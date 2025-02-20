https://ria.ru/20250220/yakutiya-2000568861.html

Снежное изображение на озере создали в Якутии к 80-летию Великой Победы

Снежное изображение на озере создали в Якутии к 80-летию Великой Победы - РИА Новости, 20.02.2025

Снежное изображение на озере создали в Якутии к 80-летию Великой Победы

Снежное изображение на озере Чурапча создали в Якутии к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил глава республики Айсен Николаев в своем... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T15:16:00+03:00

2025-02-20T15:16:00+03:00

2025-02-20T15:16:00+03:00

республика саха (якутия)

айсен николаев

республика саха (якутия)

80-летие победы в великой отечественной войне

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ЯКУТСК, 20 фев - РИА Новости. Снежное изображение на озере Чурапча создали в Якутии к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале. "На льду озера Чурапча создано огромное снежное изображение, приуроченное к 80-летию Победы. Более 7200 квадратных метров снежного полотна ожили под руками талантливой команды чурапчинских художников под руководством Сергея Федорова и 130 добровольцев", - рассказал Николаев. По словам главы региона, масштабная картина - не просто художественный проект, это дань уважения подвигу предков, напоминание о цене мирного неба над головой. "Уникальный проект, объединивший сердца многих, стал настоящим подарком для всех жителей и гостей улуса в преддверии праздника. Большое спасибо всем, кто принимал участие в создании этого величественного произведения!" - поблагодарил он.

https://ria.ru/20250219/yakutiya-2000236910.html

республика саха (якутия)

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айсен николаев, республика саха (якутия), 80-летие победы в великой отечественной войне