Рейтинг@Mail.ru
Международный турнир по ушу между Россией и Китаем стартовал в Вологде - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
09:36 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/vologda-2000472304.html
Международный турнир по ушу между Россией и Китаем стартовал в Вологде
Международный турнир по ушу между Россией и Китаем стартовал в Вологде - РИА Новости, 20.02.2025
Международный турнир по ушу между Россией и Китаем стартовал в Вологде
Более 2 тысяч зрителей собрались 19 февраля во Дворце спорта "Вологда" на торжественной церемонии открытия Международного турнира по ушу между национальными... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T09:36:00+03:00
2025-02-20T09:36:00+03:00
вологодская область
россия
китай
георгий филимонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000468092_0:15:1280:735_1920x0_80_0_0_dab1e8502c738828a74299106062e08e.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Более 2 тысяч зрителей собрались 19 февраля во Дворце спорта "Вологда" на торжественной церемонии открытия Международного турнира по ушу между национальными сборными командами России и Китая, а также Фестиваля боевых искусств с участием российских и китайских спортсменов, сообщает пресс-служба губернатора региона. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поприветствовал гостей и обратился с напутственным словом к участникам турнира. "Спортсмены, которые собрались сегодня в Вологде, являются не просто атлетами. Это послы, дипломаты, будущее российско-китайских отношений. Ушу – не просто вид спорта. Это бесценный потенциал российско-китайской дружбы, который пока еще не до конца раскрыт. И наша задача совместно с атлетами – способствовать раскрытию этого потенциала и укреплению культурно-гуманитарных связей между нашими странами через поддержку ушу – мощного международного политического инструмента, который способствует объединению, формированию атмосферы дружбы, взаимопонимания, товарищества и диалога между народами России и Китая", – подчеркнул Филимонов. Губернатор Вологодской области отметил, что возможностью провести яркий спортивный праздник обязаны бойцам, сражающимся на передовой в зоне специальной военной операции. "Честь и слава нашим воинам, нашим великим вологжанам, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения. Давайте вместе поддержим парней из 347 полка и других именных подразделений. Мы обязаны помнить о каждом из них и обязаны знать, что это – те самые плечи, которые держат сейчас весь мир. Только благодаря им мы можем проводить такие мероприятия, а наша с вами святая обязанность – делать все возможное для поддержки наших ребят. Потому что без тыла нет фронта, без тыла нет Победы", – добавил губернатор. В честь открытия соревнований во Дворце спорта "Вологда" развернулось зрелищное шоу с участием представителей спортивных единоборств Вологодской области и сборных команд России по каратэ и кендо. С показательными номерами выступили и сборные России и Китая по ушу. Спортсмены представили свое мастерство в разных стилевых направлениях и навыки владения восточным оружием. Для зрителей подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу. Хедлайнером вечера стала исполнительница народного хита "Матушка" Татьяна Куртукова. На сцену Дворца спорта также поднялись известный российский исполнитель Ян Марти и творческие коллективы области. Основные соревнования пройдут в четверг. Российские и китайские спортсмены поборются за победу в двух дисциплинах: ушу-таолу и ушу-саньда. Всего на татами выйдут более 40 ушуистов.
https://ria.ru/20250219/filimonov-2000411877.html
https://ria.ru/20250219/proekt-2000391495.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000468092_63:0:1200:853_1920x0_80_0_0_a3b799818cb8b8189d1e0291c3529b48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, георгий филимонов
Вологодская область, Россия, Китай, Георгий Филимонов
Международный турнир по ушу между Россией и Китаем стартовал в Вологде

В Вологде стартовал турнир по ушу между Россией и Китаем

© Фото : Правительство Вологодской областиМеждународный турнир по ушу между Россией и Китаем стартовал в Вологде
Международный турнир по ушу между Россией и Китаем стартовал в Вологде - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : Правительство Вологодской области
Международный турнир по ушу между Россией и Китаем стартовал в Вологде
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Более 2 тысяч зрителей собрались 19 февраля во Дворце спорта "Вологда" на торжественной церемонии открытия Международного турнира по ушу между национальными сборными командами России и Китая, а также Фестиваля боевых искусств с участием российских и китайских спортсменов, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поприветствовал гостей и обратился с напутственным словом к участникам турнира.
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Филимонов поучаствовал в открытии "Общества российско-китайской дружбы"
19 февраля, 22:08
"Спортсмены, которые собрались сегодня в Вологде, являются не просто атлетами. Это послы, дипломаты, будущее российско-китайских отношений. Ушу – не просто вид спорта. Это бесценный потенциал российско-китайской дружбы, который пока еще не до конца раскрыт. И наша задача совместно с атлетами – способствовать раскрытию этого потенциала и укреплению культурно-гуманитарных связей между нашими странами через поддержку ушу – мощного международного политического инструмента, который способствует объединению, формированию атмосферы дружбы, взаимопонимания, товарищества и диалога между народами России и Китая", – подчеркнул Филимонов.
Губернатор Вологодской области отметил, что возможностью провести яркий спортивный праздник обязаны бойцам, сражающимся на передовой в зоне специальной военной операции.
"Честь и слава нашим воинам, нашим великим вологжанам, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения. Давайте вместе поддержим парней из 347 полка и других именных подразделений. Мы обязаны помнить о каждом из них и обязаны знать, что это – те самые плечи, которые держат сейчас весь мир. Только благодаря им мы можем проводить такие мероприятия, а наша с вами святая обязанность – делать все возможное для поддержки наших ребят. Потому что без тыла нет фронта, без тыла нет Победы", – добавил губернатор.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Жестянников: на Вологодчине запустят туристско-патриотический проект
19 февраля, 19:34
В честь открытия соревнований во Дворце спорта "Вологда" развернулось зрелищное шоу с участием представителей спортивных единоборств Вологодской области и сборных команд России по каратэ и кендо. С показательными номерами выступили и сборные России и Китая по ушу. Спортсмены представили свое мастерство в разных стилевых направлениях и навыки владения восточным оружием.
Для зрителей подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу. Хедлайнером вечера стала исполнительница народного хита "Матушка" Татьяна Куртукова. На сцену Дворца спорта также поднялись известный российский исполнитель Ян Марти и творческие коллективы области.
Основные соревнования пройдут в четверг. Российские и китайские спортсмены поборются за победу в двух дисциплинах: ушу-таолу и ушу-саньда. Всего на татами выйдут более 40 ушуистов.
 
Вологодская областьРоссияКитайГеоргий Филимонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала