В Харькове прогремели взрывы
В Харькове после воздушной тревоги прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Серия взрывов была слышна в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"В Харькове была слышна серия взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
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Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области по состоянию на 1.36 мск звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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