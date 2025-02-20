https://ria.ru/20250220/volontery-2000521728.html

Волонтеры из Астрахани доставили в зону СВО около 30 тонн гумпомощи

Волонтеры из Астрахани доставили в зону СВО около 30 тонн гумпомощи - РИА Новости, 20.02.2025

Волонтеры из Астрахани доставили в зону СВО около 30 тонн гумпомощи

Около 30 тонн гуманитарной помощи в преддверии Дня защитника Отечества привезла группа волонтеров из Астрахани в зону проведения специальной военной операции,... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T13:02:00+03:00

2025-02-20T13:02:00+03:00

2025-02-20T13:02:00+03:00

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гуманитарная помощь

сво

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ТОКМАК, 20 фев – РИА Новости. Около 30 тонн гуманитарной помощи в преддверии Дня защитника Отечества привезла группа волонтеров из Астрахани в зону проведения специальной военной операции, для бойцов на донецком, запорожском и херсонском направлениях были переданы средства маскировки, медицинские наборы, мотоциклы и подарки к 23 февраля, рассказала РИА Новости инициатор и доброволец волонтерского движения "ZOV Астрахань" Анастасия. "Разгружаем "Камазы" и отправляем обратно в Астрахань, потому что не все вместилось. Еще два "Камаза" по 12 тонн будут грузится снова в дорогу. На данный момент у нас приехало 24 тонны груза. Привезли подарки на 23 февраля, теплые вещи, влажные салфетки, медицинские принадлежности… Предоставили нашим ребятам два новых мотоцикла, железо, бочки, маскировочные сети. Большой объём груза, в районе 30 тонн пришло", - рассказала Анастасия. Она отметила, что также жители Астрахани передали бойцам генераторы, бензопилы и пауэрбанки увеличенной емкости. Кроме того, для каждого подразделения в отдельности были подготовлены и доставлены маскировочные сети. Они изготавливались с учетом местности выполнения боевых задач. Груз предназначен для военнослужащих ВС РФ на донецком, запорожском и херсонском направлениях. "Передали очень большое количество "Чебурашек", как сделанных своими руками, так и купленных в магазинах. Передают тепло, самое теплое тепло - это от наших детей. Открыли коробочку из 74-й школы города Астрахань, там много "Чебурашек". Ребята (военнослужащие – ред.) выбрали, потому что это является талисманом", - рассказала Анастасия.

https://ria.ru/20250219/poddubnyj-2000374651.html

https://ria.ru/20241015/volontery-1978092256.html

астрахань

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

астрахань, вооруженные силы рф, гуманитарная помощь, сво