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Жестянников: наша главная цель – воспитать настоящих патриотов - РИА Новости, 20.02.2025
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Вологодская область
 
14:47 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/vospitanie-2000560919.html
Жестянников: наша главная цель – воспитать настоящих патриотов
Жестянников: наша главная цель – воспитать настоящих патриотов - РИА Новости, 20.02.2025
Жестянников: наша главная цель – воспитать настоящих патриотов
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников назвал главной целью воспитание здоровой молодежи с понятными принципами и... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T14:47:00+03:00
2025-02-20T14:47:00+03:00
вологодская область
сергей жестянников
георгий филимонов
юнармия
молодая гвардия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников назвал главной целью воспитание здоровой молодежи с понятными принципами и настоящих патриотов, сообщает пресс-служба облпарламента. На заседании Дискуссионного клуба при Молодежном парламенте Вологодской области Жестянников заверил, что сейчас большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи и этой работой нужно заниматься в системе. "Об этом говорили и президент России Владимир Путин, и губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Будем продолжать эту важную работу. Наша главная цель – воспитать здоровую молодежь с понятными принципами, устремлениями и желаниями, настоящих патриотов", – приводит пресс-служба слова председателя Законодательного Собрания региона. Мероприятие прошло в Региональном центре патриотического воспитания в преддверии Дня защитника Отечества. Темой заседания выбрана "На грани возможного: героизм и нештатные ситуации в армии". Жестянников подчеркнул актуальность темы в преддверии 80-летия Великой Победы. В мероприятии участвовали заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев, а также школьники и студенты региона, представители Юнармии, "Молодой гвардии" и других общественных организаций. Отвечая на вопрос участника заседания, Жестянников отметил, что поддержка бойцов СВО, их родных и семей важна на государственном уровне. "Мы работаем в этом направлении. Необходима социальная защищенность. В условиях, когда человек востребован, ему уделяется внимание, он быстро восстановится", – сказал глава регионального парламента.
https://ria.ru/20250220/vologda-2000472304.html
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сергей жестянников, георгий филимонов, юнармия, молодая гвардия
Вологодская область, Сергей Жестянников, Георгий Филимонов, Юнармия, Молодая гвардия
Жестянников: наша главная цель – воспитать настоящих патриотов

Жестянников назвал главной целью воспитание настоящих патриотов

© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников назвал главной целью воспитание здоровой молодежи с понятными принципами и настоящих патриотов, сообщает пресс-служба облпарламента.
На заседании Дискуссионного клуба при Молодежном парламенте Вологодской области Жестянников заверил, что сейчас большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи и этой работой нужно заниматься в системе.
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"Об этом говорили и президент России Владимир Путин, и губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Будем продолжать эту важную работу. Наша главная цель – воспитать здоровую молодежь с понятными принципами, устремлениями и желаниями, настоящих патриотов", – приводит пресс-служба слова председателя Законодательного Собрания региона.
Мероприятие прошло в Региональном центре патриотического воспитания в преддверии Дня защитника Отечества. Темой заседания выбрана "На грани возможного: героизм и нештатные ситуации в армии". Жестянников подчеркнул актуальность темы в преддверии 80-летия Великой Победы.
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В мероприятии участвовали заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев, а также школьники и студенты региона, представители Юнармии, "Молодой гвардии" и других общественных организаций.
Отвечая на вопрос участника заседания, Жестянников отметил, что поддержка бойцов СВО, их родных и семей важна на государственном уровне.
"Мы работаем в этом направлении. Необходима социальная защищенность. В условиях, когда человек востребован, ему уделяется внимание, он быстро восстановится", – сказал глава регионального парламента.
 
Вологодская областьСергей ЖестянниковГеоргий ФилимоновЮнармияМолодая гвардия
 
 
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