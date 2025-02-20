https://ria.ru/20250220/vsu-2000564051.html

Украинский пленный рассказал, как ВСУ угрожали его родственникам

Украинский пленный рассказал, как ВСУ угрожали его родственникам - РИА Новости, 20.02.2025

Украинский пленный рассказал, как ВСУ угрожали его родственникам

Пленный украинский военнослужащий Николай Барабащюк рассказал на видео от Минобороны РФ, как командование ВСУ угрожало, что его родственникам "будет плохо",... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T14:54:00+03:00

2025-02-20T14:54:00+03:00

2025-02-20T14:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ровно

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Николай Барабащюк рассказал на видео от Минобороны РФ, как командование ВСУ угрожало, что его родственникам "будет плохо", если он сдастся в плен. "Поймали на улице, полиция, и забрали в Черновцы, там ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки - ред.), и сразу же (туда - ред.) привезли. Нас кинули в учебку, в Ровно... Сказали, если в плен сдамся, то моим родственникам будет очень плохо", - сказал Барабащюк. По его словам, из-за больных ног он не смог бежать с позиции. "Меня бросили просто без связи, без ничего. Нашел блиндаж и там сидел, где-то через сутки меня русские штурмовики нашли", - сказал пленный.

https://ria.ru/20250111/ukraina-1993227724.html

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ровно

украина

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черновцы, ровно, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, в мире, украина