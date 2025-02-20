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Волонтеры из Астрахани доставили в зону СВО около 30 тонн гумпомощи - РИА Новости, 20.02.2025
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Надежные люди
 
13:02 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/volontery-2000521728.html
Волонтеры из Астрахани доставили в зону СВО около 30 тонн гумпомощи
Волонтеры из Астрахани доставили в зону СВО около 30 тонн гумпомощи - РИА Новости, 20.02.2025
Волонтеры из Астрахани доставили в зону СВО около 30 тонн гумпомощи
Около 30 тонн гуманитарной помощи в преддверии Дня защитника Отечества привезла группа волонтеров из Астрахани в зону проведения специальной военной операции,... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T13:02:00+03:00
2025-02-20T13:02:00+03:00
надежные люди
астрахань
вооруженные силы рф
гуманитарная помощь
сво
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ТОКМАК, 20 фев – РИА Новости. Около 30 тонн гуманитарной помощи в преддверии Дня защитника Отечества привезла группа волонтеров из Астрахани в зону проведения специальной военной операции, для бойцов на донецком, запорожском и херсонском направлениях были переданы средства маскировки, медицинские наборы, мотоциклы и подарки к 23 февраля, рассказала РИА Новости инициатор и доброволец волонтерского движения "ZOV Астрахань" Анастасия. "Разгружаем "Камазы" и отправляем обратно в Астрахань, потому что не все вместилось. Еще два "Камаза" по 12 тонн будут грузится снова в дорогу. На данный момент у нас приехало 24 тонны груза. Привезли подарки на 23 февраля, теплые вещи, влажные салфетки, медицинские принадлежности… Предоставили нашим ребятам два новых мотоцикла, железо, бочки, маскировочные сети. Большой объём груза, в районе 30 тонн пришло", - рассказала Анастасия. Она отметила, что также жители Астрахани передали бойцам генераторы, бензопилы и пауэрбанки увеличенной емкости. Кроме того, для каждого подразделения в отдельности были подготовлены и доставлены маскировочные сети. Они изготавливались с учетом местности выполнения боевых задач. Груз предназначен для военнослужащих ВС РФ на донецком, запорожском и херсонском направлениях. "Передали очень большое количество "Чебурашек", как сделанных своими руками, так и купленных в магазинах. Передают тепло, самое теплое тепло - это от наших детей. Открыли коробочку из 74-й школы города Астрахань, там много "Чебурашек". Ребята (военнослужащие – ред.) выбрали, потому что это является талисманом", - рассказала Анастасия.
https://ria.ru/20250219/poddubnyj-2000374651.html
https://ria.ru/20241015/volontery-1978092256.html
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астрахань, вооруженные силы рф, гуманитарная помощь, сво
Надежные люди, Астрахань, Вооруженные силы РФ, Гуманитарная помощь, СВО
Волонтеры из Астрахани доставили в зону СВО около 30 тонн гумпомощи

Волонтеры из Астрахани доставили около 30 тонн гуманитарной помощи в зону СВО

© Фото : Астраханская область | портал органов властиВолонтеры культуры Астрахани помогают с сортировкой подарков для бойцов СВО
Волонтеры культуры Астрахани помогают с сортировкой подарков для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : Астраханская область | портал органов власти
Волонтеры культуры Астрахани помогают с сортировкой подарков для бойцов СВО
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ТОКМАК, 20 фев – РИА Новости. Около 30 тонн гуманитарной помощи в преддверии Дня защитника Отечества привезла группа волонтеров из Астрахани в зону проведения специальной военной операции, для бойцов на донецком, запорожском и херсонском направлениях были переданы средства маскировки, медицинские наборы, мотоциклы и подарки к 23 февраля, рассказала РИА Новости инициатор и доброволец волонтерского движения "ZOV Астрахань" Анастасия.
"Разгружаем "Камазы" и отправляем обратно в Астрахань, потому что не все вместилось. Еще два "Камаза" по 12 тонн будут грузится снова в дорогу. На данный момент у нас приехало 24 тонны груза. Привезли подарки на 23 февраля, теплые вещи, влажные салфетки, медицинские принадлежности… Предоставили нашим ребятам два новых мотоцикла, железо, бочки, маскировочные сети. Большой объём груза, в районе 30 тонн пришло", - рассказала Анастасия.
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Она отметила, что также жители Астрахани передали бойцам генераторы, бензопилы и пауэрбанки увеличенной емкости. Кроме того, для каждого подразделения в отдельности были подготовлены и доставлены маскировочные сети. Они изготавливались с учетом местности выполнения боевых задач. Груз предназначен для военнослужащих ВС РФ на донецком, запорожском и херсонском направлениях.
"Передали очень большое количество "Чебурашек", как сделанных своими руками, так и купленных в магазинах. Передают тепло, самое теплое тепло - это от наших детей. Открыли коробочку из 74-й школы города Астрахань, там много "Чебурашек". Ребята (военнослужащие – ред.) выбрали, потому что это является талисманом", - рассказала Анастасия.
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