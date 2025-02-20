https://ria.ru/20250220/vospitanie-2000560919.html

Жестянников: наша главная цель – воспитать настоящих патриотов

Жестянников: наша главная цель – воспитать настоящих патриотов - РИА Новости, 20.02.2025

Жестянников: наша главная цель – воспитать настоящих патриотов

Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников назвал главной целью воспитание здоровой молодежи с понятными принципами и... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T14:47:00+03:00

2025-02-20T14:47:00+03:00

2025-02-20T14:47:00+03:00

вологодская область

сергей жестянников

георгий филимонов

юнармия

молодая гвардия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников назвал главной целью воспитание здоровой молодежи с понятными принципами и настоящих патриотов, сообщает пресс-служба облпарламента. На заседании Дискуссионного клуба при Молодежном парламенте Вологодской области Жестянников заверил, что сейчас большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи и этой работой нужно заниматься в системе. "Об этом говорили и президент России Владимир Путин, и губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Будем продолжать эту важную работу. Наша главная цель – воспитать здоровую молодежь с понятными принципами, устремлениями и желаниями, настоящих патриотов", – приводит пресс-служба слова председателя Законодательного Собрания региона. Мероприятие прошло в Региональном центре патриотического воспитания в преддверии Дня защитника Отечества. Темой заседания выбрана "На грани возможного: героизм и нештатные ситуации в армии". Жестянников подчеркнул актуальность темы в преддверии 80-летия Великой Победы. В мероприятии участвовали заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев, а также школьники и студенты региона, представители Юнармии, "Молодой гвардии" и других общественных организаций. Отвечая на вопрос участника заседания, Жестянников отметил, что поддержка бойцов СВО, их родных и семей важна на государственном уровне. "Мы работаем в этом направлении. Необходима социальная защищенность. В условиях, когда человек востребован, ему уделяется внимание, он быстро восстановится", – сказал глава регионального парламента.

https://ria.ru/20250220/vologda-2000472304.html

https://ria.ru/20250213/glonass-1999069063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сергей жестянников, георгий филимонов, юнармия, молодая гвардия