Волонтеры из Астрахани доставили в зону СВО около 30 тонн гумпомощи
Волонтеры из Астрахани доставили около 30 тонн гуманитарной помощи в зону СВО
© Фото : Астраханская область | портал органов властиВолонтеры культуры Астрахани помогают с сортировкой подарков для бойцов СВО
Волонтеры культуры Астрахани помогают с сортировкой подарков для бойцов СВО
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ТОКМАК, 20 фев – РИА Новости. Около 30 тонн гуманитарной помощи в преддверии Дня защитника Отечества привезла группа волонтеров из Астрахани в зону проведения специальной военной операции, для бойцов на донецком, запорожском и херсонском направлениях были переданы средства маскировки, медицинские наборы, мотоциклы и подарки к 23 февраля, рассказала РИА Новости инициатор и доброволец волонтерского движения "ZOV Астрахань" Анастасия.
"Разгружаем "Камазы" и отправляем обратно в Астрахань, потому что не все вместилось. Еще два "Камаза" по 12 тонн будут грузится снова в дорогу. На данный момент у нас приехало 24 тонны груза. Привезли подарки на 23 февраля, теплые вещи, влажные салфетки, медицинские принадлежности… Предоставили нашим ребятам два новых мотоцикла, железо, бочки, маскировочные сети. Большой объём груза, в районе 30 тонн пришло", - рассказала Анастасия.
Она отметила, что также жители Астрахани передали бойцам генераторы, бензопилы и пауэрбанки увеличенной емкости. Кроме того, для каждого подразделения в отдельности были подготовлены и доставлены маскировочные сети. Они изготавливались с учетом местности выполнения боевых задач. Груз предназначен для военнослужащих ВС РФ на донецком, запорожском и херсонском направлениях.
"Передали очень большое количество "Чебурашек", как сделанных своими руками, так и купленных в магазинах. Передают тепло, самое теплое тепло - это от наших детей. Открыли коробочку из 74-й школы города Астрахань, там много "Чебурашек". Ребята (военнослужащие – ред.) выбрали, потому что это является талисманом", - рассказала Анастасия.
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15 октября 2024, 11:32