Гунба обнародовал проект соглашения по проведению выборов
Кандидат в главы Абхазии Гунба представил проект соглашения о проведении выборов
Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Видный политик Бадра Гунба опубликовал в Telegram-канале проект договора об обеспечении безопасного проведения президентских выборов в Абхазии, который он предлагает подписать своему конкуренту Адгуру Ардзинбе.
Незадолго до этого в пятницу Гунба, одержавший победу в первом туре, сообщил, что инициирует подписание соглашения между кандидатами на пост руководителя республики, чтобы остановить эскалацию конфликта и обеспечить единство.
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Проект пока не имеет даты, когда состоится встреча Гунбы и Ардзинбы и подписание этого документа.
"В городе Сухум состоялась встреча кандидатов в Президенты Республики Абхазия Гунба Бадры Зурабовича и Ардзинба Адгура Амирановича, в ходе которой стороны выразили глубокую озабоченность в связи с обострением ситуации в Республике Абхазия после первого тура выборов Президента. Стороны исходят из того, что только народ Абхазии определяет свое будущее, он принимает решение, каким оно будет. Мнение народа Абхазии превыше всего. Мы, в свою очередь, примем меры для того, чтобы второй тур выборов Президента Республики Абхазия прошел в строгом соответствии с законом", — гласит текст проекта.
Для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта и сохранения народного единства кандидаты в президенты договорились, что они решительно осуждают нарушения закона и акты насилия, в том числе на этнической почве, с какой бы стороны они не совершались.
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"Мы обязуемся принять все зависящие от нас меры по недопущению подобных ситуаций, а также сотрудничать с органами правопорядка для пресечения противоправных действий. Мы обращаемся к своим сторонникам с настоятельным призывом соблюдать спокойствие и выдержку, не поддаваться на провокации", — указано в документе.
Также кандидаты обязуются:
- признавать, что никто из участников выборов не ведет антинародную политику и не способен предать или продать родину;
- воздерживаться от оскорблений друг друга;
- продолжать контакты для оперативного реагирования на попытки дестабилизации ситуации;
- призывать СМИ соблюдать осторожность и объективность в оценках.
Второй тур выборов президента Абхазии пройдет первого марта. На пост главы республики баллотируется видный политический деятель Бадра Гунба и оппозиционный кандидат Адгур Ардзинба.
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