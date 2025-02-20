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Жестянников: туризм – одно из интересных направлений для Вологодчины - РИА Новости, 20.02.2025
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Вологодская область
 
17:18 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/zhestyannikov-2000608488.html
Жестянников: туризм – одно из интересных направлений для Вологодчины
Жестянников: туризм – одно из интересных направлений для Вологодчины - РИА Новости, 20.02.2025
Жестянников: туризм – одно из интересных направлений для Вологодчины
Глава Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников обсудил международное межпарламентское сотрудничество с и. о. руководителя... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:18:00+03:00
2025-02-20T17:18:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников обсудил международное межпарламентское сотрудничество с и. о. руководителя территориального органа – представителя МИД России в Санкт-Петербурге Максимом Полетаевым. "Максим Геннадьевич выразил готовность определить интересные для нашего региона треки и помочь выстроить взаимодействие с парламентами других государств по примеру Санкт-Петербурга", – написал Жестянников в своем телеграм-канале. Председатель областного парламента отметил, что одним из интересных для региона направлений может стать туризм. "В 2027 году встречаем две крупные даты – 880-летие Вологды и Великого Устюга, 630-летие Кирилло-Белозерского монастыря. К этим датам готовятся масштабные проекты, которые будут интересны и зарубежным гостям", – написал Жестянников. Он отметил, что каждый год в Санкт-Петербург приезжают около 150 тысяч китайских туристов. Жестянников выразил уверенность, что Вологодчина также заинтересует гостей из Китая. "Обсудили и другие направления. Безусловно, выстраивать дипломатические отношения необходимо, и мы готовы работать в этом направлении", – написал глава Заксобрания.
https://ria.ru/20250220/vospitanie-2000560919.html
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вологодская область, россия, сергей жестянников, максим полетаев
Вологодская область, Вологодская область, Россия, Сергей Жестянников, Максим Полетаев
Жестянников: туризм – одно из интересных направлений для Вологодчины

Жестянников назвал туризм интересным направлением для Вологодской области

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников обсудил международное межпарламентское сотрудничество с и. о. руководителя территориального органа – представителя МИД России в Санкт-Петербурге Максимом Полетаевым.
"Максим Геннадьевич выразил готовность определить интересные для нашего региона треки и помочь выстроить взаимодействие с парламентами других государств по примеру Санкт-Петербурга", – написал Жестянников в своем телеграм-канале.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Жестянников: наша главная цель – воспитать настоящих патриотов
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Председатель областного парламента отметил, что одним из интересных для региона направлений может стать туризм.
"В 2027 году встречаем две крупные даты – 880-летие Вологды и Великого Устюга, 630-летие Кирилло-Белозерского монастыря. К этим датам готовятся масштабные проекты, которые будут интересны и зарубежным гостям", – написал Жестянников.
Он отметил, что каждый год в Санкт-Петербург приезжают около 150 тысяч китайских туристов. Жестянников выразил уверенность, что Вологодчина также заинтересует гостей из Китая.
"Обсудили и другие направления. Безусловно, выстраивать дипломатические отношения необходимо, и мы готовы работать в этом направлении", – написал глава Заксобрания.
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Вологодская областьВологодская областьРоссияСергей ЖестянниковМаксим Полетаев
 
 
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