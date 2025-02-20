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Глава Якутии дал старт историко-патриотическому проекту "Бастионы памяти" - РИА Новости, 20.02.2025
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Республика Саха (Якутия)
 
16:10 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/yakutiya-2000586925.html
Глава Якутии дал старт историко-патриотическому проекту "Бастионы памяти"
Глава Якутии дал старт историко-патриотическому проекту "Бастионы памяти" - РИА Новости, 20.02.2025
Глава Якутии дал старт историко-патриотическому проекту "Бастионы памяти"
Глава Якутии Айсен Николаев дал старт межрегиональному историко-патриотическому проекту "Бастионы памяти", сообщила пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T16:10:00+03:00
2025-02-20T16:10:00+03:00
республика саха (якутия)
россия
волгоград
старорусский район
айсен николаев
синергия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 20 фев - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев дал старт межрегиональному историко-патриотическому проекту "Бастионы памяти", сообщила пресс-служба главы и правительства республики. "В преддверии Дня защитника Отечества Айсен Николаев дал старт межрегиональному историко-патриотическому проекту "Бастионы памяти". В рамках него создадут мемориальные комплексы воинам-якутянам в местах кровопролитных боев в годы Великой Отечественной войны. Первые "Бастионы памяти" появятся в Калужской, Смоленской и Псковской областях", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что персоналии 2263 жителей Якутии, погибших на этих землях, выявлены в рамках масштабной поисковой работы. Они будут высечены на гранитных плитах мемориалов в трех регионах России. Памятники будут изготовлены на народные средства, собранные крупными предприятиями, государственными и негосударственными фондами, муниципалитетами, общественностью, а также потомками воинов-якутян, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. "В годы Великой Отечественной войны на защиту Родины встали 65 тысяч наших земляков. Из них 38 тысяч пали на полях сражений, многие до сих пор не имеют своей могилы. Долгие годы Якутия упорно занималась восстановлением памяти о наших бойцах. Большая работа начиналась ещё во времена первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева. Эту благородную миссию якутяне продолжают по сей день. Имена 2263 солдат, которые стали известны по итогам масштабной поисковой работы, мы увековечим в рамках проекта "Бастионы памяти". Уверен, благодаря общим усилиям список павших воинов будет постоянно пополняться", - приводятся слова главы региона. По информации организаторов, эскиз памятника определили по итогам открытого конкурса, победителем которого стала якутянка, студентка 4-го курса факультета дизайна Московского финансово-промышленного университета "Синергия" Екатерина Дмитриева. "В рамках проекта "Бастионы памяти" также установят памятный знак воинам-якутянам, принимавшим участие в Сталинградской битве, на Мамаевом кургане в Волгограде. Его эскиз создан якутским архитектором, участником республиканского проекта "Сохраним памятники" Андреем Ядрихинским... Кроме того, включена установка памятных плит с именами воинов-якутян у памятника "Воинам-якутянам – защитникам Старорусского района" в Наговском сельском поселении Старорусского района Новгородской области", - информирует пресс-служба. Проект инициирован в Год защитника Отчества в России и защитника Родины в Якутии. Он реализуется при поддержке департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры России, департамента культуры Минобороны России, региональных властей Калужской, Смоленской, Псковской и Волгоградской областей.
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россия, волгоград, старорусский район, айсен николаев, синергия, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Россия, Волгоград, Старорусский район, Айсен Николаев, Синергия, Республика Саха (Якутия)
Глава Якутии дал старт историко-патриотическому проекту "Бастионы памяти"

Губернатор Якутии дал старт историко-патриотическому проекту "Бастионы памяти"

© Фото : Пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)Историко-патриотическому проекту "Бастионы памяти"
Историко-патриотическому проекту Бастионы памяти - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : Пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)
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ЯКУТСК, 20 фев - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев дал старт межрегиональному историко-патриотическому проекту "Бастионы памяти", сообщила пресс-служба главы и правительства республики.
"В преддверии Дня защитника Отечества Айсен Николаев дал старт межрегиональному историко-патриотическому проекту "Бастионы памяти". В рамках него создадут мемориальные комплексы воинам-якутянам в местах кровопролитных боев в годы Великой Отечественной войны. Первые "Бастионы памяти" появятся в Калужской, Смоленской и Псковской областях", - рассказали в пресс-службе.
© Фото : Пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)Историко-патриотическому проекту "Бастионы памяти"
Историко-патриотическому проекту Бастионы памяти - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : Пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)
Отмечается, что персоналии 2263 жителей Якутии, погибших на этих землях, выявлены в рамках масштабной поисковой работы. Они будут высечены на гранитных плитах мемориалов в трех регионах России. Памятники будут изготовлены на народные средства, собранные крупными предприятиями, государственными и негосударственными фондами, муниципалитетами, общественностью, а также потомками воинов-якутян, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.
"В годы Великой Отечественной войны на защиту Родины встали 65 тысяч наших земляков. Из них 38 тысяч пали на полях сражений, многие до сих пор не имеют своей могилы. Долгие годы Якутия упорно занималась восстановлением памяти о наших бойцах. Большая работа начиналась ещё во времена первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева. Эту благородную миссию якутяне продолжают по сей день. Имена 2263 солдат, которые стали известны по итогам масштабной поисковой работы, мы увековечим в рамках проекта "Бастионы памяти". Уверен, благодаря общим усилиям список павших воинов будет постоянно пополняться", - приводятся слова главы региона.
© Фото : Пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)Глава Якутии Айсен Николаев
Глава Якутии дал старт историко-патриотическому проекту Бастионы памяти - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : Пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)
Глава Якутии Айсен Николаев
По информации организаторов, эскиз памятника определили по итогам открытого конкурса, победителем которого стала якутянка, студентка 4-го курса факультета дизайна Московского финансово-промышленного университета "Синергия" Екатерина Дмитриева.
"В рамках проекта "Бастионы памяти" также установят памятный знак воинам-якутянам, принимавшим участие в Сталинградской битве, на Мамаевом кургане в Волгограде. Его эскиз создан якутским архитектором, участником республиканского проекта "Сохраним памятники" Андреем Ядрихинским... Кроме того, включена установка памятных плит с именами воинов-якутян у памятника "Воинам-якутянам – защитникам Старорусского района" в Наговском сельском поселении Старорусского района Новгородской области", - информирует пресс-служба.
Проект инициирован в Год защитника Отчества в России и защитника Родины в Якутии. Он реализуется при поддержке департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры России, департамента культуры Минобороны России, региональных властей Калужской, Смоленской, Псковской и Волгоградской областей.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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