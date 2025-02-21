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Гунба обнародовал проект соглашения по проведению выборов - РИА Новости, 21.02.2025
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13:30 21.02.2025 (обновлено: 13:51 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/abkhaziya-2000782499.html
Гунба обнародовал проект соглашения по проведению выборов
Гунба обнародовал проект соглашения по проведению выборов - РИА Новости, 21.02.2025
Гунба обнародовал проект соглашения по проведению выборов
Видный политик Бадра Гунба опубликовал в Telegram-канале проект договора об обеспечении безопасного проведения президентских выборов в Абхазии, который он... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:30:00+03:00
2025-02-21T13:51:00+03:00
в мире
абхазия
сухум
адгур ардзинба
президентские выборы в абхазии
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Видный политик Бадра Гунба опубликовал в Telegram-канале проект договора об обеспечении безопасного проведения президентских выборов в Абхазии, который он предлагает подписать своему конкуренту Адгуру Ардзинбе.Незадолго до этого в пятницу Гунба, одержавший победу в первом туре, сообщил, что инициирует подписание соглашения между кандидатами на пост руководителя республики, чтобы остановить эскалацию конфликта и обеспечить единство.Проект пока не имеет даты, когда состоится встреча Гунбы и Ардзинбы и подписание этого документа."В городе Сухум состоялась встреча кандидатов в Президенты Республики Абхазия Гунба Бадры Зурабовича и Ардзинба Адгура Амирановича, в ходе которой стороны выразили глубокую озабоченность в связи с обострением ситуации в Республике Абхазия после первого тура выборов Президента. Стороны исходят из того, что только народ Абхазии определяет свое будущее, он принимает решение, каким оно будет. Мнение народа Абхазии превыше всего. Мы, в свою очередь, примем меры для того, чтобы второй тур выборов Президента Республики Абхазия прошел в строгом соответствии с законом", — гласит текст проекта.Для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта и сохранения народного единства кандидаты в президенты договорились, что они решительно осуждают нарушения закона и акты насилия, в том числе на этнической почве, с какой бы стороны они не совершались.﻿﻿﻿"Мы обязуемся принять все зависящие от нас меры по недопущению подобных ситуаций, а также сотрудничать с органами правопорядка для пресечения противоправных действий. Мы обращаемся к своим сторонникам с настоятельным призывом соблюдать спокойствие и выдержку, не поддаваться на провокации", — указано в документе. Также кандидаты обязуются:Второй тур выборов президента Абхазии пройдет первого марта. На пост главы республики баллотируется видный политический деятель Бадра Гунба и оппозиционный кандидат Адгур Ардзинба.
https://ria.ru/20250218/prizyv-2000152431.html
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в мире, абхазия, сухум, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии
В мире, Абхазия, Сухум, Адгур Ардзинба, Президентские выборы в Абхазии
Гунба обнародовал проект соглашения по проведению выборов

Кандидат в главы Абхазии Гунба представил проект соглашения о проведении выборов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба
Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Видный политик Бадра Гунба опубликовал в Telegram-канале проект договора об обеспечении безопасного проведения президентских выборов в Абхазии, который он предлагает подписать своему конкуренту Адгуру Ардзинбе.
Незадолго до этого в пятницу Гунба, одержавший победу в первом туре, сообщил, что инициирует подписание соглашения между кандидатами на пост руководителя республики, чтобы остановить эскалацию конфликта и обеспечить единство.
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Проект пока не имеет даты, когда состоится встреча Гунбы и Ардзинбы и подписание этого документа.
"В городе Сухум состоялась встреча кандидатов в Президенты Республики Абхазия Гунба Бадры Зурабовича и Ардзинба Адгура Амирановича, в ходе которой стороны выразили глубокую озабоченность в связи с обострением ситуации в Республике Абхазия после первого тура выборов Президента. Стороны исходят из того, что только народ Абхазии определяет свое будущее, он принимает решение, каким оно будет. Мнение народа Абхазии превыше всего. Мы, в свою очередь, примем меры для того, чтобы второй тур выборов Президента Республики Абхазия прошел в строгом соответствии с законом", — гласит текст проекта.
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Для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта и сохранения народного единства кандидаты в президенты договорились, что они решительно осуждают нарушения закона и акты насилия, в том числе на этнической почве, с какой бы стороны они не совершались.
«
﻿﻿﻿"Мы обязуемся принять все зависящие от нас меры по недопущению подобных ситуаций, а также сотрудничать с органами правопорядка для пресечения противоправных действий. Мы обращаемся к своим сторонникам с настоятельным призывом соблюдать спокойствие и выдержку, не поддаваться на провокации", — указано в документе.
Также кандидаты обязуются:
  • признавать, что никто из участников выборов не ведет антинародную политику и не способен предать или продать родину;
  • воздерживаться от оскорблений друг друга;
  • продолжать контакты для оперативного реагирования на попытки дестабилизации ситуации;
  • призывать СМИ соблюдать осторожность и объективность в оценках.
Второй тур выборов президента Абхазии пройдет первого марта. На пост главы республики баллотируется видный политический деятель Бадра Гунба и оппозиционный кандидат Адгур Ардзинба.
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В миреАбхазияСухумАдгур АрдзинбаПрезидентские выборы в Абхазии
 
 
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