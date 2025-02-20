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Маск заявил, что Зеленский не может выступать от имени народа Украины - РИА Новости, 20.02.2025
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03:10 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000439894.html
Маск заявил, что Зеленский не может выступать от имени народа Украины
Маск заявил, что Зеленский не может выступать от имени народа Украины - РИА Новости, 20.02.2025
Маск заявил, что Зеленский не может выступать от имени народа Украины
Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что Владимир Зеленский не может говорить от имени народа Украины, пока не согласится на проведение... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T03:10:00+03:00
2025-02-20T03:10:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что Владимир Зеленский не может говорить от имени народа Украины, пока не согласится на проведение выборов и не восстановит в стране свободу массовой информации. Таким образом Маск прокомментировал публикацию официального аккаунта Белого дома по борьбе с дезинформацией, которая была посвящена выборам при действующем военном положении. Как отметил аккаунт, выборы в США проходили во время гражданской войны и Второй мировой войны, поэтому Зеленскому тоже стоит провести выборы на Украине. "Зеленский не может претендовать на то, чтобы представлять волю народа Украины, пока он не восстановит свободу массовой информации и не перестанет отменять выборы", - написал Маск. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. В среду президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он добавил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, затем выпрашивал у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.
https://ria.ru/20250220/tramp-2000437931.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, илон маск, дональд трамп
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Илон Маск, Дональд Трамп
Маск заявил, что Зеленский не может выступать от имени народа Украины

Маск заявил, что Зеленский не имеет права представлять народ Украины до выборов

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что Владимир Зеленский не может говорить от имени народа Украины, пока не согласится на проведение выборов и не восстановит в стране свободу массовой информации.
Таким образом Маск прокомментировал публикацию официального аккаунта Белого дома по борьбе с дезинформацией, которая была посвящена выборам при действующем военном положении. Как отметил аккаунт, выборы в США проходили во время гражданской войны и Второй мировой войны, поэтому Зеленскому тоже стоит провести выборы на Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Зеленский отказывается проводить выборы, заявил Трамп
02:40
"Зеленский не может претендовать на то, чтобы представлять волю народа Украины, пока он не восстановит свободу массовой информации и не перестанет отменять выборы", - написал Маск.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
В среду президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он добавил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, затем выпрашивал у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Украина разрушена, заявил Трамп
Вчера, 18:57
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийИлон МаскДональд Трамп
 
 
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