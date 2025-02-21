https://ria.ru/20250221/abkhaziya-2000872293.html

Ардзинба принял предложение Гунбы подписать соглашение о выборах

Ардзинба принял предложение Гунбы подписать соглашение о выборах - РИА Новости, 21.02.2025

Ардзинба принял предложение Гунбы подписать соглашение о выборах

Оппозиционный кандидат Адгур Ардзинба согласился подписать договор об обеспечении безопасного проведения выборов в Абхазии, сообщила пресс-служба видного... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T17:51:00+03:00

2025-02-21T17:51:00+03:00

2025-02-21T18:23:00+03:00

в мире

абхазия

адгур ардзинба

бадра гунба

президентские выборы в абхазии

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Оппозиционный кандидат Адгур Ардзинба согласился подписать договор об обеспечении безопасного проведения выборов в Абхазии, сообщила пресс-служба видного политика Бадры Гунбы.Незадолго до этого в пятницу Гунба, одержавший победу в первом туре, сообщил, что инициирует подписание соглашения между кандидатами на пост руководителя республики, чтобы остановить эскалацию конфликта и обеспечить единство.Согласно тексту проекта:Для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта и сохранения народного единства кандидаты в президенты договорились, что они решительно осуждают нарушения закона и акты насилия, в том числе на этнической почве, с какой бы стороны они ни совершались."Мы обращаемся к своим сторонникам с настоятельным призывом соблюдать спокойствие и выдержку, не поддаваться на провокации", — указано в документе.Также кандидаты обязуются:Проект пока не содержит даты, когда состоится встреча Гунбы и Ардзинбы для подписания этого документа.

https://ria.ru/20250220/abkhaziya-2000647192.html

https://ria.ru/20250218/prizyv-2000152431.html

https://ria.ru/20250215/abkhaziya-1999617814.html

абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, абхазия, адгур ардзинба, бадра гунба, президентские выборы в абхазии