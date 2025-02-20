https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000613515.html

Местным властям на Украине поручили писать посты в поддержку Зеленского

Местным властям на Украине поручили писать посты в поддержку Зеленского - РИА Новости, 20.02.2025

Местным властям на Украине поручили писать посты в поддержку Зеленского

На Украине региональные власти получили распоряжение из Киева писать письма и посты в поддержку Владимира Зеленского на фоне критики со стороны президента США... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T17:37:00+03:00

2025-02-20T17:37:00+03:00

2025-02-20T17:42:00+03:00

в мире

украина

владимир зеленский

ирина геращенко

верховная рада украины

европейская солидарность

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. На Украине региональные власти получили распоряжение из Киева писать письма и посты в поддержку Владимира Зеленского на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа, сообщила в четверг депутат Верховной рады, представляющая партию экс-президента Петра Порошенко* "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. В среду Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что тот отказывается проводить голосование. Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента. Трамп также выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов. "Из разных регионов получаю сигналы, что центральная власть, в частности, офис Зеленского дали разнарядку регионам, врачам, учителям, лидерам общественного мнения писать письма и посты в поддержку Зеленского, а советам всех уровней принимать соответствующие заявления. Ну, сельсоветы и горсоветы до сих пор не отошли от заявлений в поддержку "формулы мира". Хоть последние события показывают всю искусственность подобных инициатив. Кто точно сейчас нуждается в поддержке, так это ВСУ и Украина", - написала Геращенко в своем Telegram-канале. Она добавила, что Зеленскому стоит прекратить войну с оппозицией, общаться с теми, кто может усилить украинскую переговорную позицию, переформатировать большинство и создать правительство национального спасения.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

https://ria.ru/20250220/rada-2000538345.html

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в мире, украина, владимир зеленский, ирина геращенко, верховная рада украины, европейская солидарность