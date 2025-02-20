В США разочаровались от заявлений Зеленского про Трампа, сообщает CNN
CNN: обвинения Зеленского в адрес Трампа вызвали разочарование в США
© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Публичные заявления Владимира Зеленского с критикой в адрес президента США Дональда Трампа, за которыми с растущим беспокойством в последнее время следили помощники американского лидера, вызвали разочарование в США, вынудили Трампа ответить напрямую и "сводят на нет" возможность урегулирования конфликта на Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Как сообщает телеканал, в последнее время помощники Трампа внимательно и с растущим беспокойством следят за публичными заявлениями Зеленского, в частности, за его критикой исключения Украины из переговоров РФ и США в Саудовской Аравии
"Их разочарование росло до среды... Но оно выплеснулось наружу после того, как Зеленский сообщил журналистам в своем офисе в Киеве, что Трамп живет в дезинформационном пространстве", - сообщает телеканал.
"Это разочарование. Существует сильное и обоснованное ощущение, что эта жестокая война должна прекратиться и что этот путь сводится на нет публичным заявлением Зеленского", - заявил неназванный представитель Белого дома.
Ранее Зеленский заявил, что американский президент живет в дезинформационном пространстве, нервно отреагировав таким образом на заявление Трампа о снижении его рейтинга до 4%.
Трамп в среду разместил пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Владимира Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
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