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Ардзинба принял предложение Гунбы подписать соглашение о выборах - РИА Новости, 21.02.2025
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17:51 21.02.2025 (обновлено: 18:23 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/abkhaziya-2000872293.html
Ардзинба принял предложение Гунбы подписать соглашение о выборах
Ардзинба принял предложение Гунбы подписать соглашение о выборах - РИА Новости, 21.02.2025
Ардзинба принял предложение Гунбы подписать соглашение о выборах
Оппозиционный кандидат Адгур Ардзинба согласился подписать договор об обеспечении безопасного проведения выборов в Абхазии, сообщила пресс-служба видного... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T17:51:00+03:00
2025-02-21T18:23:00+03:00
в мире
абхазия
адгур ардзинба
бадра гунба
президентские выборы в абхазии
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Оппозиционный кандидат Адгур Ардзинба согласился подписать договор об обеспечении безопасного проведения выборов в Абхазии, сообщила пресс-служба видного политика Бадры Гунбы.Незадолго до этого в пятницу Гунба, одержавший победу в первом туре, сообщил, что инициирует подписание соглашения между кандидатами на пост руководителя республики, чтобы остановить эскалацию конфликта и обеспечить единство.Согласно тексту проекта:Для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта и сохранения народного единства кандидаты в президенты договорились, что они решительно осуждают нарушения закона и акты насилия, в том числе на этнической почве, с какой бы стороны они ни совершались."Мы обращаемся к своим сторонникам с настоятельным призывом соблюдать спокойствие и выдержку, не поддаваться на провокации", — указано в документе.Также кандидаты обязуются:Проект пока не содержит даты, когда состоится встреча Гунбы и Ардзинбы для подписания этого документа.
https://ria.ru/20250220/abkhaziya-2000647192.html
https://ria.ru/20250218/prizyv-2000152431.html
https://ria.ru/20250215/abkhaziya-1999617814.html
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в мире, абхазия, адгур ардзинба, бадра гунба, президентские выборы в абхазии
В мире, Абхазия, Адгур Ардзинба, Бадра Гунба, Президентские выборы в Абхазии
Ардзинба принял предложение Гунбы подписать соглашение о выборах

Пресс-служба Гунбы заявила о согласии Ардзинбы подписать договор о выборах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАдгур Ардзинба
Адгур Ардзинба - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Адгур Ардзинба. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Оппозиционный кандидат Адгур Ардзинба согласился подписать договор об обеспечении безопасного проведения выборов в Абхазии, сообщила пресс-служба видного политика Бадры Гунбы.
Незадолго до этого в пятницу Гунба, одержавший победу в первом туре, сообщил, что инициирует подписание соглашения между кандидатами на пост руководителя республики, чтобы остановить эскалацию конфликта и обеспечить единство.
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Второй тур выборов президента Абхазии пройдет 1 марта. На пост главы республики баллотируются видный политический деятель Бадра Гунба и оппозиционный кандидат Адгур Ардзинба.

Согласно тексту проекта:
  • только народ Абхазии определяет свое будущее и принимает решение, каким оно будет;
  • мнение абхазцев превыше всего;
  • кандидаты примут меры, чтобы второй тур выборов президента прошел в строгом соответствии с законом.
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Для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта и сохранения народного единства кандидаты в президенты договорились, что они решительно осуждают нарушения закона и акты насилия, в том числе на этнической почве, с какой бы стороны они ни совершались.
«
"Мы обращаемся к своим сторонникам с настоятельным призывом соблюдать спокойствие и выдержку, не поддаваться на провокации", — указано в документе.
Также кандидаты обязуются:
  • признавать, что никто из участников выборов не ведет антинародную политику и не способен предать или продать родину;
  • воздерживаться от оскорблений друг друга;
  • продолжать контакты для оперативного реагирования на попытки дестабилизации ситуации;
  • призывать СМИ соблюдать осторожность и объективность в оценках;
  • сотрудничать с органами правопорядка для пресечения противоправных действий.
Проект пока не содержит даты, когда состоится встреча Гунбы и Ардзинбы для подписания этого документа.
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В миреАбхазияАдгур АрдзинбаБадра ГунбаПрезидентские выборы в Абхазии
 
 
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