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Местным властям на Украине поручили писать посты в поддержку Зеленского - РИА Новости, 20.02.2025
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17:37 20.02.2025 (обновлено: 17:42 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000613515.html
Местным властям на Украине поручили писать посты в поддержку Зеленского
Местным властям на Украине поручили писать посты в поддержку Зеленского - РИА Новости, 20.02.2025
Местным властям на Украине поручили писать посты в поддержку Зеленского
На Украине региональные власти получили распоряжение из Киева писать письма и посты в поддержку Владимира Зеленского на фоне критики со стороны президента США... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:37:00+03:00
2025-02-20T17:42:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
ирина геращенко
верховная рада украины
европейская солидарность
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. На Украине региональные власти получили распоряжение из Киева писать письма и посты в поддержку Владимира Зеленского на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа, сообщила в четверг депутат Верховной рады, представляющая партию экс-президента Петра Порошенко* "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. В среду Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что тот отказывается проводить голосование. Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента. Трамп также выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов. "Из разных регионов получаю сигналы, что центральная власть, в частности, офис Зеленского дали разнарядку регионам, врачам, учителям, лидерам общественного мнения писать письма и посты в поддержку Зеленского, а советам всех уровней принимать соответствующие заявления. Ну, сельсоветы и горсоветы до сих пор не отошли от заявлений в поддержку "формулы мира". Хоть последние события показывают всю искусственность подобных инициатив. Кто точно сейчас нуждается в поддержке, так это ВСУ и Украина", - написала Геращенко в своем Telegram-канале. Она добавила, что Зеленскому стоит прекратить войну с оппозицией, общаться с теми, кто может усилить украинскую переговорную позицию, переформатировать большинство и создать правительство национального спасения.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
https://ria.ru/20250220/rada-2000538345.html
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в мире, украина, владимир зеленский, ирина геращенко, верховная рада украины, европейская солидарность
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Ирина Геращенко, Верховная Рада Украины, Европейская солидарность
Местным властям на Украине поручили писать посты в поддержку Зеленского

Депутат Геращенко: местным властям поручили писать посты в поддержку Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. На Украине региональные власти получили распоряжение из Киева писать письма и посты в поддержку Владимира Зеленского на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа, сообщила в четверг депутат Верховной рады, представляющая партию экс-президента Петра Порошенко* "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.
В среду Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что тот отказывается проводить голосование. Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента. Трамп также выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
В Раде призвали Зеленского отказаться от участия в президентских выборах
Вчера, 13:47
"Из разных регионов получаю сигналы, что центральная власть, в частности, офис Зеленского дали разнарядку регионам, врачам, учителям, лидерам общественного мнения писать письма и посты в поддержку Зеленского, а советам всех уровней принимать соответствующие заявления. Ну, сельсоветы и горсоветы до сих пор не отошли от заявлений в поддержку "формулы мира". Хоть последние события показывают всю искусственность подобных инициатив. Кто точно сейчас нуждается в поддержке, так это ВСУ и Украина", - написала Геращенко в своем Telegram-канале.
Она добавила, что Зеленскому стоит прекратить войну с оппозицией, общаться с теми, кто может усилить украинскую переговорную позицию, переформатировать большинство и создать правительство национального спасения.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
В США рассказали о дерзком поступке Зеленского из-за заявления Трампа
Вчера, 13:08
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийИрина ГеращенкоВерховная Рада УкраиныЕвропейская солидарность
 
 
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