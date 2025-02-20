https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000439894.html

Маск заявил, что Зеленский не может выступать от имени народа Украины

Маск заявил, что Зеленский не может выступать от имени народа Украины - РИА Новости, 20.02.2025

Маск заявил, что Зеленский не может выступать от имени народа Украины

Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что Владимир Зеленский не может говорить от имени народа Украины, пока не согласится на проведение... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T03:10:00+03:00

2025-02-20T03:10:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что Владимир Зеленский не может говорить от имени народа Украины, пока не согласится на проведение выборов и не восстановит в стране свободу массовой информации. Таким образом Маск прокомментировал публикацию официального аккаунта Белого дома по борьбе с дезинформацией, которая была посвящена выборам при действующем военном положении. Как отметил аккаунт, выборы в США проходили во время гражданской войны и Второй мировой войны, поэтому Зеленскому тоже стоит провести выборы на Украине. "Зеленский не может претендовать на то, чтобы представлять волю народа Украины, пока он не восстановит свободу массовой информации и не перестанет отменять выборы", - написал Маск. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. В среду президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он добавил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, затем выпрашивал у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.

https://ria.ru/20250220/tramp-2000437931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, владимир зеленский, илон маск, дональд трамп