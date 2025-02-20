https://ria.ru/20250220/zajavlenija-2000544936.html

В США разочаровались от заявлений Зеленского про Трампа, сообщает CNN

В США разочаровались от заявлений Зеленского про Трампа, сообщает CNN - РИА Новости, 20.02.2025

В США разочаровались от заявлений Зеленского про Трампа, сообщает CNN

Публичные заявления Владимира Зеленского с критикой в адрес президента США Дональда Трампа, за которыми с растущим беспокойством в последнее время следили... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T14:11:00+03:00

2025-02-20T14:11:00+03:00

2025-02-20T14:27:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Публичные заявления Владимира Зеленского с критикой в адрес президента США Дональда Трампа, за которыми с растущим беспокойством в последнее время следили помощники американского лидера, вызвали разочарование в США, вынудили Трампа ответить напрямую и "сводят на нет" возможность урегулирования конфликта на Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников. Как сообщает телеканал, в последнее время помощники Трампа внимательно и с растущим беспокойством следят за публичными заявлениями Зеленского, в частности, за его критикой исключения Украины из переговоров РФ и США в Саудовской Аравии "Их разочарование росло до среды... Но оно выплеснулось наружу после того, как Зеленский сообщил журналистам в своем офисе в Киеве, что Трамп живет в дезинформационном пространстве", - сообщает телеканал. Как сообщил один из чиновников, Трамп в частном порядке сказал помощникам, которые были с ним во Флориде, что он хочет ответить напрямую, что привело к публикации его поста с критикой в соцсетях. По данным CNN, Трамп выпустил "дипломатическую ракету" по пути в свой гольф-клуб в Майами. "Это разочарование. Существует сильное и обоснованное ощущение, что эта жестокая война должна прекратиться и что этот путь сводится на нет публичным заявлением Зеленского", - заявил неназванный представитель Белого дома. Ранее Зеленский заявил, что американский президент живет в дезинформационном пространстве, нервно отреагировав таким образом на заявление Трампа о снижении его рейтинга до 4%. Трамп в среду разместил пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Владимира Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.

https://ria.ru/20250219/peregovory-2000183128.html

https://ria.ru/20250219/tramp-2000408009.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп