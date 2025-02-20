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Проект о стипендии имени Жириновского внесут в правительство - РИА Новости, 20.02.2025
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16:16 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/zhirinovskij-2000588272.html
Проект о стипендии имени Жириновского внесут в правительство
Проект о стипендии имени Жириновского внесут в правительство - РИА Новости, 20.02.2025
Проект о стипендии имени Жириновского внесут в правительство
Проект постановления об учреждении стипендий имени Владимира Жириновского планируется внести в правительство России до конца февраля 2025 года, сообщили в... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T16:16:00+03:00
2025-02-20T16:16:00+03:00
политика
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Проект постановления об учреждении стипендий имени Владимира Жириновского планируется внести в правительство России до конца февраля 2025 года, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Зампред правительства провел рабочую встречу с главой фракции ЛДПР в Госдуме Леонидом Слуцким. "Проект постановления об учреждении стипендий имени В.В. Жириновского планируется внести в правительство России до конца февраля 2025 года", - говорится в сообщении. Указ о праздновании в 2026 году 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского подписан президентом РФ Владимиром Путиным. "В настоящее время заинтересованные органы власти и организации рассматривают проект плана таких мероприятий, вносят предложения. После утверждения приступят к его реализации", – сказал Чернышенко. Слуцкий, в свою очередь, подчеркнул, что мероприятия 80-летия Жириновского важно провести на самом высоком уровне.
https://ria.ru/20241106/zhirinovskiy-1982279891.html
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политика, россия, владимир жириновский, дмитрий чернышенко, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Жириновский, Дмитрий Чернышенко, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ
Проект о стипендии имени Жириновского внесут в правительство

Проект о стипендии имени Жириновского внесут в правительство до конца февраля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Проект постановления об учреждении стипендий имени Владимира Жириновского планируется внести в правительство России до конца февраля 2025 года, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Зампред правительства провел рабочую встречу с главой фракции ЛДПР в Госдуме Леонидом Слуцким.
Портрет на могиле Владимира Жириновского - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Путин постановил провести мероприятия к 80-летию Жириновского
6 ноября 2024, 18:09
"Проект постановления об учреждении стипендий имени В.В. Жириновского планируется внести в правительство России до конца февраля 2025 года", - говорится в сообщении.
Указ о праздновании в 2026 году 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
"В настоящее время заинтересованные органы власти и организации рассматривают проект плана таких мероприятий, вносят предложения. После утверждения приступят к его реализации", – сказал Чернышенко.
Слуцкий, в свою очередь, подчеркнул, что мероприятия 80-летия Жириновского важно провести на самом высоком уровне.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
В Госдуме предложили увеличить размер студенческих стипендий
24 января, 03:39
 
ПолитикаРоссияВладимир ЖириновскийДмитрий ЧернышенкоЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРГосдума РФ
 
 
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