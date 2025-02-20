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Снежное изображение на озере создали в Якутии к 80-летию Великой Победы - РИА Новости, 20.02.2025
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Республика Саха (Якутия)
 
15:16 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/yakutiya-2000568861.html
Снежное изображение на озере создали в Якутии к 80-летию Великой Победы
Снежное изображение на озере создали в Якутии к 80-летию Великой Победы - РИА Новости, 20.02.2025
Снежное изображение на озере создали в Якутии к 80-летию Великой Победы
Снежное изображение на озере Чурапча создали в Якутии к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил глава республики Айсен Николаев в своем... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T15:16:00+03:00
2025-02-20T15:16:00+03:00
республика саха (якутия)
айсен николаев
республика саха (якутия)
80-летие победы в великой отечественной войне
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ЯКУТСК, 20 фев - РИА Новости. Снежное изображение на озере Чурапча создали в Якутии к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале. "На льду озера Чурапча создано огромное снежное изображение, приуроченное к 80-летию Победы. Более 7200 квадратных метров снежного полотна ожили под руками талантливой команды чурапчинских художников под руководством Сергея Федорова и 130 добровольцев", - рассказал Николаев. По словам главы региона, масштабная картина - не просто художественный проект, это дань уважения подвигу предков, напоминание о цене мирного неба над головой. "Уникальный проект, объединивший сердца многих, стал настоящим подарком для всех жителей и гостей улуса в преддверии праздника. Большое спасибо всем, кто принимал участие в создании этого величественного произведения!" - поблагодарил он.
https://ria.ru/20250219/yakutiya-2000236910.html
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айсен николаев, республика саха (якутия), 80-летие победы в великой отечественной войне
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Снежное изображение на озере создали в Якутии к 80-летию Великой Победы

В Якутии к 80-летию Великой Победы на озере Чурапча создали снежное изображение

© Фото : Департамент информационной политики РС(Я)Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : Департамент информационной политики РС(Я)
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
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ЯКУТСК, 20 фев - РИА Новости. Снежное изображение на озере Чурапча создали в Якутии к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале.
"На льду озера Чурапча создано огромное снежное изображение, приуроченное к 80-летию Победы. Более 7200 квадратных метров снежного полотна ожили под руками талантливой команды чурапчинских художников под руководством Сергея Федорова и 130 добровольцев", - рассказал Николаев.
По словам главы региона, масштабная картина - не просто художественный проект, это дань уважения подвигу предков, напоминание о цене мирного неба над головой.
"Уникальный проект, объединивший сердца многих, стал настоящим подарком для всех жителей и гостей улуса в преддверии праздника. Большое спасибо всем, кто принимал участие в создании этого величественного произведения!" - поблагодарил он.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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