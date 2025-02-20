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В Кремле прокомментировали риторику Зеленского - РИА Новости, 20.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 20.02.2025 (обновлено: 12:34 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000515215.html
В Кремле прокомментировали риторику Зеленского
В Кремле прокомментировали риторику Зеленского - РИА Новости, 20.02.2025
В Кремле прокомментировали риторику Зеленского
Риторика Владимира Зеленского и других представителей киевского режима оставляет желать лучшего, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:28:00+03:00
2025-02-20T12:34:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
владимир зеленский
дмитрий песков
дональд трамп
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Риторика Владимира Зеленского и других представителей киевского режима оставляет желать лучшего, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Риторика Зеленского и других представителей киевского режима в целом оставляет желать лучшего", - сказал Песков журналистам.Ранее в среду вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью британской газете Daily Mail, что нападки Владимира Зеленского на президента Дональда Трампа в публичном пространстве лишь навредят ему самому. Как отмечает издание, обострение риторики между Вашингтоном и Киевом происходит на фоне переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. Трамп ранее резко высказался о Зеленском в соцсети Truth Social, назвав его "диктатором без выборов" и предупредив, что тот "может потерять свою страну".
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украина, в мире, россия, сша, владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп
Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
В Кремле прокомментировали риторику Зеленского

Песков: риторика Зеленского и представителей Киева оставляет желать лучшего

© AP Photo / Alex BabenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Alex Babenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Риторика Владимира Зеленского и других представителей киевского режима оставляет желать лучшего, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Риторика Зеленского и других представителей киевского режима в целом оставляет желать лучшего", - сказал Песков журналистам.
Ранее в среду вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью британской газете Daily Mail, что нападки Владимира Зеленского на президента Дональда Трампа в публичном пространстве лишь навредят ему самому. Как отмечает издание, обострение риторики между Вашингтоном и Киевом происходит на фоне переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. Трамп ранее резко высказался о Зеленском в соцсети Truth Social, назвав его "диктатором без выборов" и предупредив, что тот "может потерять свою страну".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Заявления Трампа о Зеленском оставили Киев без альтернатив, пишет Bloomberg
Вчера, 11:57
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияСШАВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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