https://ria.ru/20250220/vologda-2000472304.html

Международный турнир по ушу между Россией и Китаем стартовал в Вологде

Международный турнир по ушу между Россией и Китаем стартовал в Вологде - РИА Новости, 20.02.2025

Международный турнир по ушу между Россией и Китаем стартовал в Вологде

Более 2 тысяч зрителей собрались 19 февраля во Дворце спорта "Вологда" на торжественной церемонии открытия Международного турнира по ушу между национальными... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T09:36:00+03:00

2025-02-20T09:36:00+03:00

2025-02-20T09:36:00+03:00

вологодская область

россия

китай

георгий филимонов

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Более 2 тысяч зрителей собрались 19 февраля во Дворце спорта "Вологда" на торжественной церемонии открытия Международного турнира по ушу между национальными сборными командами России и Китая, а также Фестиваля боевых искусств с участием российских и китайских спортсменов, сообщает пресс-служба губернатора региона. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поприветствовал гостей и обратился с напутственным словом к участникам турнира. "Спортсмены, которые собрались сегодня в Вологде, являются не просто атлетами. Это послы, дипломаты, будущее российско-китайских отношений. Ушу – не просто вид спорта. Это бесценный потенциал российско-китайской дружбы, который пока еще не до конца раскрыт. И наша задача совместно с атлетами – способствовать раскрытию этого потенциала и укреплению культурно-гуманитарных связей между нашими странами через поддержку ушу – мощного международного политического инструмента, который способствует объединению, формированию атмосферы дружбы, взаимопонимания, товарищества и диалога между народами России и Китая", – подчеркнул Филимонов. Губернатор Вологодской области отметил, что возможностью провести яркий спортивный праздник обязаны бойцам, сражающимся на передовой в зоне специальной военной операции. "Честь и слава нашим воинам, нашим великим вологжанам, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения. Давайте вместе поддержим парней из 347 полка и других именных подразделений. Мы обязаны помнить о каждом из них и обязаны знать, что это – те самые плечи, которые держат сейчас весь мир. Только благодаря им мы можем проводить такие мероприятия, а наша с вами святая обязанность – делать все возможное для поддержки наших ребят. Потому что без тыла нет фронта, без тыла нет Победы", – добавил губернатор. В честь открытия соревнований во Дворце спорта "Вологда" развернулось зрелищное шоу с участием представителей спортивных единоборств Вологодской области и сборных команд России по каратэ и кендо. С показательными номерами выступили и сборные России и Китая по ушу. Спортсмены представили свое мастерство в разных стилевых направлениях и навыки владения восточным оружием. Для зрителей подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу. Хедлайнером вечера стала исполнительница народного хита "Матушка" Татьяна Куртукова. На сцену Дворца спорта также поднялись известный российский исполнитель Ян Марти и творческие коллективы области. Основные соревнования пройдут в четверг. Российские и китайские спортсмены поборются за победу в двух дисциплинах: ушу-таолу и ушу-саньда. Всего на татами выйдут более 40 ушуистов.

https://ria.ru/20250219/filimonov-2000411877.html

https://ria.ru/20250219/proekt-2000391495.html

россия

китай

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, китай, георгий филимонов