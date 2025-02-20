Жестянников: туризм – одно из интересных направлений для Вологодчины
Жестянников назвал туризм интересным направлением для Вологодской области
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников обсудил международное межпарламентское сотрудничество с и. о. руководителя территориального органа – представителя МИД России в Санкт-Петербурге Максимом Полетаевым.
"Максим Геннадьевич выразил готовность определить интересные для нашего региона треки и помочь выстроить взаимодействие с парламентами других государств по примеру Санкт-Петербурга", – написал Жестянников в своем телеграм-канале.
Председатель областного парламента отметил, что одним из интересных для региона направлений может стать туризм.
"В 2027 году встречаем две крупные даты – 880-летие Вологды и Великого Устюга, 630-летие Кирилло-Белозерского монастыря. К этим датам готовятся масштабные проекты, которые будут интересны и зарубежным гостям", – написал Жестянников.
Он отметил, что каждый год в Санкт-Петербург приезжают около 150 тысяч китайских туристов. Жестянников выразил уверенность, что Вологодчина также заинтересует гостей из Китая.
"Обсудили и другие направления. Безусловно, выстраивать дипломатические отношения необходимо, и мы готовы работать в этом направлении", – написал глава Заксобрания.