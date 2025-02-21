https://ria.ru/20250221/abkhaziya-2000782499.html

Гунба обнародовал проект соглашения по проведению выборов

Гунба обнародовал проект соглашения по проведению выборов - РИА Новости, 21.02.2025

Гунба обнародовал проект соглашения по проведению выборов

Видный политик Бадра Гунба опубликовал в Telegram-канале проект договора об обеспечении безопасного проведения президентских выборов в Абхазии, который он... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T13:30:00+03:00

2025-02-21T13:30:00+03:00

2025-02-21T13:51:00+03:00

в мире

абхазия

сухум

адгур ардзинба

президентские выборы в абхазии

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Видный политик Бадра Гунба опубликовал в Telegram-канале проект договора об обеспечении безопасного проведения президентских выборов в Абхазии, который он предлагает подписать своему конкуренту Адгуру Ардзинбе.Незадолго до этого в пятницу Гунба, одержавший победу в первом туре, сообщил, что инициирует подписание соглашения между кандидатами на пост руководителя республики, чтобы остановить эскалацию конфликта и обеспечить единство.Проект пока не имеет даты, когда состоится встреча Гунбы и Ардзинбы и подписание этого документа."В городе Сухум состоялась встреча кандидатов в Президенты Республики Абхазия Гунба Бадры Зурабовича и Ардзинба Адгура Амирановича, в ходе которой стороны выразили глубокую озабоченность в связи с обострением ситуации в Республике Абхазия после первого тура выборов Президента. Стороны исходят из того, что только народ Абхазии определяет свое будущее, он принимает решение, каким оно будет. Мнение народа Абхазии превыше всего. Мы, в свою очередь, примем меры для того, чтобы второй тур выборов Президента Республики Абхазия прошел в строгом соответствии с законом", — гласит текст проекта.Для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта и сохранения народного единства кандидаты в президенты договорились, что они решительно осуждают нарушения закона и акты насилия, в том числе на этнической почве, с какой бы стороны они не совершались.﻿﻿﻿"Мы обязуемся принять все зависящие от нас меры по недопущению подобных ситуаций, а также сотрудничать с органами правопорядка для пресечения противоправных действий. Мы обращаемся к своим сторонникам с настоятельным призывом соблюдать спокойствие и выдержку, не поддаваться на провокации", — указано в документе. Также кандидаты обязуются:Второй тур выборов президента Абхазии пройдет первого марта. На пост главы республики баллотируется видный политический деятель Бадра Гунба и оппозиционный кандидат Адгур Ардзинба.

https://ria.ru/20250218/prizyv-2000152431.html

https://ria.ru/20250220/abkhaziya-2000647192.html

https://ria.ru/20250215/abkhaziya-1999617814.html

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в мире, абхазия, сухум, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии