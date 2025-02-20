https://ria.ru/20250220/zadachi-2000596275.html
Руденя определил задачи реализации Адресной инвестиционной программы
Руденя определил задачи реализации Адресной инвестиционной программы - РИА Новости, 20.02.2025
Руденя определил задачи реализации Адресной инвестиционной программы
На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени в четверг рассмотрены итоги реализации региональной Адресной... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T16:38:00+03:00
2025-02-20T16:38:00+03:00
2025-02-20T16:38:00+03:00
тверская область
ржев
игорь руденя
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени в четверг рассмотрены итоги реализации региональной Адресной инвестиционной программы (АИП) в 2024 году и задачи на 2025 – 2027 годы, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Для тверского региона основным инструментом комплексного развития социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры является Адресная инвестиционная программа. Очень важно, чтобы она соответствовала стратегии развития нашего региона. Для нас главные задачи связаны с демографией. Люди будут жить и работать там, где есть необходимые объекты, транспортная доступность, проводятся интересные культурные мероприятия. Там, где звучит детский смех", - сказал Руденя, слова которого приводит пресс-служба. В 2024 году по АИП введены в эксплуатацию 30 объектов. Среди них социально значимые – две школы, детская поликлиника и медицинский центр, два спортивных центра. Продолжилась газификация региона, включая строительство газопроводов и сетей в ранее негазифицированных муниципалитетах. В частности, введены в эксплуатацию сети в Нелидове, Оленине, Максатихе, построены блочно-модульные котельные в ряде муниципалитетов. Реализуются крупные дорожные проекты, например, создание транспортной хорды между трассами М-10 "Россия" и М-11 "Нева". В 2025 – 2027 годах будет продолжено строительство важных для развития региона объектов, в том числе по новым национальным проектам. Это Детская областная клиническая больница и Бежецкая ЦРБ, школы в Максатихе, Вахонине и Дмитровой Горе Конаковского округа, Западный мост, подъезды к промышленным площадкам и социальным учреждениям, водозаборные сооружения в Ржеве, газовые котельные и другие объекты. Руденя поставил задачу Минэкономразвития, министерству строительства, всем ответственным ведомствам, принимающим участие в реализации Адресной инвестиционной программы: обеспечить постоянный контроль выполнения работ и качества реализации заявленных проектов со стороны исполнительных органов, подведомственных учреждений, муниципальных администраций.
https://ria.ru/20250211/meropriyatiya-1998635821.html
https://ria.ru/20250210/zdravookhranenie-1998430737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржев, игорь руденя, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Тверская область, Ржев, Игорь Руденя, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Руденя определил задачи реализации Адресной инвестиционной программы
Игорь Руденя определил задачи реализации Адресной инвестиционной программы
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени в четверг рассмотрены итоги реализации региональной Адресной инвестиционной программы (АИП) в 2024 году и задачи на 2025 – 2027 годы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Для тверского региона основным инструментом комплексного развития социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры является Адресная инвестиционная программа. Очень важно, чтобы она соответствовала стратегии развития нашего региона. Для нас главные задачи связаны с демографией. Люди будут жить и работать там, где есть необходимые объекты, транспортная доступность, проводятся интересные культурные мероприятия. Там, где звучит детский смех", - сказал Руденя, слова которого приводит пресс-служба.
В 2024 году по АИП введены в эксплуатацию 30 объектов. Среди них социально значимые – две школы, детская поликлиника и медицинский центр, два спортивных центра.
Продолжилась газификация региона, включая строительство газопроводов и сетей в ранее негазифицированных муниципалитетах. В частности, введены в эксплуатацию сети в Нелидове, Оленине, Максатихе, построены блочно-модульные котельные в ряде муниципалитетов.
Реализуются крупные дорожные проекты, например, создание транспортной хорды между трассами М-10 "Россия" и М-11 "Нева".
В 2025 – 2027 годах будет продолжено строительство важных для развития региона объектов, в том числе по новым национальным проектам. Это Детская областная клиническая больница и Бежецкая ЦРБ, школы в Максатихе, Вахонине и Дмитровой Горе Конаковского округа, Западный мост, подъезды к промышленным площадкам и социальным учреждениям, водозаборные сооружения в Ржеве
, газовые котельные и другие объекты.
Руденя поставил задачу Минэкономразвития
, министерству строительства, всем ответственным ведомствам, принимающим участие в реализации Адресной инвестиционной программы: обеспечить постоянный контроль выполнения работ и качества реализации заявленных проектов со стороны исполнительных органов, подведомственных учреждений, муниципальных администраций.