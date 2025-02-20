https://ria.ru/20250220/zhirinovskij-2000588272.html

Проект о стипендии имени Жириновского внесут в правительство

Проект о стипендии имени Жириновского внесут в правительство - РИА Новости, 20.02.2025

Проект о стипендии имени Жириновского внесут в правительство

Проект постановления об учреждении стипендий имени Владимира Жириновского планируется внести в правительство России до конца февраля 2025 года, сообщили в... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T16:16:00+03:00

2025-02-20T16:16:00+03:00

2025-02-20T16:16:00+03:00

политика

россия

владимир жириновский

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Проект постановления об учреждении стипендий имени Владимира Жириновского планируется внести в правительство России до конца февраля 2025 года, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Зампред правительства провел рабочую встречу с главой фракции ЛДПР в Госдуме Леонидом Слуцким. "Проект постановления об учреждении стипендий имени В.В. Жириновского планируется внести в правительство России до конца февраля 2025 года", - говорится в сообщении. Указ о праздновании в 2026 году 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского подписан президентом РФ Владимиром Путиным. "В настоящее время заинтересованные органы власти и организации рассматривают проект плана таких мероприятий, вносят предложения. После утверждения приступят к его реализации", – сказал Чернышенко. Слуцкий, в свою очередь, подчеркнул, что мероприятия 80-летия Жириновского важно провести на самом высоком уровне.

https://ria.ru/20241106/zhirinovskiy-1982279891.html

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политика, россия, владимир жириновский, дмитрий чернышенко, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф