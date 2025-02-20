https://ria.ru/20250220/zhestyannikov-2000608488.html

Жестянников: туризм – одно из интересных направлений для Вологодчины

Жестянников: туризм – одно из интересных направлений для Вологодчины - РИА Новости, 20.02.2025

Жестянников: туризм – одно из интересных направлений для Вологодчины

Глава Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников обсудил международное межпарламентское сотрудничество с и. о. руководителя... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T17:18:00+03:00

2025-02-20T17:18:00+03:00

2025-02-20T17:18:00+03:00

вологодская область

вологодская область

россия

сергей жестянников

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников обсудил международное межпарламентское сотрудничество с и. о. руководителя территориального органа – представителя МИД России в Санкт-Петербурге Максимом Полетаевым. "Максим Геннадьевич выразил готовность определить интересные для нашего региона треки и помочь выстроить взаимодействие с парламентами других государств по примеру Санкт-Петербурга", – написал Жестянников в своем телеграм-канале. Председатель областного парламента отметил, что одним из интересных для региона направлений может стать туризм. "В 2027 году встречаем две крупные даты – 880-летие Вологды и Великого Устюга, 630-летие Кирилло-Белозерского монастыря. К этим датам готовятся масштабные проекты, которые будут интересны и зарубежным гостям", – написал Жестянников. Он отметил, что каждый год в Санкт-Петербург приезжают около 150 тысяч китайских туристов. Жестянников выразил уверенность, что Вологодчина также заинтересует гостей из Китая. "Обсудили и другие направления. Безусловно, выстраивать дипломатические отношения необходимо, и мы готовы работать в этом направлении", – написал глава Заксобрания.

https://ria.ru/20250220/vospitanie-2000560919.html

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вологодская область, россия, сергей жестянников, максим полетаев