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СМИ: Хегсет заявил Киеву о возможном выводе части ВС США из Европы - РИА Новости, 20.02.2025
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10:07 20.02.2025 (обновлено: 11:48 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/voyska-2000477916.html
СМИ: Хегсет заявил Киеву о возможном выводе части ВС США из Европы
СМИ: Хегсет заявил Киеву о возможном выводе части ВС США из Европы - РИА Новости, 20.02.2025
СМИ: Хегсет заявил Киеву о возможном выводе части ВС США из Европы
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил украинским чиновникам, что Вашингтон может вывести большую часть ВС США из Европы, сообщил NBC со ссылкой на американских... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T10:07:00+03:00
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в мире
сша
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европа
пит хегсет
дональд трамп
министерство обороны сша
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил украинским чиновникам, что Вашингтон может вывести большую часть ВС США из Европы, сообщил NBC со ссылкой на американских госслужащих."Хегсет ошеломил украинцев, когда он сказал им в ходе встречи с Зеленским, что администрация Трампа рассматривает возможность вывода большой части американских сил из Европы", — говорится в материале.Телеканал добавил, что его слова обеспокоили украинских чиновников.По данным NBC, подобный шаг возможен, поскольку США хотят уделить большее внимание Азиатско-Тихоокеанскому региону и границе с Мексикой.В Пентагоне заявили телеканалу, что Хегсет не делал объявлений о выводе американских войск из Европы.В понедельник обозреватель Financial Times Гидеон Рахман написал, что президент США Дональд Трамп может вывести американских военных из Прибалтики и западных стран Европы на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту.Позднее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Россия не видит ничего, что могло бы свидетельствовать о подготовке вывода американских войск из стран Балтии.
https://ria.ru/20250217/nato-1999848741.html
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в мире, сша, россия, европа, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша, александр грушко
В мире, США, Россия, Европа, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Александр Грушко
СМИ: Хегсет заявил Киеву о возможном выводе части ВС США из Европы

NBC: Хегсет заявил Киеву о возможном выводе большой части войск США из Европы

© AP Photo / Virginia MayoГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил украинским чиновникам, что Вашингтон может вывести большую часть ВС США из Европы, сообщил NBC со ссылкой на американских госслужащих.
"Хегсет ошеломил украинцев, когда он сказал им в ходе встречи с Зеленским, что администрация Трампа рассматривает возможность вывода большой части американских сил из Европы", — говорится в материале.
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Телеканал добавил, что его слова обеспокоили украинских чиновников.
По данным NBC, подобный шаг возможен, поскольку США хотят уделить большее внимание Азиатско-Тихоокеанскому региону и границе с Мексикой.
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В Пентагоне заявили телеканалу, что Хегсет не делал объявлений о выводе американских войск из Европы.
В понедельник обозреватель Financial Times Гидеон Рахман написал, что президент США Дональд Трамп может вывести американских военных из Прибалтики и западных стран Европы на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту.
Позднее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Россия не видит ничего, что могло бы свидетельствовать о подготовке вывода американских войск из стран Балтии.
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В миреСШАРоссияЕвропаПит ХегсетДональд ТрампМинистерство обороны СШААлександр Грушко
 
 
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