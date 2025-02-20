https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000515215.html

В Кремле прокомментировали риторику Зеленского

В Кремле прокомментировали риторику Зеленского - РИА Новости, 20.02.2025

В Кремле прокомментировали риторику Зеленского

Риторика Владимира Зеленского и других представителей киевского режима оставляет желать лучшего, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T12:28:00+03:00

2025-02-20T12:28:00+03:00

2025-02-20T12:34:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Риторика Владимира Зеленского и других представителей киевского режима оставляет желать лучшего, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Риторика Зеленского и других представителей киевского режима в целом оставляет желать лучшего", - сказал Песков журналистам.Ранее в среду вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью британской газете Daily Mail, что нападки Владимира Зеленского на президента Дональда Трампа в публичном пространстве лишь навредят ему самому. Как отмечает издание, обострение риторики между Вашингтоном и Киевом происходит на фоне переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. Трамп ранее резко высказался о Зеленском в соцсети Truth Social, назвав его "диктатором без выборов" и предупредив, что тот "может потерять свою страну".

https://ria.ru/20250220/ukraina-2000508179.html

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россия

сша

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, в мире, россия, сша, владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп