Маск заявил, что Зеленский не может выступать от имени народа Украины
Маск заявил, что Зеленский не имеет права представлять народ Украины до выборов
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что Владимир Зеленский не может говорить от имени народа Украины, пока не согласится на проведение выборов и не восстановит в стране свободу массовой информации.
Таким образом Маск прокомментировал публикацию официального аккаунта Белого дома по борьбе с дезинформацией, которая была посвящена выборам при действующем военном положении. Как отметил аккаунт, выборы в США проходили во время гражданской войны и Второй мировой войны, поэтому Зеленскому тоже стоит провести выборы на Украине.
"Зеленский не может претендовать на то, чтобы представлять волю народа Украины, пока он не восстановит свободу массовой информации и не перестанет отменять выборы", - написал Маск.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
В среду президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он добавил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, затем выпрашивал у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.
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