдать спокойствие и выдержку, не поддаваться на провокации", — указано в документе.
Также кандидаты обязуются:
- признавать, что никто из участников выборов не ведет антинародную политику и не способен предать или продать родину;
- воздерживаться от оскорблений друг друга;
- продолжать контакты для оперативного реагирования на попытки дестабилизации ситуации;
- призывать СМИ соблюдать осторожность и объективность в оценках;
- сотрудничать с органами правопорядка для пресечения противоправных действий.
Проект пока не содержит даты, когда состоится встреча Гунбы и Ардзинбы для подписания этого документа.
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