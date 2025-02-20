https://ria.ru/20250220/zadachi-2000596275.html

Руденя определил задачи реализации Адресной инвестиционной программы

Руденя определил задачи реализации Адресной инвестиционной программы - РИА Новости, 20.02.2025

Руденя определил задачи реализации Адресной инвестиционной программы

На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени в четверг рассмотрены итоги реализации региональной Адресной... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T16:38:00+03:00

2025-02-20T16:38:00+03:00

2025-02-20T16:38:00+03:00

тверская область

ржев

игорь руденя

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени в четверг рассмотрены итоги реализации региональной Адресной инвестиционной программы (АИП) в 2024 году и задачи на 2025 – 2027 годы, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Для тверского региона основным инструментом комплексного развития социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры является Адресная инвестиционная программа. Очень важно, чтобы она соответствовала стратегии развития нашего региона. Для нас главные задачи связаны с демографией. Люди будут жить и работать там, где есть необходимые объекты, транспортная доступность, проводятся интересные культурные мероприятия. Там, где звучит детский смех", - сказал Руденя, слова которого приводит пресс-служба. В 2024 году по АИП введены в эксплуатацию 30 объектов. Среди них социально значимые – две школы, детская поликлиника и медицинский центр, два спортивных центра. Продолжилась газификация региона, включая строительство газопроводов и сетей в ранее негазифицированных муниципалитетах. В частности, введены в эксплуатацию сети в Нелидове, Оленине, Максатихе, построены блочно-модульные котельные в ряде муниципалитетов. Реализуются крупные дорожные проекты, например, создание транспортной хорды между трассами М-10 "Россия" и М-11 "Нева". В 2025 – 2027 годах будет продолжено строительство важных для развития региона объектов, в том числе по новым национальным проектам. Это Детская областная клиническая больница и Бежецкая ЦРБ, школы в Максатихе, Вахонине и Дмитровой Горе Конаковского округа, Западный мост, подъезды к промышленным площадкам и социальным учреждениям, водозаборные сооружения в Ржеве, газовые котельные и другие объекты. Руденя поставил задачу Минэкономразвития, министерству строительства, всем ответственным ведомствам, принимающим участие в реализации Адресной инвестиционной программы: обеспечить постоянный контроль выполнения работ и качества реализации заявленных проектов со стороны исполнительных органов, подведомственных учреждений, муниципальных администраций.

https://ria.ru/20250211/meropriyatiya-1998635821.html

https://ria.ru/20250210/zdravookhranenie-1998430737.html

ржев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ржев, игорь руденя, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)